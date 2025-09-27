Lo que necesitas saber: ¿Es Zoé la última gran banda de México? Analizamos su legado rumbo a la serie de conciertos que darán en el Estadio GNP Seguros este 2025.

Si hablamos de bandas mexicanas que se han vuelto super emblemáticas desde el 2000 para acá, ¿quién se te viene a la mente? Claro que hay diversos proyectos en los que podríamos pensar detenidamente… pero muy pocos con el impacto que ha tenido Zoé, que este 2025 tienen cinco conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Zoé tiene 5 conciertos en el Estadio GNP Seguros en este 2025. Foto: Especial.

Zoé, la última gran banda mexicana

Aunque falta, Zoé se encuentra camino a cumplir 30 años de la primera vez que su música se publicó. Fue a finales de los 90 cuando se lanzó un puñado de canciones que los fans recuerdan con cariño bajo el nombre de Demo Olmos.

Posteriormente, parte de ese material se siguió trabajado y llegó a su disco debut del 2001, entregando canciones como “Asteroide”, “Infinito”, “Miel” y “Deja te conecto”, por mencionar algunas. Y de ahí en adelante, su discografía es absolutamente conocida…

Pero es posible que aquella joven banda ni se imaginaba en lo que se convertirían después de tanto tiempo. Porque sí, cuando eres joven y formas una banda con amigos ––y lo digo desde la experiencia propia, jeje–– tienes esa ilusión de trascender.

Realmente, pocos lo logran, sobre todo si contextualizamos del 2000 para acá. Y en ese sentido, León Larregui y compañía podrían ser la última gran banda mexicana que ha provocado un impacto masivo, justo como lo hicieron Caifanes, Café Tacvba o Molotov en su momento, por poner ejemplos.

¿Estás de acuerdo? ¿No de acuerdo? Pues bien, aquí haremos un repaso de 5 puntos clave para hablar de la importancia de Zoé.

Zoé en 2025. Foto: Cortesía.

Una banda con sonido distinto

En la década de los 90, el rock en México tenía una gran variedad de bandas con diferentes estilos. El llamado ‘alterlatino’, por ejemplo, veía a Café Tacvba combinar rock con el folclor mexicano y Maldita Vecindad apegados a estilos como el ska; por otro lado, Molotov era la respuesta latina al rap rock… entre otras cosas.

Y claro que había bandas influenciadas por el rock alternativo noventero de la escena anglo; La Gusana Ciega, Zurdok y Jumbo, por ejemplo, rescataban algunos detalles distorsionados del grunge o del imaginario del britpop.

Pero quizá pocas bandas habían explorado la electrónica, el rock alternativo con textura psicodélica y el space rock… y es ahí donde entra Zoé, primeramente, con las canciones del ya mencionado Demo Olmos.

Antes de que las canciones de ese demo se trabajaran para el disco debut, la banda ya mostraba este concepto interesante con referencias espaciales, detalles sonoros de arreglo electrónico, todo mezclado con guitarras que podían ser o muy enérgicas o muy suaves.

Es genial cómo se mostraban canciones al estilo de “Infinito”, mucho más enérgica que la versión del álbum debut. O qué tal “Tarántula”, que parece tener una influencia muy marcada del trip-hop. Ya el ADN de la banda estaba definido…

Y muchos años después, ese sonido etéreo, electrónico y psicodélico de Zoé sin duda influenciaría a artistas como Porter (en sus inicios), Hello Seahorse, Sussie 4, entre otras.

–jOFG0k?si=cOBZ7aaodbRVNdGC –jOFG0k?si=cOBZ7aaodbRVNdGC

Impacto en la música y la cultura pop mexicana

Zoé ya es una banda que puede decir que ha aportado clásicos de la música en México, tanto en el terreno alternativo como para la música pop de los 2000. Y esto, a su vez, lo vemos en reflejado en parte de la cultura pop mexicana de esa misma época.

“Soñé”, que es una de las canciones clásicas ––himno para los más fans–– salidas del disco Rocanlover, también es recordada por formar parte del soundtrack de Amarte duele, que a su vez tiene uno de los soundtracks más icónicos para una película de la era dosmilera del cine mexicano.

Ahí no termina el asunto porque otras canciones de Rocanlover como “Love” también se han vuelto clásicos modernos dosmileros; de esas canciones que incluso si no eres fan de Zoé, la conoces sí o sí.

Incluso, creo que el Unplugged de 2011 refuerza este punto porque, desde un perspectiva personal, esa presentación marcó el último show icónico de la última gran época de los conciertos desenchufados de la cadena televisiva en Latinoamérica.

Y entre otras cosas, ese Unplugged dio hits enormes como “Labios rotos”, además de que en el trasfondo, el show es un recordatorio de lo importante que es la escena indie/alternativa de México de diferentes épocas, con Chetes y Denisse Gutiérrez de Hello Seahorse formando parte del ensamble de músicos.

¿La última banda mexa que logró el camino de ensueño?

El rock y la música alternativa en México persisten y siguen entregado proyectos muy interesantes a los que vale la pena escuchar. Pero es un hecho que para la industria musical, ya no es tan redituable apostar por este tipo de artistas con la ambición de generar un impacto masivo.

Hoy en día, muy pocos logran grabar un disco que marque época… y realmente, es muy escasa la cantidad de bandas mexicanas del 2000 para acá que se mantengan tan constantes y tan relevantes para un público masivo.

León Larregui con Zoé en el Vive Latino 2025. Foto: Santiago Covarrubias/OCESA.

Y en ese sentido, Zoé es tal vez la última banda que logró ese tradicional ‘camino de ensueño’ para una banda independiente. Ya saben, de empezar tocando en el lugares underground como el tianguis del Chopo en la CDMX, hasta llegar a ser headliners del Vive Latino o hacer sold out en el Estadio GNP Seguros.

Sin embargo, eso no quiere decir que no haya bandas que no estén trazando el mismo camino. Tal vez, de la camada del 2010 para acá, Little Jesus es la banda mexicana que está armando un camino similar.

El tiempo dirá si se confirman como tal, aunque ya han marcado una época, desde mi punto de vista.

Un nivel considerable de trascendencia internacional

También Zoé ha logrado una trascendencia internacional considerable. Y eso, se aprecia de diversas formas… por un lado, el haber llegado a los oídos del productor Phil Vinall (Placebo, Radiohead, Pulp) con su disco debut, significó el inicio de una colaboración de largo tiempo.

El británico ha sido su productor casi de cabecera, entre 2001 al 2018…

Y en otro ámbito, la banda incluso ha salido de gira con actos indie de renombre internacional como los canadienses Metric. Y eso, sin contar el impacto que Zoé tiene en Latinoamérica en general, con un amplio público en países como Colombia.

Fotos: Especial.

Un récord en el venue más importante para la música en vivo en México

Desde la creación del Estadio GNP Seguros (incluso desde antes que se llamara Foro Sol), lo regular es ver a artistas y bandas internacionales abarrotar dos o más fechas. ¿Y las bandas mexicanas?

También lo han logrado, pero tal vez uno o dos conciertos, y comúnmente con varios años de diferencia entre shows. Por ello, se considera que Zoé tiene este récord como la primera banda mexicana en lograr llenar cinco shows en el Estadio GNP Seguros, todos para llevarse a cabo en este 2025.

Flyer de la quinta fecha de Zoé en el Estadio GNP Seguros. Foto: cortesía OCESA.

Es básicamente una residencia que se extiende de finales de septiembre a octubre y cierra en noviembre en el recinto musical más importante de la capital mexicana. Un hito total para una banda mexicana.

Y ustedes, ¿qué lugar le dan a Zoé como una de las bandas más importantes que han salido de nuestro país?