Lo que necesitas saber: Platicamos con TXT sobre el concepto de su nuevo álbum, Lollapalooza y sus fans MOA de México y Latinoamérica

TOMORROW X TOGETHER, el grupo de K-Pop nombrado como la voz de la Generación Z, compuesto por Soobin, Yeonjun, Beomgyt, Taehyun y Hueningkai, ha lanzado su tercer álbum de estudio, ‘The Name Chapter: FREEFALL’, el cual marca una evolución en la narrativa como grupo, llevándolos de un mundo de ensueño a la Peter Pan a enfrentar la cruda realidad de la vida adulta.

Bajo la casa de Big Hit Music, TXT es uno de los grupos más versátiles en la actualidad y en este nuevo lanzamiento, comprueban que no le temen a la experimentación y mezcla de géneros musicales como sello particular para distinguirse dentro de la industria.

Foto: BIGHIT MUSIC

Es quizá su álbum más ecléctico después de más de 4 años de su debut, ya que exploran diversos géneros musicales, desde synth-pop, R&B melódico, pop rock y ritmos latinos.

Como señaló Beomgyu durante la presentación ante los medios del nuevo álbum, la última canción de “The Name Chapter: Temptation” , “Farewell, Neverland”, sirve como un conector explícito para su nuevo material que comienza con “Growing Pain”, la primera incursión de TXT en el heavy metal.

‘The Name Chapter: FREEFALL’ consta de nueve canciones, incluyendo el sencillo principal “Chasing That Feeling”, “Coming Back For More” que lanzaron como sencillo con la cantante brasileña Anitta y “Do It Like That” en colaboración con los Jonas Brothers.

BIGHIT MUSIC. TOMORROW X TOGETHER: The Name Chapter: Freefall

En Sopitas.com tuvimos la oportunidad de entrevistar a TXT en la semana del estreno para platicar alrededor del concepto de ‘The Name Chapter: FREEFALL’ y saber un poco más de lo que Soobin, Yeonjun, Beomgyt, Taehyun y Hueningkai experimentaron durante el proceso y preparación del álbum con el que seguramente seguirán representando a su generación.

Del mundo de fantasía en la juventud, a la realidad de la vida adulta

Sopitas.com: Los discos de TXT se caracterizan por hablar de experiencias y emociones muy presentes en la actualidad, sobretodo en la juventud. La amistad, la esperanza, los sueños y el crecimiento junto a nuestros amigos son situaciones que la mayoría de nosotros hemos tenido la suerte de experimentar, al igual que el desamor, la soledad y la evolución personal. Pensando en eso, ¿qué tipo de emociones exploraron en su nuevo álbum?

SOOBIN: El capítulo The Name: FREEFALL habla de la juventud que enfrenta obstáculos mientras persigue sus sueños. YEONJUN: Queríamos expresar el crecimiento de la juventud llena de esperanza en busca de su desarrollo. BEOMGYU: Queremos contar la historia de la juventud que aterriza en la realidad desde Neverland (un mundo de fantasía de ensueño). Se enfrentan a las inevitables luchas de crecer, pero al final triunfan sobre estos desafíos para madurar y florecer. TAEHYUN: Todos enfrentan obstáculos y limitaciones en algún momento de sus vidas. Superar esos obstáculos puede ser difícil, pero la determinación inquebrantable para hacerlo es algo con lo que muchos pueden relacionarse. HUENINGKAI: A través de la música, expresamos las emociones delicadas pero resilientes de la juventud mientras regresan a la realidad, persiguiendo con fervor sus sueños y aspiraciones.

Foto: BIGHIT MUSIC

Sopitas.com: ¿Cuál es la mejor manera de escuchar su nuevo álbum, con amigos o solo? ¿De noche o durante el día?

SOOBIN: Siento que sería genial poner las canciones a todo volumen en el coche. YEONJUN: Creo que el álbum ofrece una mezcla de canciones adecuadas para escuchar tanto con amigos como en soledad. Si tuviera que elegir, me inclinaría a escuchar el álbum durante el día. BEOMGYU: Creo que este álbum será genial para escuchar en un paseo nocturno. TAEHYUN: Recomendaría subir el volumen al máximo. HUENINGKAI: Cada canción tiene su propio ambiente único, y creo que realmente cobrará vida si lo escuchas solo por la noche. ¡También sería divertido cantar junto con tus seres queridos!

La evolución de los miembros de TXT en los últimos años

Sopitas.com: TXT no es el mismo que en octubre de 2022, han sucedido muchas cosas rápidamente para ustedes. ¿Qué ha realizado cada miembro que han aprendido o hecho de manera diferente desde el lanzamiento anterior hasta este nuevo? ¿Cómo están evolucionando como individuos y como banda?

TAEHYUN: Me di cuenta de que un gran álbum puede nacer con pasión y determinación, sin importar las circunstancias. Los miembros también se han vuelto notablemente rápidos para aprender coreografías complejas. HUENINGKAI: Cuanto más actuamos en el escenario, más crece nuestra confianza. Este álbum abarca una amplia gama de géneros, y puedo ver el crecimiento de la musicalidad de los miembros a medida que interpretan y se adaptan a cada canción de manera fluida. SOOBIN: Todos hemos madurado significativamente tanto en el escenario como fuera de él, sintiéndonos más cómodos actuando en escenarios más grandes y creciendo como individuos. YEONJUN: Creo que nos hemos vuelto expertos en varios géneros musicales. BEOMGYU: Creo que todos aprendimos a expresarnos más en el escenario, entregando mejor nuestras emociones a través de nuestros movimientos.

Sopitas.com: En uno de sus últimos teasers, se puede ver una flor creciendo en un lugar inesperado, junto con la cita “Algunos momentos mágicos se encuentran en los lugares menos mágicos”. ¿Qué cosa, como banda, les ha sorprendido a lo largo de su carrera? ¿O qué han descubierto entre ustedes que no esperaban?

TAEHYUN: ¡Cuando el público coreó las letras en coreano durante nuestro concierto principal en Lollapalooza de este año, fue realmente mágico! YEONJUN: Nuestras vidas en este momento se sienten como magia, y nunca dejan de sorprenderme. HUENINGKAI: – Creo que cada momento con MOA es mágico. BEOMGYU: En Lollapalooza, fue verdaderamente un momento mágico cuando la gente cantó junto a nosotros e iluminó el festival con linternas de sus teléfonos. SOOBIN: Cada parada durante la gira se siente mágica.

Foto: BIGHIT MUSIC

TXT colaborando con otros artistas

Sopitas.com: Sus últimas colaboraciones con Anitta y los Jonas Brothers han sido dos canciones que sin duda destacaron el verano de este año y seguirán haciéndolo durante el otoño. ¿Tienen alguna colaboración soñada que les gustaría realizar más adelante o que les gustaría lograr personalmente?

BEOMGYU: He sido fan de la música de Post Malone durante mucho tiempo. ¡Me encantaría trabajar con él si surge la oportunidad en el futuro! YEONJUN: YUNGBLUD SOOBIN: He sido un gran fan de Bebe Rexha durante mucho tiempo. TAEHYUN: Justin Bieber HUENINGKAI: ¡Sería un gran honor colaborar con cualquier artista! Si tuviera que elegir solo uno, definitivamente sería Bruno Mars.

Sopitas.com: ¿Han escuchado o tienen en el radar alguna canción o artista latino que los haga sentir bien o los ponga a bailar?

HUENINGKAI: Las canciones de Bad Bunny siempre son emocionantes, y las canciones de Anitta naturalmente elevan tu ánimo cuando las escuchas. En particular, me gusta “MÍA” de Bad Bunny y Drake. YEONJUN: Anitta – “Funk Rave”. BEOMGYU: PRETTYMUCH – “Hello”. TAEHYUN: Anitta, Bad Bunny.

La experiencia al encabezar un festival internacional como Lollapalooza

Sopitas.com: ¿Cómo fue la experiencia de tocar como cabeza de cartel en un festival tan grande como Lollapalooza en comparación con un concierto en solitario de TXT?

HUENINGKAI: A diferencia de los conciertos de TOMORROW X TOGETHER, la mayor diferencia fue que también había muchas personas presentes que escuchaban nuestras canciones y nos veían actuar por primera vez. Estaba escéptico sobre si todos podríamos disfrutar de la noche, pero ver a toda la multitud cantar y divertirse mucho me hizo muy feliz. SOOBIN: Actuar al aire libre trajo una sensación de liberación. Fue una gran oportunidad para mostrar nuestras actuaciones no solo a nuestros fanáticos MOA, sino también a un público más amplio. TAEHYUN: Es raro actuar frente a decenas de miles de personas, incluidas no solo MOA, sino también un público más amplio que quizás no haya escuchado nuestra música. ¡Fue una preciosa oportunidad que permanecerá conmigo durante mucho tiempo! BEOMGYU: Había mucha gente además de MOA que vino a disfrutar del festival. ¡Trabajamos realmente duro para cautivar a esas personas con la esperanza de que se convirtieran en nuestros fanáticos! YEONJUN: Se sintió surrealista actuar frente a nuestros fanáticos y también frente a un mayor número de amantes de la música en general.

Foto: Gettyimages

La expansión de MOA en México y Latinoamérica

Sopitas.com: El fenómeno del K-pop ha crecido de manera acelerada en los últimos años, y sin duda, se están abriendo espacios en Latinoamérica que nunca pensamos que tendríamos antes. Además, MOA se está expandiendo en todo el mundo. Los MOA mexicanos y latinoamericanos están ansiosos por verlos en vivo pronto. ¿Qué podrían decir a todos los MOA de México y América Latina?

SOOBIN – A través de varias entrevistas, he escuchado un amor incondicional de nuestros fanáticos en todo el mundo. Siempre estoy agradecido por su apoyo y espero conocerte pronto en persona. ¡Por favor, continúen mostrándonos su espíritu enérgico! ¡Los quiero! YEONJUN: También quiero mucho conocer a nuestros fanáticos en América Latina, así que definitivamente los visitaré tan pronto como tenga la oportunidad. BEOMGYU: Si surge la oportunidad adecuada, ¡definitivamente me encantaría ir! Gracias por apoyarnos con tanta pasión, incluso desde lejos. ¡Los queremos! TAEHYUN: ¡Espero que podamos conocernos pronto en persona! HUENINGKAI: Durante nuestra breve visita a Chile, sentí una energía increíble. Realmente quiero actuar en América Latina pronto. Gracias por esperarnos siempre con paciencia, y esperamos verte pronto. ¡Los queremos!

Foto: BIGHIT MUSIC

