Lo que necesitas saber: El Corona Capital 2025 se llevará a cabo este 14, 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Corona Capital 2025 está a la vuelta de la esquina y por fin se revelaron los horarios por día. Acá les dejamos toda la información para que vayan armando sus planes y no se pierdan ninguna presentación de sus artistas favoritos.

Foto: Getty

Horarios por día del Corona Capital 2025

Aunque aún no sale el mapa del Corona Capital 2025, por fin se reveló a través de redes sociales los horarios en los que se presentará cada artista este 14, 15 y 16 de noviembre en el cinco escenarios del festival.

Horarios del Viernes 14 de noviembre

Bad Bad Hats, Waxahatchee y Debby Friday serán los encargados de estrenar los escenarios del Corona Capital 2025, iniciando sus presentaciones a las 3:20 y 3:30.

Como en otros años, habrá que elegir que artista quieres ver para correr de un escenario a otro, pues Queens Of The Stone Age, Polo y Pan y Leisure tendrán su presentación a la misma hora.

Horarios viernes // X:@CoronaCapital

Horarios del Sábado 15 de noviembre

Para el segundo día el festival arrancará con la presentación de Haute & Freddy en el escenario Corona y Samia en el escenario Nivea. Ambos darán inicio a las 3:20 de la tarde.

Lo mismo que en el primer día, acá tendrás que decidir muy bien si quieres ver entre Aurora o Marina o entre Vampire Weekend y Alabama Shakes, pues se presentarán en el mismo horario pero en diferente escenario.

Horarios sábado // X:@CoronaCapital

Horarios del Domingo 16 de noviembre

Para cerrar con broche de oro una edición más de este festival, el domingo pasadas las 3 de la tarde tendremos los shows de Arny Margret y Jet Vesper.

Ya casi para finalizar, tendremos el concierto de Deftones y Of Monsters and Men, ambos darán inicio a las 9:30 de la noche. Al finalizar sus presentaciones, el escenario Corona recibirá uno de los artistas más esperados de esta edición: Linkin Park.

Horarios domingo // X:@CoronaCapital

Ahora que ya conoces los horarios de cada día de esta edición del Corona Capital, puedes ir avisándole a tus amigos o tu mismo armando tu propio horario para decidir que artista no te puedes perder.