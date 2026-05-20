Lo que necesitas saber: 'Billy & Me", la biopic de Billy Joel, sería contada desde la perspectiva de quien fue el primer manager del artista.

Que según desde hace tiempo se trabaja en ella, que ya están “casteando” actores, que va a estar bien buena… pero nada de lo que se ha dicho sobre la biopic de Billy Joel se puede hacer si éste no da autorización. O bueno, quizás sí, pero quién sabe entonces cómo vaya a quedar.

Y no decimos que “mala”… bien sabido es que se omiten partes “interesantes” de la vida de los artistas, cuando éstos o sus familias meten mano en la realización de su película biográfica (ahí está el ejemplo de Michael).

Billy Joel / Foto: facebook.com/billyjoel (@myrnasuarezphoto )

Encargados de Billy & Me han sido advertidos desde 2021

Luego de que Variety dio a conocer la realización de la biopic de Billy Joel, el representante del compositor y cantante ha aclarar que el proyecto no cuenta con autorización… así que quién sabe cómo los encargados del proyecto se las vayan a ingeniar para contar la vida del gran autor de “Piano Man”.

En comunicado dirigido a Variety, se explica que, desde 2021, las partes involucradas en la realización de la película Billy & Me han sido notificadas que no cuentan con los derechos sobre la vida de Billy Joel… además, ya se les advirtió que no conseguirán los derechos musicales necesarios para la realización. Entonces, pues…

Billy Joel / Foto: facebook.com/billyjoel (Myrna Suarez and Mike Stocker )

“Billy Joel no ha autorizado ni apoyado este proyecto de ninguna manera, y cualquier intento de seguir adelante sin su autorización sería un error legal y profesional”, advierte el representante del artista.

Biopic sería desde la perspectiva de su primer manager

De acuerdo con Variety, las mencionadas restricciones serían la razón por las que la biopic Billy & Me no es contada desde la perspectiva de Billy Joel, sino de quien fue su primer manager, Irwin Manzur, quien fue quien lo descubrió y condujo su carrera hasta conseguir un contrato con Columbia Records, en 1972.

Además de la perspectiva de Manzur, la biopic también cuenta con la asesoría de Jon Small, amigo de Billy Joel y quien ahora es productor ejecutivo de la película… además de haber formado con Joel un dueto que, incluso, llegó a publicar un disco en 1970. Nada memorable, por cierto: el propio Billy Joel ha calificado a ese trabajo como “una basura psicodélica”.

Billy Joel / Foto: facebook.com/billyjoel (Myrna Suarez and Lauren Stark)

“Como alguien que estuvo allí desde el principio, puedo decir que este guion captura no solo la música, sino también las amistades, las dificultades, el humor y la chispa creativa que definieron esos años”, asegura Jon Small sobre la biopic que, ahora se sabe, no cuenta con el apoyo de Billy Joel.

¿Se cancelará el proyecto? Hasta el momento no se ha dicho nada al respecto… pero, según lo que Variety dio a conocer, la biopic no se piensa como una película serie B o algo por el estilo. De hecho, se ha indicado que su dirección correrá por cuenta de John Ottman, quien ganó un Oscar por la edición de Bohemian Rhapsody y, recientemente, estuvo a cargo de editar Michael, la película biográfica de Michael Jackson.