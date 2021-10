La historia de cómo Tame Impala casi regala “The Less I Know The Better”

La canción más más conocida (y ridículamente pegajosa) de Tame Impala, estuvo cerca de no ser lanzada por Kevin Parker y compañía. Sí, hablamos del trabajo donde la banda australiana se apartó bastante de lo que estaba acostumbrada a componer y desde el cual ha transitado a través de géneros tan distintos como el stoner rock y hasta el synth y dream pop: “The Less I Know The Better”.

Aunque hoy no podemos pensar en ésta rola sin escuchar la voz de Kevin Parker y algunos de los arreglos característicos de los australianos, “The Less I Know The Better” estuvo a punto de no formar parte de Tame Impala e irse directo al catálogo de Mark Ronson, productor reconocido y amigo muy cercano a Parker.

“The Less I Know The Better” estuvo a punto de ser de Mark Ronson

Kevin Parker se ha declarado fan del disco, y cuando concibió ésta rola del álbum Currents (2015), pensó que “Sonaba como a los Bee Gees (o algo)”, por lo que se la ofreció a su amigo Mark Ronson, quien declinó por sentir que le estaba robando algo de su disco duro al australiano.

Recordemos que Ronson se encontraba trabajando en Uptown Special (2015), un disco cargado de funk y disco, y que contó también con la colaboración del líder de Tame Impala para la excelente “Daffodils”:

Al final Kevin Parker se quedó con una de las rolas más conocidas en el mundo

Después de que Ronson la rechazara, el intenso de Parker se puso a trabajar y terminó lo que sería el cuarto sencillo de Currents en una noche. Del contenido de la canción, en específico del odiado Trevor, Kevin ha aclarado que no se refiere a una persona real, simplemente rimaba con el resto de la rola.

“The Less I Know The Better” ha sido reproducida en servicios de streaming en millones de ocasiones, lo que resulta divertido si consideramos que por poco se le regalaba a Mark Ronson, cuestión que Kevin Parker declaró en su discurso de aceptación del premio que se le dio por alcanzar ese número de reproducciones.

No podemos olvidar que la situación nunca afectó el bromance Ronson–Parker, al cual hemos visto en varias ocasiones como en la fiestota que presenciamos en el Corona Capital de 2016 su DJ set, mezclando rolas icónicas de cada uno de sus proyectos. Ambos igual de exitosos que la misma “The Less I Know The Better”. ¿Cómo ven?