Harry Styles reventó el Foro Sol y desató la locura con un show impresionante

¿Qué podemos decir de Harry Styles que no se haya dicho? Desde que inició su carrera como solista, fácilmente es uno de los artistas más importantes de la actualidad. Cada uno de sus discos es un éxito, sus rolas están entre las más escuchadas en plataformas de streaming y este 2022 hasta lo vimos estrenarse como actor en Don’t Worry Darling y My Policeman. Sin embargo, al menos en México, nos faltaba ver sobre un escenario a esa figura consolidada en la industria musical.

Después de más de dos años de espera por la bendita pandemia, el cantante británico regresó para dar varios shows en nuestro país. Guadalajara y Monterrey fueron las primeras ciudades que tuvieron chance de checar a Harry en vivo y a todo color, dejándolo con un gran sabor de boca. Pero estamos seguros que no se imaginaba lo que iba a pasar en la capital chilanga, porque fue una verdadera locura.

Foto vía Twitter: @hsmexican

Los fans sacaron sus mejores ofnis para el concierto

Desde temprano, los fans de Harry Styles le cayeron al Foro Sol para agarrar buen lugar y calentar motores para lo que se vendría más tarde (alguno incluso se formaron horas antes con tal de estar en primera fila). Algo que nos gustó fue que vimos a muchas familias acompañando a sus hijos al show, pues siempre es increíble estar rodeado de varias generaciones reunidas en un solo lugar para disfrutar de un artista. Es más, imagínenses qué tan familiar era el asunto que los vendedores que pasan entre la gente en lugar de llevar cerveza, traían pura agua y refresco. Ya si tú querías una chela, de plano debías salirte a las barras para comprar una.

Y si algo les tenemos qué agradecer a sus seguidores es que se vistieron de gala para la ocasión, pues la mayoría sacaron sus ofnis más perrones para el concierto, que en su mayoría consistía en sombreros vaqueros, suéteres/chalecos con corazones (como los que usa tu abuelito pero más cool) y sobre todo, el accesorio favorito de muchos: la estola de plumas (o esa bufanda que parece plumero, pues).

Koffee fue la artista telonera y la verdad es que al principio no entendíamos por qué había sido elegida por Harry para abrir sus shows en México –pues es una artista 100% de reggae–. Sin embargo, conforme fue avanzando su presentación comprendimos que la escogió por su energía y la capacidad que tiene para prender al público sin que la conozcan. Y si ustedes aún no la han escuchado, les recomendamos ampliamente que le echen oído, porque se van a enganchar con su propuesta.

Luego de escuchar varias rolitas de la cantante jamaicana, se despidió del público y el staff de Harry Styles comenzó a preparar todo para el show. Para hacer más amena la espera, el sonido del Foro Sol se rifó como los grandes con una playlist más variada que nada. Imagínense que en media hora pusieron “Best Song Ever” de One Direction –que no sería la única rola del grupo que sonaría en la noche–, “El Noa Noa” de Juan Gabriel, “Amor a la mexicana” de Thalía, “Mr. Brightside” de The Killers y hasta la versión de “Volver volver” de Vicente Fernández. Pero sin duda, cuando se escuchó “Bohemian Rhapsody” fue un momentazo que unió a varias generaciones gracias a la voz de Freddie Mercury.

Harry Styles salió al escenario y desató la locura

Tras desgarrarnos la voz con ese clásico de Queen, un pequeño intro sonó y después de que los integrantes de su banda tomaran sus lugares, Harry Styles salió al escenario y como podrán imaginarlo, sus fans perdieron la cabeza cuando comenzó a cantar “Music for a Sushi Restaurant”. A partir de ahí, las cosas volverían a salirse de control, pues se echó un combo de locos conformado por “Golden” –donde se colgó la guitarra por primera vez en la noche– y “Adore You”, que lograron que los ánimos subieran como la espuma en todo el lugar.

Luego de esas rolitas intensas, la cosa se calmó un poco cuando se escucharon la mayoría de las canciones de Harry’s House en el Foro Sol, como “Daylight”, “Cinema”, “Keep Driving” y “Satellite”, que nos dio un respiro para lo que se vendría más adelante. “Buenas noches, México, buenas noches. Mi nombre es Harry, muchas gracias por estar aquí. Sé que lo esperaron por mucho tiempo, así que gracias“, dijo Styles antes de continuar con el show y que a cada momento demostraban lo impactado que estaba al ver la respuesta de la gente a sus temas.

¡Qué locura el concierto de Harry Styles (@Harry_Styles) en la CDMX! ?



Si no tuvieron chance de ir, no se preocupen, que acá les traemos los mejores momentos. Empezamos con “Golden” ?#HarryStyles pic.twitter.com/witQOWNJ1o — SopitasFM (@sopitasfm) November 25, 2022

La situación continuó medio relax con “She”, pero fue en “Matilda” el instante exacto en el que la emotividad contagio a todos los presentes, porque casi todo el público se desgarró un poquito la voz junto a Harry Styles (es más, algunos hasta soltaron las lágrimas de cocodrilo, no se hagan). Con “Lights Up”, los fans del británico literal consiguieron iluminar el foro con las luces de sus celulares, un verdadero detalle que hasta los que vendían en el evento disfrutaron al máximo.

Algo que nos gustó mucho fue la enorme interacción que tuvo con su público, pues en algún punto de la noche se puso a platicar en la pasarela del escenario con un par de fans, una de ellas incluso dijo que se había perdido su salida de escuela con tal de estar ahí,, jiar jiar jiar. Pero la ganona fue Natalia, quien logró que Harry organizara al Foro Sol para que le cantara “Las mañanitas” (en inglés y en español). Sin duda, este es uno de las puntos más rifados del show, ver la relación que se armó entre este artista y las personas que seguro lo siguen desde One Direction y lo conocen mejor que la propia madre o familia del mismo.

Por supuesto que no podía faltar algo de One Direction y para esas fans de la vieja escuela, Harry Styles se echó “What Makes You Beautiful” ??#HarryStyles pic.twitter.com/hx3iS3RvKK — SopitasFM (@sopitasfm) November 25, 2022

Una noche llena de hits y más rolas más nuevecitas que fueron coreadas por todo el Foro Sol

Por supuesto que Harry Styles no olvida su pasado, es por eso que para todas las directioners, cantó ni mas ni menos que “What Makes You Beautiful”. Antes del encore, el cantante británico volvió a prender a la gente con rolones del tamaño de “Late Night Talking”, “Watermelon Sugar” y”Love of My Life”. Aunque por supuesto, este no era el cierre definitivo de su primera noche en la CDMX.

Lo mero bueno llegó al final del concierto, pues sonaron verdaderos éxitos que nos llevaron de la melancolía a la euforia, como “Sign of the Times” y “As It Was”. Pero todo acabó con unos buenos guitarrazos al ritmo de “Kiwi”, que cerraron con broche de oro este concierto tan esperado. Así, con 19 rolas, agradeciéndole a Koffee, a su banda, al staff que hace posible sus conciertos y que muchas veces no vemos, pero sobre todo a aquellos que compraron un boleto para verlo, Harry terminó y nos dejó con ganas de más.

Otro momento de lagrimita fue cuando Harry Styles se echó “Sign of the Times” ?#HarryStyles pic.twitter.com/q9ZJbBc8k8 — SopitasFM (@sopitasfm) November 25, 2022

Por el ambiente, el público que sacó sus mejores outfits y la conexión que se armó entre Harry y sus fans, podemos decir que quizá este sea el mejor show que ha dado en la CDMX. Tampoco necesitó de bailarines o una mega producción para entregarnos un espectáculo de primer nivel, sino todo lo contrario, pues el setlist, su actitud en el escenario y el cariño que demostró a cada rato para nuestra capital chilanga, fueron más que suficientes para robarse el corazón de más de 60 mil personas.

Setlist del concierto

“Music for a Sushi Restaurant” “Golden” “Adore You” “Daylight” “Cinema” “Keep Driving” “Satellite” “She” “Matilda” “Lights Up” “Canyon Moon” “Treat People With Kindness” “What Makes You Beautiful” “Late Night Talking” “Watermelon Sugar” “Love of My Life” “Sign of the Times” “As It Was” “Kiwi”