¡Así es! Pongan atención, fans de Guns N’ Roses, y es que tuvimos la oportunidad de viajar a Londres para presenciar el esperado regreso a los escenarios de Axl, Slash, Duff, y compañía, en lo que fue un show verdaderamente sorprendente.

Este concierto que se llevó a cabo el 1º de julio en el estadio del Tottenham fue como parte de su gira ‘We’re F’n Back!’, peeeero cabe mencionar que no fue el primer concierto del tour, sino que ya habían dado algunas fechas en Estados Unidos el año pasado, y este año regresaron a los escenarios para seguir con su gira (ahora en Europa) tocando en República Checa, Suecia, Noruega, Polonia, y un sinfín de países europeos. Y ahora, llegaba el turno de Londres, que por cierto, fue la única ciudad en donde la banda se presentaba dos veces.

Foto: José Carlos Figueroa

Y se estarán preguntando, “¿oye Sopitas, y como por qué nos contarás un concierto que sucedió de otro lado del mundo?”. Ahhhh bueno, esto es porque queremos contarles qué podremos esperar en los conciertos de Guns N’ Roses en México. Recordemos que la banda californiana se estará presentando en octubre en nuestro país, dando conciertos en Mérida, Guadalajara, Monterrey, y CDMX.

Foto: Cortesía

¿Qué tal los Guns N’ Roses en Tottenham?

Por dónde empezar. ¡Fue un concierto magnífico! Y ojo, porque la neta es que sí, Axl los va sorprender durísimo. Lució un tanto distinto al Axl que vimos hace un par de años: muchísimo más enérgico, corría de un lado a otro del escenario, se mostró amable con su público, sonriente, pero lo más importante es que cantó como hace mucho tiempo no lo hacía. Y por supuesto que mostró algunos de sus pasos “de baile” más icónicos y toda la cosa.

En resumen, vimos a un Axl rejuvenecido. Mismo caso que Slash, pues aparte de que pareciera que está en un momento súper chido de su carrera, se nota que su estado de ánimo y físico están al tiro. Es más, al final hasta se paró de manos en el escenario y enseñó cuadritos de abdomen, jaja.

Para este concierto el telonero fue Gary Clark Jr. (al igual que en gran parte de la gira), sin embargo, al parecer hubo algunos problemas en cuanto a los accesos de la primera fecha de la banda en Londres, ya que se presentaron quejas por parte de la audiencia argumentando que no los dejaron pasar al venue cuando Gary ya estaba tocando. Tema ajeno a la banda. Al parecer, esto quedó resuelto para la segunda fecha en el Tottenham Hotspur Stadium.

Foto: José Carlos Figueroa

Pero bueeeno, total que llegamos al venue para presenciar el concierto de Guns N’ Roses en punto de las 6:20pm, minutos después de que terminara la presentación de Clark Jr. La banda debía salir a las 6:45pm, pero igual y por el tema de los accesos no fue hasta después de las 7pm que Axl, Slash y Duff subieron al escenario.

Después de un breve video de introducción que pusieron en las pantallas, salió la banda para dar los primeros acordes de “It’s So Easy”, y “Mr. Brownstone” con una energía brutal. Y sí, no es ningún secreto que el pueblo londinense no es el más cálido ni prendido, pero eso no impidió que los miles de asistentes (porque sí, Guns llenó el estadio) se la pasaran gritando y celebrando el legado de la banda. Pero, ¿se imaginan un concierto en solitario de Guns N’ Roses con el recibimiento del público mexicano? Uta…

Foto: Cortesía

Fue muy lindo ver a tantas y tantas familias en el show, incluso muchísimas personas y niños disfrazados como Slash y Axl se tomaban fotos con toda la gente en algunos de los murales a las afueras del estadio. Ah, y ojo porque también se instaló una tienda dentro del venue con merch oficial de la banda, misma merca que vendrá a México.

Foto: José Carlos Figueroa

Foto: José Carlos Figueroa

Y bueno, regresando al tema del concierto y para no perder la costumbre, Slash estuvo cambiando de guitarra casi en cada una de sus canciones. Solo vimos que repitió dos guitarras en tooodo el set, pero hasta sacó una con mango doble y toda la cosa.

No faltó su clásico desfile de guitarras. Sonó “Chinese Democracy”, “Slither” (así es, la rola de Velvet Revolver), pero no fue hasta “Welcome To The Jungle” cuando la gente se prendió en demasía, misma actitud que Axl respondió con una energía muy fuerte sobre el escenario: corriendo de un lado a otro, cantando y gritando como en los 90. Se nota que anda en friega con el ejercicio y tomándose muy en serio su papel.

Foto: Cortesía

Aparte de todo esto, llamó la atención lo bien que se llevan entre la banda. ¿Se acuerdan cuando hace muchos años salió la noticia-rumor de que Axl Rose había dado la instrucción de no dejar pasar a ningún fan a sus conciertos si llevaban puesta una playera de Slash? Pues estos tiempos han cambiado mucho a la banda, ya que sobre el escenario se les nota riéndose y llevándose muuuy bien. En otras palabras: ahora sí se ven como una BANDA de rock, y no como una lucha de egos sobre el escenario.

Llegó turno de corear “Live And Let Die”, y a pesar de que sí extrañamos un poco la pirotecnia, fue un detalle bastante memorable que Axl salió con una playera en favor de Ucrania, y todo el escenario lo inundaron con colores azul y amarillo como muestra de apoyo para el pueblo ucraniano ante la guerra contra Rusia que está sucediendo en sus tierras. Pero esa no fue la única ocasión que salió un homenaje hacia Ucrania, algunas rolas más adelante volvió a ponerse una playera de dicho país.

Foto: José Carlos Figueroa

Y es que ahora sí salió la pasarela de outfits, pues así como Slash cambió de guitarra en casi cada rola, también Axl se cambió de atuendo en bastantes ocasiones. Lo vimos con su icónico sombrero para tocar “November Rain” y toda la cosa, solo nos faltó el paleacate rojo. Ja. Y por parte de Slash, llevaba una playera de los Rolling Stones, quienes caben mencionar, se presentaban al día siguiente en el Hyde Park en Londres para dar su concierto #203 en dicha ciudad. WTF?!

Foto: Cortesía

¿Y qué onda con los visuales? Se estarán preguntando. Bueno, fueron sencillos pero muy bien ejecutados. Es más, hasta en “Knockin’ on Heaven’s Door”, los visuales iluminaban hasta la escalera que debía subir el baterista para llegar a su instrumento, que hacía match con las pantallas del fondo. 10/10.

No hubo pirotecnia tampoco en esta rola, de hecho no hubo fuegos artificiales en el concierto. No sabemos si por reglamento del Tottenham Hotspur Stadium, sin embargo, la neta es que la banda demostró que no los necesitan, pues su show y espectáculo fueron ellos y su talento. Unos solos de guitarra por parte de Slash suuuuper limpios y bien ejecutados; Axl cantando como en los viejos tiempos, y Duff igual súper al tiro. Hasta cantó “I Wanna Be Your Dog” a la mitad del concierto.

Ya con los ánimos a tope, sonó “Hard Skool”, una de las nuevas rolas de la banda, y a pesar de que no precisamente fue la más coreada (por ser muy nueva), la rola sonó súper macizo. De hecho, fue una en las que más se prendió Axl. Ese bajo potente y a lira de Slash hicieron un match perfecto.

¿Qué sorpresas hubo? Bueno, para “Sweet Child O’ Mine” y “Paradise City”, invitaron al escenario a Carrie Underwood, una de las máximas exponentes del género country en la actualidad.

Foto: Cortesía

Pero no fue la única sorpresa. Ya en la parte final del concierto, Richard Fortus, Duff Mckagen y Slash tocaron con puras guitarras acústicas “Blackbird”, uno de los himnos de Beatles y por supuesto que el público enloqueció. Esta rola la tocaron como intro para “Patience”. Vaya momento.

Guns N’ Roses en México

Y siii, ¡recuerda que la banda se estará presentando el 21 de octubre en la CDMX, en el Estadio Ciudad de los Deportes (Estadio Azul), en Monterrey el 23 de octubre en el Estadio Mobil Super, Palacio Sultán en Monterrey; así como en Mérida y Guadalajara el 15 y 18 de octubre, respectivamente. Aquí te dejamos todo lo que debes saber acerca de estos conciertos, y ponte pilas porque los boletos están volando.

Foto: Cortesía