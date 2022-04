Inclusión, sustentabilidad y el futuro de la música: Entrevista EXCLUSIVA con Coldplay

Hay bandas que marcan a toda una generación. The Beatles y The Rolling Stones en los sesentas y setentas, Depeche Mode, Bon Jovi y U2, en los ochenta, Radiohead, Nirvana, Metallica y Pearl Jam en los noventa y sin lugar a dudas Coldplay es la banda que ha terminado por marcar las primeras dos décadas de los dosmiles.

Los últimos años de nuestras vidas han sido marcados por la pandemia, por el encierro, la ausencia y añoranza de volver a aquello que nuestra mente recuerda cómo lugares felices. Las grandes fiestas, el reencuentro con los amigos, cine, conciertos festivales y muchas cosas más; y si algo nos ha traído el regreso a la normalidad es precisamente la ansiedad de comprobar (y comprobarnos) que aquello que recordábamos como felicidad, sigue estando ahí. La nostalgia de reencontrarnos con aquello que, no importa cómo, cuándo y por qué, invariablemente termina por ponernos una sonrisa en la cara.

Hablar de Coldplay es hablar de una de las bandas más importantes de mi vida, una de esas cosas que no importa cómo, cuando ni por qué, termina por ponerme una sonrisa en la cara. Es una de esas bandas entrañables, que logran que cada entrevista, sea como reencontrarse con viejos amigos, y al mismo tiempo, es la banda que más he visto en vivo: conciertos íntimos, conciertos masivos; en festivales, teatros y arenas.

Coldplay en entrevista con Sopitas

Nuestro encuentro ocurrió en el Estadio BBVA de Monterrey minutos antes de comenzar la gira del Music Of The Spheres en México, una de las giras mas ambiciosas con las que reabre el mundo post pandémico, y probablemente una de las giras que termine cambiando la manera en la que se hacen los conciertos y todo tipo de eventos masivos, teniendo como foco principal la sustentabilidad y la inclusión.

Cada concierto que Coldplay dé a lo largo de la gira del Music Of The Spheres está siendo alimentado por energía renovable, gracias a paneles solares que se han instalado de manera estratégica en los alrededores de los estadios, y se han utilizado además, pisos cinéticos en la zonas de pista para que los mismos fans con el solo hecho de caminar, pisar y brincar generen energía, la cuál se almacena en una batería móvil completamente recargable que está construida con materiales reciclados de baterías viejas y otros componentes automotrices que fueron desarrollados por BMW a cambio de poder utilizar Higher Power en uno de sus comerciales.

En cuanto a inclusión, Coldplay se ha dado a la tarea de invitar a personas que sufren algún tipo de discapacidad auditiva o del habla para permitirles disfrutar de sus conciertos a través de un chaleco que les permite percibir la música a través del tacto y las vibraciones que este emite.

Pero más allá de la gira, Chris Martin y Jonny Buckland nos comparten en esta entrevista exclusiva el proceso de crear un disco en medio de la pandemia, sus canciones favoritas de Coldplay y los planes para lanzar una película animada en los próximos años.