Lo que necesitas saber: Interpol inicia gira, aunque Sam Fogarino no estará presente por problemas de salud. Su lugar será ocupado por Urian Hackney. También se espera que la banda lance disco próximamente.

Interpol arrancó la gira que lo traerá de nuevo a México. Fue el 7 de marzo, en el James L. Knight Center de Miami y el setlist que lanzó esa noche no decepcionó a los fans que la banda… sobre todo a los que tienen al Antics como álbum preferido. ¿Pasará algo similar en el Tecate Pa’l Norte?

Foto: Youtube

Interpol celebrando los 20 años del Antics

De 19 canciones que tocaron los liderados por Paul Banks, seis fueron del álbum que este 2026 cumple 22 años de su lanzamiento: “C’me”, “Evil”, “Narc”, “Not Even Jail”, “Slow Hands” y “Take You On a Cruise”… ni modo, dejaron fuera de esta primera fecha rolotas como “Public Pervert”.

Del otro disco del que Interpol más sacó canciones para armar su setlist de regreso a los escenarios fue de su aclamado debut “Turn On the Bright Lights”… no muchas, pero sí algunas de las más esperadas por fans: “NYC”, “Obstacle 1”, “PDA” y “Roland”.

¿Y de otros disco? No mucho: de tres para abajo de los álbumes Our Love to Admire, El Pintor, Marauder, Interpol y The Other Side of Make-Belive. Nada mal… aunque nada de música nueva, que es lo que muchos fans esperan ya que, desde 2022, nada de nada (pero pronto, muy pronto habrá… ya la banda lo confirmó).

La banda se presentará en el primer día del Tecate Pa’l Norte

Aunque Antics salió en 2024, es en este 2026 que Interpol anda celebrando su 20 aniversario. Así que no además de las que tocaron en Florida durante su inicio de gira, se espera que la banda suelte más de este su segundo e icónico álbum.

“Antics consolidó a Interpol como una de las bandas más influyentes de su generación. Los paisajes sonoros oscuros y atmosféricos del álbum y la voz característica del líder Paul Banks dieron origen a temas icónicos como ‘Slow Hands’, ‘Evil’ y ‘C’mere’. Antics sigue conectando con fans de todo el mundo, consolidando su posición como un clásico moderno”.

Interpol se presentará en México el próximo 27 de marzo, en el primer día del Tecate Pa’l Norte, festival que se celebrará el último fin de semana del mes, en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Qué primer día de festival: el mismo 27 de marzo estarán Deftones… ¡y Tyler, The Creator! Por el lado nacional, Molotov, Maldita Vecindad, Gran Sur y muchas bandas más. Incluso, algo para alegar al niño interior: 31 Minutos. Gran día.

Setlist Interpol 7/03/26