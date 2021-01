Buscando identidad en la era de la tecnología: Una entrevista con Steven Wilson

La industria musical está en constante cambio. A lo largo de los años hemos visto como algunos géneros llegan a lo más alto de la popularidad y de repente son reemplazados por otros, tendencias van y vienen pero existen artistas que comprenden a la perfección que esa es la máxima a la hora de crear canciones. Uno de ellos es Steven Wilson, quien a pesar de tener una enorme carrera, a estas alturas de su vida quiere seguir experimentando.

En 2017, el líder de Porcupine Tree lanzó un disco que causó revuelo entre sus fans, To The Bone. Para este álbum, Wilson dejó la guitarra a un lado, desconectó los amplificadores y pedales para empezar a componer directamente en los teclados analógicos y sintetizadores. Un paso un tanto arriesgado, pues recibió un montón de comentarios negativos por parte de aquellos que los siguen desde sus años con la banda de rock progresivo.

Steven Wilson regresa con un disco interesante

Aún así, a Steven Wilson no le afectaron las críticas. Siguió creando rolas con tintes electrónicos y después de tres años de silencio está de vuelta con su octavo material discográfico como solista, The Future Bites. Este es un conjunto espectacular de nueve canciones que el músico británico produjo junto a David Kosten, quien ha trabajado con toda clase de artistas, desde Bat For Lashes y The Flaming Lips hasta Michael Stipe y Chris Martin.

Más allá de continuar bajo este camino de sintes y beats oscuros, Steven nos presenta un disco en el que toca temas actuales que son objeto de estudio: la individualidad e identidad en la era de la tecnología. A través de estas rolas se sigue con cuestiones más específicas, como el consumismo y las ventas por internet, pero sobre todo se clava en la idea de cómo las redes sociales –en lugar de beneficiarnos– llegaron para arruinarnos.

Evolucionar es la constancia del músico

Aprovechando el lanzamiento de este álbum de estudio, tuvimos chance de platicar largo y tendido con Steven Wilson (30 minutos para ser específicos) para que nos contara los detalles de The Future Bites. Pero antes de entrar de lleno en ese punto, también platicamos sobre esta nueva etapa en su carrera y el músico británico explicó por qué en los últimos años se ha enfocado más en la electrónica que en el rock.

“La razón por la que decidí seguir la ruta de usar más sonidos electrónicos es porque quiero motivarme a hacer algo diferente, y soy el tipo de persona que siempre busca evolucionar y emocionarse con el cambio, reinventándome. Es eso. Creo que en los últimos años hice todo lo que pude con la guitarra y con el rock, con el rock clásico y me encontré más emocionado por trabajar con sintetizadores eléctricos más que con la guitarra”. Promocionar un disco en redes sociales En el disco, Steven Wilson reflexiona sobre el daño que las redes sociales nos han hecho. Sin embargo, también es una persona realista y tiene muy claro que en el momento histórico y social en el que vivimos donde no hay conciertos ni festivales en vivo, donde no puede hacer absolutamente nada para promocionar The Future Bites, Facebook, Twitter, Instagram y sobre todo TikTok son herramientas para dar a conocer su música. “La única cosa que me quedaba, irónicamente considerando los temas importantes del álbum y de lo que hablamos, lo único que me quedaba era promocionar mi disco a través de las redes sociales (…) La verdad es que jamás he estado en TikTok, no es mi mundo. Pero comprendí que se está convirtiendo cada vez más en una parte importante,tengo que estar en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Facebook o lo que sea, tengo que estar ahí de alguna forma, porque siempre hay oportunidad para que alguien nuevo descubra mi música”. Si quieren conocer más detalles sobre el nuevo álbum de Steven Wilson, así como las cosas que lo motivan a seguir superándose como artista y hasta de los recuerdos que tiene de México (sobre todo de Xochimilco), no se pueden perder completa la entrevista que tuvimos con él, porque estamos seguros que descubrirán una faceta completamente nueva de uno de los músicos más importantes de los últimos años.

