¡Korn realizará un concierto virtual ‘Monumental’ y te decimos cómo verlo!

Ha pasado prácticamente un año desde que la pandemia nos obligó a resguardarnos en casa y para los amantes de la música, eso significó un golpe bastante duro por aquello de que se han cancelado conciertos y festivales. Desde entonces, los shows virtuales han sido la opción y bandas como Korn le entran sin problema a esta modalidad.

Ahora en 2021, el grupo encabezado por Jonathan Davis se prepara para una nueva presentación en streaming que llamada Korn: Monumental que cualquier fan de hueso colorado alrededor del mundo podrá ver. La fecha es en abril y por acá te explicamos cómo está la onda para que no te lo pierdas.

Un momento complicado para la banda

Por allá en el no tan lejano septiembre de 2019, Korn regresaba a la escena musical con The Nothing, disco con el que rompía una ausencia de tres años sin lanzamiento. Desde luego, el material puso a saltar -o hasta headbangear- a sus seguidores que ya esperaban con ansias la gira mundial.

Y bueno, el plan precisamente era precisamente echar a andar un tour y toda la cosa, pero el coronavirus, ya sabes, complicó todo. Eso eventualmente ha provocado que varios de los temazos del álbum ni siquiera hayan sido tocados en vivo y, de hecho, la banda tampoco recurrió durante 2020 a alguna presentación virtual… hasta ahora.

¿Cómo entrarle a ‘Korn: Monumental’?

Pues bien, Jonathan Davis y compañía están listos para volver al ruedo y 2021 es el escenario perfecto para ello. Korn acaba de anunciar que dará un concierto virtual llamado Korn: Monumental y que estará disponible para todos los fanáticos del mundo.

El show se realizará el próximo 24 de abril y será transmitido desde Los Ángeles, pero no es de un escenario convencional. Todo el espectáculo se llevará a cabo con la tecnología inmersiva del set Stranger Things: The Dive-Into Experience. Así que esto será casi como andar en una tocada de verdad (que tanto nos hace falta).

Los accesos ya están a la venta y los puedes adquirir POR ACÁ. Solo te tienes que registrar en el sitio para poder comprar tu boleto, que anda en 20 dólares (poco más de 400 pesos mexicanos). Además encontrarás unos buenos ofertones de paquetes con los que podrás adquirir el boleto y mercancía como playeras, sudaderas, posters y otras cosillas bastante cool.

“Esperamos que participen en esta experiencia con nosotros. Y aunque no es lo mismo que tocar en vivo ustedes aquí, queremos ofrecerte buena música y un espectáculo divertido”, mencionó en un comunicado Jonatham Davis. ¡Ah! Además, quienes compren el boleto, podrán acceder nuevamente al show ya que estará disponible para verlo hasta el 27 de abril. Ahí se las dejamos, fans de Korn.