Lo que necesitas saber: Ahora sí se va a poner tremendo el Ángel con una fiesta gratis de Año Nuevo en la CDMX encabezada por MGMT, Kavinsky y Jehnny Beth

Desde hace varios días habían dicho que sería una fiesta de música electrónica, pero ahora que vemos el lineup completo la verdad es que sí nos llevamos una sorpresa. La fiesta gratis de Año Nuevo de la CDMX trae un cartelazo inesperado.

Encabezados por MGMT, Kavinsky y Jehnny Beth la cosa pinta interesante.

Lineup completo de la fiesta gratis de Año Nuevo en CDMX

En un video a través de sus redes sociales, el Gobierno de la CDMX contó quienes van a estar encabezando la fiesta gratis de Año Nuevo en CDMX este 2025. Este es el lineup completo:

MGMT (DJ Set)

Arca (DJ Set)

Ramiro Puente

VEL

Jehnny Beth

3BallMty

Mariana Bo

Kavinsky (LIVE)

Foto: Cortesía/Jonah Freeman

“Ven a bailar que va a estar buenísima la fiesta”, decía el Gobierno de CDMX en su video de presentación, presumiendo que la verdad el lineup completo es bastante internacional.

Cuándo, cómo, dónde y a qué hora es la fiesta gratis de Año Nuevo en Reforma, CDMX

Si se quieren lanzar, vayan preparando toda la parafernalia que la cita es en Paseo de la Reforma.

Todo sobre la fiesta gratis de Año Nuevo en la CDMX // Gobierno de la CDMX

Será el próximo 31 de diciembre —duh— a las 6 de la tarde empieza la pachanga. Se espera que termine a las 2 de la mañana, para que no vayan tan desvelados. Como ha sucedido en años pasados, probablemente sea en el Ángel de la Independencia con todo el show de luces.

Nos quedamos un pendiente importante

Como sucede con todos estos shows del Gobierno, siempre queda una duda importante sobre el costo en el dinero público.

Sabemos que la diversión es necesaria, pero tampoco se trata de que uno se distraiga con espejitos, ¿verdad? Entonces nos llevamos el pendiente de averiguar cuánto gastó la CDMX en esta fiesta gratis de Año Nuevo con MGMT, Kavinsky y Jehnny Beth para investigárselos pronto.

El faraónico sonido PolyMarchs / Foto: Facebook/Polymarchs

Recordemos que no son enchiladas: tan solo la fiesta de Polymarchs del año pasado en Reforma costó 12 millones de pesos con algunos contratos sospechosos.