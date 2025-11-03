Lo que necesitas saber:
El Corona Capital 2025 se llevará a cabo este 14, 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
El Corona Capital 2025 está a la vuelta de la esquina y por fin se revelaron los horarios por día. Acá les dejamos toda la información para que vayan armando sus planes y no se pierdan ninguna presentación de sus artistas favoritos.
Horarios por día del Corona Capital 2025
Aunque aún no sale el mapa del Corona Capital 2025, por fin se reveló a través de redes sociales los horarios en los que se presentará cada artista este 14, 15 y 16 de noviembre en el cinco escenarios del festival.
Horarios del Viernes 14 de noviembre
Bad Bad Hats, Waxahatchee y Debby Friday serán los encargados de estrenar los escenarios del Corona Capital 2025, iniciando sus presentaciones a las 3:20 y 3:30.
Como en otros años, habrá que elegir que artista quieres ver para correr de un escenario a otro, pues Queens Of The Stone Age, Polo y Pan y Leisure tendrán su presentación a la misma hora.
Horarios del Sábado 15 de noviembre
Para el segundo día el festival arrancará con la presentación de Haute & Freddy en el escenario Corona y Samia en el escenario Nivea. Ambos darán inicio a las 3:20 de la tarde.
Lo mismo que en el primer día, acá tendrás que decidir muy bien si quieres ver entre Aurora o Marina o entre Vampire Weekend y Alabama Shakes, pues se presentarán en el mismo horario pero en diferente escenario.
Horarios del Domingo 16 de noviembre
Para cerrar con broche de oro una edición más de este festival, el domingo pasadas las 3 de la tarde tendremos los shows de Arny Margret y Jet Vesper.
Ya casi para finalizar, tendremos el concierto de Deftones y Of Monsters and Men, ambos darán inicio a las 9:30 de la noche. Al finalizar sus presentaciones, el escenario Corona recibirá uno de los artistas más esperados de esta edición: Linkin Park.
Ahora que ya conoces los horarios de cada día de esta edición del Corona Capital, puedes ir avisándole a tus amigos o tu mismo armando tu propio horario para decidir que artista no te puedes perder.