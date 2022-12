El pasado 30 de noviembre, nos enterábamos del fallecimiento de Christine McVie. Las reacciones, desde luego, no se hicieron esperar y muchas figuras de la música expresaron su sentir respecto a la partida de la icónica exintegrante de Fleetwood Mac. Y por ahí, también Harry Styles se unió a las condolencias.

La estrella británica anda de paso por Latinoamérica con el Love On Tour y en una de sus recientes presentaciones en Chile, aprovechó para hacer un cover de una de las canciones más recordadas de McVie.

Christine McVie. Foto: Getty Images

Harry Styles covereó “Songbird” para homenajear a Christine McVie

Si algo hace de Harry Styles un artistas diferente, es que es muy notable su gusto por los ídolos musicales de antaño, muchos de ellos de los 70, que sin duda juegan un papel importante como influencia para él mismo tanto estética como musicalmente. Y no lo sabemos a ciencia cierta, pero no dudamos ni tantito que Fleetwood Mac algo le inspirará.

Por ello, no es extraño que la noticia de la muerte de Christine McVie lo haya conmovido. Como les platicábamos, el ex One Direction aprovechó su paso por América Latina para rendir tributo a la fallecida compositora en su reciente concierto en tierras chilenas del pasado jueves 1 de diciembre.

Ilustrativa. Harry Styles. Foto: Getty Images

Hacia la parte final de su presentación, Styles agregó a su repertorio la rola “Songbird” de Fleetwood Mac, la cual se lanzó en 1977 como parte del aclamado disco Rumours. Como dato anecdótico, esta canción es una de las pocas de ese álbum en las que Christine McVie figura por sí misma tanto como compositora y vocalista principal en los créditos.

Tal como se puede ver en varios videos de fans que asistieron al concierto, Harry Styles hizo este cover acompañado únicamente de una guitarra acústica y un piano (tal como suena en la canción original escrita por McVie). Les dejamos acá abajo algunos clips con la versión de Harry Styles de esta rola.

Harry vino a México recientemente

Previo a su paso por Sudamérica, Harry Styles pasó por México para un par de shows en el Foro Sol. Tuvimos la oportunidad de ir a la primera fecha del británico y si no pudieron caerle, acá abajito les dejamos la reseña para que vean cómo se puso el concierto.