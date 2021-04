Nombres brgs: Hospital se equivoca y sin querer le pone Korn a una bebé

La vida no es justa con muchas personas, y de eso no tenemos la menor duda. Por ahí dicen que Dios les da sus peores batallas a sus mejores guerreros, pues hay quienes desde pequeños tienen que lidiar con un montón de cosas y obstáculos que se les presenten. Sin embargo, tenemos casos en los que sí pensamos que el destino se pasó con algunos, como la historia de una bebé que accidentalmente terminó llamándose Korn.

Por más que nos encantaría que esto fuera una broma, la verdad es que totalmente cierto. Resulta que una mujer de nombre Kells Tate, compartió en su cuenta de Twitter lo contenta que se siente porque hace relativamente poco se convirtió en madre de una niña, pero la felicidad se le fue casi de inmediato cuando vio el acta de nacimiento de la pequeña, pues se dio de cuenta de que las personas que se encargaron de registrarla tuvieron un ligero error.

De acuerdo con NME, Kells contó toda esta historia y hasta publicó el acta de su bebé –quien en un inició se llamaría Kora–. En el documento, efectivamente podemos ver que en el hospital sí le pusieron Korn y ese es por ahora su nombre legal. Por supuesto que esto de inmediato se hizo viral, pues nadie creería que una pequeña niña tuviera que lidiar con esto para toda su vida; sin embargo, parece que no todo está perdido.

En un segundo tweet, la madre mencionó que exista la posibilidad de que quizá, ella tuviera la culpa de este error porque es probable que le hayan pedido revisar dos veces el acta de nacimiento y no lo checó muy bien porque aún estaba un poco sedada. Pero más allá de esto, dijo que todavía existía una opción para cambiarle el nombre a su hija, solo que deben darse prisa porque sino el tiempo se pasará y se llamará así para siempre.

Baby Korn: “B…”

Kells: “Omg, she’s about to say her first word”

Baby Korn: “B… -Boom na da noom na na nema

Da boom na da noom na namena” pic.twitter.com/oFw9mnQsO0

— (@Shadowfaaax) April 24, 2021