Como ya lo hemos dicho antes, este 2022 ha sido el año para ver varios regresos geniales en la industria musical. Y en ese sentido, tanto los Red Hot Chili Peppers como Paramore son dos de las bandas que han emocionados a sus fans con nueva música de por medio.

De hecho, ambas bandas se encuentran de gira y coincidieron en el festival Austin City Limits como dos de los actos principales del pasado domingo 16 de octubre. Y es que dentro de todo, también fue una jornada muy especial pues ese mero día, Flea, el icónico bajista de los RHCP, celebró su cumpleaños 60.

Flea, el conocido bajista de los Red Hot Chili Peppers. Foto: Getty Images

Por supuesto, las felicitaciones para el tremendo músico no se hicieron esperar… pero la que tal vez no esperábamos de entrada, era la de la mismísima Hayley Williams.

Hayley Williams felicitó a Flea en pleno show

Para todos aquellos que aman la música y que sobre todo les encanta la magia del bajo como instrumento, seguro que Flea de los Red Hot Chili Peppers es alguna especie de héroe por lo que es capaz de hacer en las cuatro cuerdas. E incluso sin ser bajistas, cualquiera sabe lo que la figura de Michael Balzary -su verdadero nombre- representa.

Y si no lo creen, pregúntenle a Hayley Williams. Como les decíamos, la cantante tuvo un detallazo felicitando al bajista de los RHCP en medio del set que ella tocó con Paramore el pasado domingo en el Austin City Limits, festival donde ambas bandas encabezaron las actividades de ese día.

Hayley Williams. Foto: Getty

Como se puede ver en algunos videos, hubo uno que otro fan entre el público de Paramore que estaba cargando carteles donde le deseaban un feliz cumpleaños al reconocido bajista de los Red Hot Chili Peppers. Y no sabemos exactamente si Hayley vio esos carteles, pero sin duda no pasó desapercibido para ella que era el cumple del buen Flea.

Así que no la pensó dos veces, entonó la clásica canción “Happy Birthday” y le quedó así: “Feliz cumpleaños a Flea… te amaba desde que tenía 8 años y eso ea realmente inapropiado…”, cantó la rifada de Williams. Les dejamos el momento acá abajito.

Paramore y RHCP traen nuevos discos en su regreso

Como les decíamos al inicio, este 2022 ha visto el regreso de muchas bandas geniales con nueva música y en el caso de Paramore y Red Hot Chili Peppers, no son la excepción.

Por un lado, los RHCP se destaparon en este año con nada más y nada menos que dos discos: Unlimited Love y Return of the Dream Canteen. Paramore también hizo lo propio y terminó su ausencia de cinco años con la rola “This Is Why”, el primer adelanto del álbum homónimo que lanzarán en febrero del 2023.

Mientras tanto, Paramore vendrá a México para el Corona Capital 2022 que se celebra en noviembre. Y los Red Hot Chili Peppers, bueno, andamos esperando que nos hagan la buena y se den un rol por acá también; ya se les extraña.