Lo que necesitas saber: Aquí el resumen del primer díade Hipnosis 2025.

Por fin se armó el Hipnosis 2025 y por primera vez, en formato de dos días. Y como tal, la primera jornada la protagonizó The Horrors con una noche de atmósfera gótica, junto a la primera vez de Pavement en México.

Y además, vimos a una Japanese Breakfast que seguramente se fue con una grata imagen al ver que tiene una buena base de fans acá. Les traemos el resumen con lo mejor del primer día, aquí.

Pavement en Hipnosis 2025. Foto: Raúl Fernández-

The Horrors en Hipnosis 2025

Qué noche con The Horrors en Hipnosis 2025. Había un poco de incertidumbre porque en ese mismo escenario, momentos antes había estado Pavement con problemas de sonido.

De hecho, ese escenario empezó a dar lata con el audio, pero los liderados Faris Badwan supieron cómo crear la atmósfera oscura necesaria para una noche de Día de Muertos en el festival.

Faris Badwan con The Horrors. Foto: Raúl Fernández.

Así arrancaba todo con “The Silence That Remains”, canción del nuevo disco de este 2025 que vio a la banda explorar su lado más en el rock gótico.

Y seguido, vino una compilación de canciones de discos como Primary Colours y Skying con “Three Decades”, “Mirror’s Image”, “Still Life” y “Sea within a Sea”.

Faris no es el tipo de vocalista que habla demasiado con el público, pero cuando lo hace es directo y sustancial. Eso se notó en el par de veces que gritó “Free Palestine”, además de agradecer a quienes han acompañado a The Horrors en más de 20 años de carrera.

“We love you too” le dijo Faris a los fans más cercanos al escenario que le gritaban a la banda en Hipnosis 2025. Linda conexión para una banda que ha marcado a una generación.

Foto: Raúl Fernández.

Pavement, entre problemas técnicos y una entrega absoluta

La primera vez de Pavement en México… estuvo medio rara. Pero la banda se entregó a lo grande en Hipnosis 2025.

Lo raro fue que, desgraciadamente, tuvieron un problemilla por ahí con el sistema de sonido desde el inicio. “¿No hay PA?”, decía Stephen Malkmus en el micrófono. Y luego de cinco minutos de intentarle arreglar, iniciaron como pudieron con “Frontwards”, que recibió ovación desde el inicio.

Siguieron “Stereo”, “Kennel District”, “In The Mouth a Desert” y “Fight This Generation”, aún sin el mejor sonido, pero con una gran actitud de la banda a pesar de todo.

Pavement en Hipnosis 2025. Foto_ Raúl Fernández.

“Gracias, hermosa gente. Son absolutamente hermosos. Es fantástico estar aquí”, dijo la banda entonces. La prueba de su buen humor también se percibió en una broma cuando dicen: “esta canción es de nuestro nuevo disco”. Pero con ello, se refieren al álbum Terror Twilight que lanzaron en 1999 antes de su separación.

Y así, vino “Harness Your Hopes”, canción que curiosamente se hizo viral en TikTok hace unos meses.

Siguieron “Range Life”, “Cut Your Hair”, “Gold Soundz” y “Stop Breathing” para cerrar la noche, esto con un Stephen Malkmus que con un español medio tropezado (pero gran detalle claro), dijo: “Es nuestra primera vez aquí y ha sido magnífico”.

Como dijimos, a pesar del detallito del sonido, enorme actitud y entrega de Pavement en Hipnosis 2025. Esperamos que regresen pronto.

Pavement en Hipnosis 2025. Fotos: Raúl Fernández.

Japanese Breakfast… ya es hora de que venga más seguido

Por fin se nos hizo ver de nuevo a Japanese Breakfast nuevamente en México, esta vez en Hipnosis 2025. Y qué les decimos… Michelle Zauner es una enorme artista, con una vibra que te contagia la alegría de quien verdaderamente goza estar en el escenario.

Todo arrancó con “Paprika” y en cuanto terminó, la gente hasta el frente ovacionó a la artista de origen estadounidense de surcoreano, quien se notaba risueña. “Estamos muy felices de estar aquí de nuevo. Gracias por haber venido”, dijo Michelle.

Japanese Breakfast en Hipnosis 2025. Foto: Raúl Fernández-

Llegaron entonces canciones como “Picture Window”, “Heft”, “Road Head”, “Honey Water”, “Slide Tackle” y “The Woman That Loves You”…

Y cuando sonó “Kokomo IN”, se notó entre el público un rollo bien romántico. Ya saben, parejitas abrazadas, besándose y disfrutando la calidez de la canción y la compañía en contraste con el friazo que se sentía en Hipnosis.

“Los mexicanos no le temen a la muerte. Sé que es Día de Muertos… y yo, personalmente, sí le tengo miedo y mis canciones hablan mucho de ello”, agregó Michelle.

Y es que a pesar de su imagen risueña y de buena vibra, es cierto que la líder de Japanese Breakfast sabe escribir canciones con alta melancolía.

Japanese Breakfast en Hipnosis 2025. Foto: Raúl Fernández-

Una de ellas es “The Body is a Blade”, donde además se proyectan en pantalla muchas fotos y recuerdos de la niñez de Michelle, especialmente junto a su madre, quien falleció hace años y cuya partida ha sido parte de la inspiración de muchas canciones.

“Be Sweet”, “Everybody Wants to Love You” y “Diving Woman” cerraron la noche para Japanese Breakfast, que esperamos se hayan dado cuenta en Hipnosis que tienen una buena base de fans en México para que se animen a venir más seguido.