Gol de Oro es una serie de conciertos organizados por OCESA que se realizarán en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes del 2 al 9 de junio. Ximena Sariñana, Clubz, DLD, Pericos, Dorian, Aterciopelados y más artistas se presentarán en estos shows.

Lo que necesitas saber: Estos shows se llevarán a cabo en los días previos al inicio del Mundial de fútbol. Checa los detalles.

Ya estamos en ese momento donde el ambiente mundialista crece en todos los ámbitos, incluso la música. Y esto lo decimos ya que se anunció Gol de Oro, una serie de conciertos especiales que se armarán en la Ciudad de México con artistas de diferentes partes del mundo.

Imagen ilustrativa. Foto: OCESA.

Las bandas y artistas que tocarán en los conciertos de Gol de Oro

Para que te des una idea, son 16 artistas los que participarán en esta serie de conciertos, esto a lo largo de 8 noches seguidas, esto del 2 al 9 de junio en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Esto quiere decir que serán dos artistas por show… y bueno, la lista de artistas es la siguiente:

Aterciopelados (Colombia)

Clubz (México)

Digitalism (Alemania)

DLD (México)

Dorian (España)

Kinky (México)

La Tremenda Korte (México)

Leo Rizzi (España)

Los Rabanes (Panamá)

Natalia Lacunza (España)

Pericos (Argentina)

Poolside (Estados Unidos)

Silvestre y La Naranja (Argentina)

Sonido La Changa (México)

Systema Solar (Colombia)

Ximena Sariñana (México)

Los conciertos de Gol de Oro se realizará en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. Foto: Palacio de los Deportes.

La fechas y lineups de cada show

Como dijimos, los conciertos de Gol de Oro se llevarán a cabo del 2 al 9 de junio, justo pocos días antes del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca (Estadio Banorte o como sea que se llame, jeje).

Por ahora, no se sabe en qué fechas tocará cada artista. Pero pronto te actualizaremos esa info por acá para que la tengan a la mano…

Boletos para los conciertos de Gol de Oro

Por el momento, no se han anunciado precios para los conciertos de Gol de Oro. Pero igualmente, actualizaremos esta información en cuanto se de a conocer.

No te olvides de seguir la mejor cobertura del Copa Mundial del 2026 aquí en Sopitas.com pues te tendremos muchas sorpresas. ¿Listos o qué onda?