Lo que necesitas saber: FKA twigs lanzó este 2025 el disco 'EUSEXUA’, el cual fue nominado al Mercury Prize.

No sólo Morrissey, también FKA twigs ha cancelado ya un par de veces… pero va la buena. Esperemos. La artista anuncia un show en nuestro país que seguro harán que los fans olviden cualquier show no cumplido.

¿Cuándo y dónde FKA twigs en México?

De acuerdo con OCESA, la artista británica vendrá a México con el show que tiene montado para su tour que lleva por nombre “Body High”… un show que se anuncia como “Live Performance” (quizás por aquello de que a veces se presenta como DJ Set).

FKA twigs se presentará en el Pepsi Center de la CDMX, el próximo 23 de abril. No viene sola, para abrirle estará Eartheater, una multiinstrumentista estadounidense que, además de compositora y cantante, también cuenta con trabajos de producción.

FKA twogs en México / Imagen: OCESA

Boletos para FKA twigs

Los boletos para FKA twigs en el Pepsi Center comenzarán a estar disponibles en preventa a partir del 3 de diciembre. Una día después, el 4 de diciembre, podrán adquirirse en venta general.

FKA twigs viene a nuestro país en promoción de su disco EUSEXUA, el cual fue nominado al Mercury Prize 2025… o quizás llegue con nuevo álbum bajo el brazo. Hasta donde se sabe, tiene ya un par de materiales en post producción.

Ánimo, que ahora seguro si se arma el show (esperemos). La última vez que la británica se iba a presentar en México fue como parte del festival Ceremonia… en la mal recordada edición del 2025. Un día antes de que se realizara, canceló.