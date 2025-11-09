Lo que necesitas saber: Sí, la voz de Axl Rose no es la misma… pero la banda sigue siendo poderosa. Aquí nuestra reseña.

Uno puede medir la euforia que provoca una banda, entre otras cosas, por cómo la gente adopta la imagen de sus integrantes. Por eso, la noche con Guns N’ Roses en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México fue más memorable de lo que uno podría pensar.

Muchas familias y grupos de amigos replicando el sombrero de Slash, los paliacates a la cabeza, el lente oscuro tipo Top Gun… muy rockero y colorido el asunto para ver a una banda que es más sorprendente de lo que últimamente se lee en redes, especialmente por los señalamientos de la voz de Axl Rose.

Guns N’ Roses en el Estadio GNP Seguros. Foto: cortesía OCESA.

Guns N’ Roses en México: Un Axl Rose entregado en el Estadio GNP Seguros

Y justo ahí, había algo de incertidumbre. ¿Neta la voz de Axl Rose suena tan extraña como se comenta por todos lados? La hora de comprobarlo se aplazó tantito.

Todo iba a iniciar a las 9 de la noche, pero los Guns N’ Roses se mantienen impredecibles y tardan poco menos se media hora para salir al escenario. Y cuando lo hacen, todo estalla en el Estadio GNP Seguros con “Welcome To The Jungle”, una canción que uno supondría debe ser de las últimas.

Axl Rose con Guns N’ Roses. Foto: cortesía OCESA.

Y sí, es real que la característica voz aguda de Axl Rose ha perdido su textura rasposa y se nota. Pero bueno, los años pasan y las capacidades físicas también van adecuándose.

Axl ya no suena igual… pero eso no quita que es un frontman entregado, con personalidad contagiosa y unas ganas de seguir dándolo todo en el escenario… y eso se ve en temas como “Mr Brownstone” o “It’s so Easy” que lo hacen correr de un lado a otro.

Los Guns y el tributo a Black Sabbath y Velvet Revolver

Está claro que hablar de Guns N’ Roses es aferrarse a los mejores años de la banda, especialmente al Appetite For Destruction y los Use Your Illusion. Y aunque quizá no es un disco tan aclamado a ese nivel, las canciones del Chinese Democracy han envejecido bien.

Como “Better” que mucha gente canta con emoción. El disco cuando salió en su momento, se perdió entre la larguísima espera para lanzarlo y una época donde la banda ya no tenía el mismo foco de atención.

Guns N’ Roses en el Estadio GNP Seguros. Foto: cortesía OCESA.

Pero ese disco es parte del legado de la banda con todo eso… y así lo son también covers como “Knockin’ On Heaven’s Door”, que si somos honestos se ha convertido más en una canción de Guns N’ Roses que de Bob Dylan (casi un efecto como el de “Hurt” de Nine Inch Nails y Johnny Cash).

En el Estadio GNP Seguros también sonaron otros covers como “Sabbath Bloody Sabbath”, esa misma que Guns tocó en el Back to the Beginning, solo para recordarnos que incluso el hard rock tiene una deuda enorme con Black Sabbath.

Y luego, pareciera que los GNR entienden perfecto que aunque es una banda distinta, su legado está vinculado de forma muy estrecha a Velvet Revolver. Por eso, cuando se echan el cover de “Slither”, se siente emotivo.

Y es que ahí, también hay un homenaje a Scott Weiland (también exintegrante de Stone Temple Pilots), un artista del rock cuya figura de repente pasa desapercibida tras su fallecimiento, pero cuyo recuerdo se mantiene en este tipo de rolotas ponchadas.

Guns N’ Roses en México. Foto: cortesía OCESA.

Y le echan crema para un cierre épico en

Así llegaron más canciones como “Coma”, “Double Talkin’ Jive” y “Perhaps”, una de las canciones nuevas que Guns N’ Roses ha lanzado en los últimos años, y que suena bastante a la banda en su época de los Use Your Illusion.

Pero es claro que hay canciones que están en otra dimensión. “November Rain” y “Don’t Cry” son el ejemplo… son himnos de esos que hacen iluminar al Estadio GNP Seguros con las luces de la gente y que juntan todas nuestras voces al unísono. ¿Las baladas más grandes del hard rock? Sin duda.

Guns N’ Roses en el Estadio GNP Seguros. Foto: cortesía OCESA.

Otra canción que sonó increíble fue “Rocket Queen”, una rola de por sí larguísima, en la que además la banda se aventó alguna especie de improvisación que te deja loco. Una de las canciones más infravaloradas de Guns N’ Roses por mucho.

Por ahí, Slash también se dio el lujo de armar solos de guitarra eternos. Y es ahí donde uno confirma cómo su imagen, sobre todo con ese icónico sombrero, forma parte no solo del canon del rock; sino de la cultura popular.

Seguro que su imagen ha sido la inspiración de muchos niños y otros ya no tan niños, sobre todo por cómo el Guitar Hero impactó a nuevas generaciones hace unos años.

Slash tocando con Guns N’ Roses en México. Foto: cortesía OCESA.

Y bueno, el cierre no podía ser otro que con “Paradise City”. Chelas volando, cabelleras headbangeando al final y una banda de estadio que sigue sonando potente, aunque la voz de su vocalista no sea la misma.

Realmente, los Guns N’ Roses son ya una banda de rock clásico… y esperamos que pronto salga un nuevo disco para que sea la excusa perfecta que los vuelva a sacar de gira.

Setlist de Guns N’ Roses en la Ciudad de México – Estadio GNP Seguros