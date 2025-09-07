Lo que necesitas saber: HYDE regresa a México con su nuevo álbum Inside. El ícono del rock japonés habla de anime, música y su conexión con los fans en CDMX.

Hay artistas cuya presencia en un escenario no solo se escucha, sino que se sienten y HYDE es uno de ellos. Por si no lo conocías, HYDE es un artista japonés reconocido por su fuerza y teatralidad oscura pero cálida; recientemente regresó a México para compartir su etapa más personal, intensa y auténtica.

Fotografía: Isabel Cruz / HYDE en la Ciudad de México, 2025.

Este regreso a México, el país que siempre lo ha recibido con los brazos abiertos, no es un simple concierto: es un encuentro con la pasión de sus fans y con su propia esencia.

Lo mejor es que tuvimos la oportunidad de platicar con él antes de su concierto, y esto es un poco de lo que nos dijo:

“Ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que vine. En medio estuvo todo lo del Covid, así que regresar tomó más de lo esperado. Pero al fin terminé el nuevo álbum, y estoy feliz de poder presentarlo por fin a todos ustedes.” – HYDE

Inside: el álbum más íntimo de HYDE

El nuevo álbum de HYDE, es un viaje hacia su interior y hacia su trayectoria como artista. Cada canción es una parte de su reflejo: fuerza, melancolía, teatralidad y vulnerabilidad, y en donde cada emoción convive en armonía.

HYDE lo dice con simpleza, pero también con la sinceridad de quien siente cada nota. En este álbum, el equilibrio entre la potencia de sus canciones y sus emociones cobra vida. Como él mismo dice:

Cortesía: HYDE

“No es que lo piense demasiado, pero siempre me divierte experimentar con distintas formas de expresión cuando hago música. En este álbum, por ejemplo, hay canciones como ‘Last Song’, una balada muy triste, que muestran un lado diferente de mi.” – HYDE

El artista nos explicó que ahora sus conciertos tienen más matices gracias a la diversidad de emociones que plasmó en “Inside”. Cada canción es un capítulo, cada acorde un suspiro, cada letra una confesión y eso lo refleja sobre el escenario.

“Siento que ahora mis expresiones se han ampliado: hay cosas más intensas, otras más tristes, y todo eso se ha convertido en un elemento clave para el concierto. Gracias a eso, los shows ahora tienen muchos más matices y giros.” – HYDE

Fotografía: Isabel Cruz / HYDE en la Ciudad de México, 2025.

HYDE y el anime: un vínculo con sus fans en México

Una faceta importante que no podemos dejar de lado sobre HYDE es: su aporte en la música de anime. Este género animado que ha acompañado al público mexicano y que sigue ganando más fuerza en nuestro país.

Su voz ha dado vida a series épicas como Fullmetal Alchemist, Shingeki no Kyojin, Kimetsu no Yaiba y Kuroshitsuji; su música no sólo acompaña las historias, sino que las hace aún más intensas y memorables.

“El anime es un contenido fundamental en Japón, y que mi música se use en él es un honor. Además, ayuda mucho a que mi música se difunda en el mundo. Muchas veces, esas colaboraciones me empujan a probar cosas que yo solo quizá no hubiera hecho, y eso lo hace aún más divertido.” – HYDE

Mucha gente en México lo descubrió por estas canciones, ¡Pero se quedó por su voz increíble!

La conexión con el público mexicano

Aunque el idioma pueda ser una barrera, la música de HYDE une corazones. En México, los fans a veces cantamos sin entender cada palabra, pero plasmamos la pasión que nos transmite cada una de sus letras, y él lo siente profundamente:

“Que la gente pueda entender mi música aunque vivamos en países distintos y hablemos idiomas diferentes, ¡Para mí es algo muy especial! En lugares como Estados Unidos o Inglaterra, todo gira en torno al inglés; en cambio, en Europa siento que la gente conecta mucho más con la música en japonés. Y cada vez que vengo aquí, el recibimiento es tan cálido que me llenan de alegría.” – HYDE

Un concierto épico de HYDE en CDMX

Cada concierto de HYDE es un reencuentro épico, lleno de emociones y buena vibra, donde se celebra su talento y la pasión de sus fans. Él lo describe así:

“Ha pasado tanto tiempo… creo que la última vez vine con VAMPS. Desde entonces he aprendido mucho. Ahora siento que he aprendido más formas de expresarme, y en el concierto de mañana quiero mostrar toda esa faceta que he ido construyendo. Estoy muy emocionado de que los fans en México puedan verlo con sus propios ojos y tengo muchísima curiosidad por saber qué sintieron después del show.”

HYDE no solo canta; crea mundos, despierta emociones y conecta personas de diferentes culturas e idiomas a través de su música.

Su regreso a México no es solo un concierto: es un momento épico, un regalo lleno de buena vibra entre él y sus fans, donde cada nota y cada mirada cobran vida. Y como siempre el público, estaba listo para recibirlo con los brazos abiertos y celebrar junto a este ícono del rock japonés.

