Lo que necesitas saber: Hippie Hourrah lanzó hace poco su disco 'Exposition Individuelle'. Aquí te contamos más sobre esta banda hecha para los amantes de la vibra psicodélica.

La neopsicodelia se ha mantenido a flote en la época reciente, quizá con The Flaming Lips como la banda más importante de esta movida. Y en ese sentido, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido dominan el panorama… Pero el foco de atención puede ir más allá de esas escenas, y es en Canadá donde Hippie Hourrah nos demuestra que se debe voltear hacia otros horizontes.

El grupo radicado en Montreal, al momento de escribir estas líneas, ha lanzado dos materiales discográficos: un homónimo en el 2021 y otro titulado Exposition individuelle lanzado en el 2023, cada uno impulsado por la vibra psicodélica de antaño, pero con un buen toque de producción que lo hace sentir fresco y actual.

Hippie Hourrah. Foto: Facebook oficial de la banda.

Con motivo del lanzamiento de este segundo material, pudimos charlar con Miles Dupire-Gagnon quien nos cuenta un poco más acerca de la historia de Hippie Hourrah, la inspiración que dio paso a su nuevo disco, la escena musical psicodélica en Canadá y más…

Ellos son Hippie Hourrah

Gabriel Lambert, Miles Dupire-Gagnon y Cédric Marinelli son quienes conformar a Hippie Hourrah que desde su primer material discográfico, ha levantado la mano como uno de los proyectos imperdibles de la escena canadiense. Y parte de la magia viene del entendimiento de unos amigos que llevan un rato componiendo.

“Somos viejos amigos. El guitarrista Gabriel y yo ya estuvimos en otras bandas antes, así que hemos trabajado mucho juntos”, cuenta Miles en entrevista sobre su amistad de prácticamente 13 años con el guitarrista. Sin embargo, este par sabía que necesitaban a alguien más para volver a poner su talento en marcha, con un nuevo proyecto…. Y es así como Cédric se agregó a la ecuación.

“Cedric tenía sus propias canciones. Primero, nos conocimos de una forma muy random porque él me hizo escuchar algunos de sus demos y andaba un poco deprimido porque no había hecho mucho musicalmente en ese momento…. Escuché los demos, empezamos a hacer sesiones de improvisación de la nada y así empezamos”.

Hippie Hourrah. Foto: Facebook oficial de la banda.

La diferencia entre el primer y segundo disco

A pesar de Miles lleva ya un rato como un músico bastante conocido en la escena de Montreal y de que ha grabado con otros grupos, no ha perdido esa sensación de emoción que implica lanzar un nuevo material discográfico.

Con Hippie Hourrah, como dijimos, lleva dos materiales discográficos en un periodo de apenas tres años. “Quiero decir, para ser honesto, es increíble como cada álbum que uno hace es sorprendente. Tal vez tienes una idea y luego está llena de sorpresas…”, cuenta el músico respecto a la transición entre su primer material y el más reciente, apenas lanzado en el 2023.

La vibra psicodélica se siente en el disco debut homónimo de Hippie Hourrah, con la voz rasposa y reverberada de Cédric combinándose perfectamente con los ritmos y composiciones de Miles, todo articulándose de gran forma con la guitarra de Gabriel Lambert, la cual te puede llevar de un delay suave y atmosférico hasta una línea semi distorsionada, o incluso acordes folk.

“Para ese primer disco, lo que fue sorprendente es que todo se dio perfecto para el tiempo que teníamos y en dónde estábamos al inicio“, cuenta Miles al tiempo que reflexiona sobre una curiosa idea de lo que para muchos a veces significa el primer disco de una banda.

“He leído que el primer disco es para que ‘te conozcas a ti mismo’ o algo así. Pero este no fue así. De hecho, lo hicimos en este lugar [su estudio casero]… Quiero decir, no teníamos a ninguna disquera y hacíamos lo que podíamos con el tiempo que teníamos”.

Portada del primer disco de Hippie Hourrah. Foto: Especial.

Ahora, con la perspectiva que otorga el segundo disco de Hippie Hourrah, Miles Dupire-Gagnon establece cuáles son las diferencias que él mismo siente en cuanto al proceso de producción en cada material. ¿Uno fue más improvisado y el otro más planeado? Difícil establecerlo, pero él tiene una respuesta para ello:

“Ni siquiera habíamos hecho conciertos antes, así que [el primer álbum] fue como un collage de ideas en el que pudimos componer cualquier cosa mientras lo grabábamos. Para el segundo disco, ya habíamos tocado un poco más juntos y conseguimos el tipo de sonido que queríamos… Lo pensamos un poco más. Esa es la gran diferencia”.

Jacques Hurtubise: la inspiración del segundo disco

La pintura y la música han ido de la mano desde siempre. Un ejemplo: el icónico Andy Warhol, cuyo trabajo siempre fue vinculado a leyendas de la talla de David Bowie o The Velvet Underground. Y en la actualidad, esa dinámica de artistas de diferentes ramas también la podemos ver en el trabajo de Hippie Hourrah, especialmente con su segundo disco Exposition individuelle.

Este álbum considerado conceptual, toma como referencia algunas de las pinturas de Jacques Hurtubise, un reconocido pintor canadiense que basaba su trabajo en la abstracción, colores brillantes y por consecuencia, se convirtió en una referencia de la movida psicodélica local.

“Bueno, diría que está más inspirado en Jacques Hurtubise en cuanto a las letras. Pero también, en cierto punto musicalmente, se volvió una referencia musical. Empezamos a hacer la música antes de dirigirnos a este concepto”, nos dice Miles.

Jacques Hurtubise, el artista que inspiró el nuevo disco de Hippie Hourrah. Foto: Galerie Simon Blais.

Hippie Hourrah decidió enfocar el concepto de Exposition individuelle luego de un acercamiento que tuvieron con la familia de Hurtubise. En realidad no fue planeado hacer un disco que rememorara el legado del artista; simplemente pasó que fueron a ver las obras de arte y eso los inspiró para componer sobre lo que veían en las pinturas. Así lo cuenta Miles.

“Para nosotros era algo tan psicodélico de los años 60, ya sabes, todas estas cosas que nos gustan, así que es una buena combinación. Pero es principalmente con las letras como si hubiera una referencia a cada canción para cada pintura que vimos… Tuvimos la suerte de poder tener acceso a esas pinturas, porque conocemos a la familia. “[Lo más asombroso de tener acceso a esas pinturas] es el hecho de que nos permitieron verlas. Te lo juro, porque aunque Jacques Hurtubise quizá no es tan conocido, he escuchado que en realidad tiene cierta fama internacional y esas cosas. Entonces, tener chance de ver sus pinturas en ese momento [previo a grabar el disco], porque él falleció apenas hace unos años, fue realmente genial”.

Portada del disco ‘Exposition Individuelle’. Foto: Simone Records.

La escena musical en Canadá

Se sabe que Estados Unidos y Reino Unido son los dos países potencia si se habla de la industria musical. Y si hablamos de neopsicodelia, Australia le ha entrado al quite desde hace unos años.

Por supuesto, el mercado se ha abierto más, y justamente en Canadá hay una sólida escena musical rock –de diferentes estilos– a la que vale la pena echarle oído. Hablado de Montreal, Miles nos sugiere un par de bandas como Suuns y Corridor, esta última que de hecho vendrá para la primera edición del Pitchfork Music Festival en la CDMX.

“La escena musical aquí se siente un poco post-punk… como que todo es muy punky. De la escena en Montreal, hay un montón de bandas muy buenas. No sé si conozcas a Corridor, que son una banda psicodélica en francés, o no sé si has escuchado a Suuns, que también es una banda de Montreal. Hay muy buenas bandas de Canadá en general”.

El boom de la neopsicodelia

Es justo decir que Hippie Hourrah, ahora con dos discos en su haber, nos hace revalorar la gran movida de la neopsicodelia a nivel mundial. Los más antaños, como dijimos, son The Flaming Lips, pero también tenemos a proyectos más actuales como Tame Impala, King Gizzard and The Lizard Wizard, Temples…

Hay un sinfín de proyectos, unos más conocidos que otros, que reviven la psicodelia de los 60-70 para trasladarla a esta época.

Kevin Parker, líder de Tame Imapala. Foto: Getty.

Miles nos cuenta en entrevista cómo la banda se siente completamente identificada con la escena de la neopsicodelia actual. Aunque eso sí, es enfático al explicar que hacen lo posible por agregar elementos que refresquen la vibra psicodélica de antaño que los ha inspirado.

“Sí, por supuesto [que nos identificamos con la neopsicodelia]. Quiero decir, ese fue el punto también, darle a lo psicodélico. Amamos a todas esas bandas. Nosotros tenemos nuestra propia vibra de sintetizadores, ya sabes, es una mezcla de todo. Pero siempre hemos estado dentro de estas cosas psicodélicas, seguro. “No puedo responder por los demás, pero todas esas bandas que acabas de decir (Tame Impala, King Gizzard and The Lizard Wizard, Temples) son geniales y son una gran referencia. Personalmente, escucho música de todo tipo. No hay una cosa especifica que me guste para ser honesto, pero sí, estábamos intentando algo que tuviera una vibra psicodélica de los 60”.

¿Será que pronto veamos a Hippie Hourrah en México? Miles Dupire-Gagnon confía en que sí, ya que él ha estado antes de gira por acá con otras bandas y tiene una buena referencia del ambiente que el público mexicano contagia en los conciertos.

Si ya los tenían en el radar, saben de la calidad que traen. Y si no le han entrado al proyecto pero son amantes del rock psicodélico, esta es la oportunidad para entrarle a una banda que vale mucho la pena.

