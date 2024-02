MGMT emprende un viaje psicodélico y nostálgico por la vida y la muerte en 'Loss of Life'

Lo que necesitas saber: Luego de seis años de ausencia, MGMT está de vuelta con 'Loss of Life', un disco lleno de psicodelia y de momentos melancólicos.

A casi 20 años del lanzamiento de Time to Pretend (2005), EP que les daría fama mundial, MGMT lanza apenas su quinto disco de estudio llamado Loss of Life (acá pueden checar la plática que nos aventamos con Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser al respecto), dejando a un lado el 11•11•11 (2022), una presentación en vivo en el Museo Guggenheim para musicalizar una exposición de Maurizio Cattelan.

Los creadores de “Kids”, “Time to Pretend” y “Electric Feel” tienen claro que hoy en día que son una banda más profunda que en sus inicios, y no tienen intención alguna de volver a ser estrellas en los medios masivos. En particular, desde el Little Dark Age (2018), notamos que el dúo optó por hablar sobre temas complejos y existenciales, y la verdad es que les sale de maravilla.

MGMT regresa después de seis años con ‘Loss of Life’/Foto: Cortesía

Para Loss of Life –su nuevo álbum de estudio–, MGMT se alió con Patrick Wimberly (Chairlift, Beyoncé, Lil Yachty) en la producción y mantienen el sonido del disco pasado, lo que nos parece fenomenal, ya que el pop psicodélico exploró cuestiones como el space rock por momentos y también las baladas modernas les salen muy bien.

MGMT trae la magia ochentera al nuevo milenio

MGMT se lució con un disco que tiene mucha influencia en los ochentas, en las famosas power ballads y un sentimiento melancólico que también se refleja en baladas que solo podemos describir como folk espacial y psicodélico.

La muestra más clara es una colaboración excelsa con Christine and The Queens en “Dancing In Babylon”, que nos pone a bailar con una letra anhelante. El video está al nivel de la rola y pareciera un hitazo ochentero como lo son “Time After Time” o “Total Eclipse of the Heart”, con una producción de este siglo.

Esta oda a los ochentas se plasma también en baladas de folk espacial que cuestionan lo que hacemos en este mundo y el significado de nuestras vidas. En particular, la segunda mitad del disco nos hace flotar con atmósferas enormes a base de sintetizadores y hasta secciones de metales sobre percusiones análogas y digitales que tienen toda la intención de transportarnos a una época anterior.

La inmensidad del espacio como inspiración

Desde el inicio del disco, MGMT muestra un sonido amplio, con efectos de reverb en casi todos los instrumentos. “Mother Nature” es una reflexión sobre un tema recurrente en el dúo, el camino de un personaje que debe convencer a otro de unirse en su encomienda. En alguna medida, el coro homenajea sonidos como los enormes coros de Oasis, pero con un permanente toque psicodélico.

Existe una relación entre la vida en este planeta y la inmensidad espacial en Loss of Life, cuando Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser narran lo que observan en su realidad, como sucede en “People In The Streets”, una triste relatoría de lo que pasa en el mundo,

Esto contrasta con “Nothing Changes”, una rola existencialista que habla sobre lo divino. Con referencias a constelaciones y al mito de Sísifo, notamos muchísimo simbolismo en esta canción.

La parte divertida en esta aventura psicodélica de MGMT viene con “Bubblegum Dog”, otra canción autocrítica en la que se cuestionan sobre preocuparse demasiado sobre el significado y uso del arte, y que tampoco está del todo mal divertirse con pop ligero o con arte que no sea tan profunda, usando un símbolo de un perro como motivo para esta rola.

Este disco no tiene momentos forzados, ni rolas que se sientan como un relleno. A partir de la introductoria “Loss Of Life (part 2)”, el viaje espacial al que nos invita MGMT no tiene desperdicio a lo largo de 45 minutos de sorpresas y una producción excelente.

El dúo se rifó como los grandes con las versiones físicas del álbum, y en particular el vinil prismático parece ser obligatorio para los fans y coleccionistas de esta banda (pueden checar todo en su página oficial). Y definitivamente, seguimos esperando a que Andrew y Ben regresen a nuestro país (tras ese concierto fallido con Tame Impala y Clairo), así que el lanzamiento de Loss of Life es un buen pretexto para que vuelvan a tocar por acá.

