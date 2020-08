Ve el extraño video de James Blake para el sencillo “Are You Even Real?”

Hay artistas que se han dedicado a consentir a sus fans en estos días. Algunos con covers, otros con material original y algunos más con los dos. James Blake apuntó a irse con todo en estos días y seguir explorando su creatividad. Hace unos días nos compartió uno de estos momentos en “Are You Even Real?” y hoy tenemos su extraño video acompañante.

“Are You Even Real?” se presentó como la segunda canción original de Blake después de “You’re Too Precious”, que salió el mes pasado. Pero si volteamos un poco más hacia atrás, encontramos una gran cantidad de covers. En mayo, Blake comenzó una nueva serie en la que comparte versiones adecuadas de canciones solicitadas por sus fanáticos.

Hasta ahora, ha hecho un cover de “Never Dreamed You’d Leave in Summer” de Stevie Wonder, uno de los más aclamados “Come As You Are” de Nirvana, “No Surprises” de Radiohead y “When The Party’s Over” de Billie Eilish (quien acaba de debutar en Tiny Desk).

“Are You Even Real?”

El nuevo video de James Blake no será el mejor de su carrera pero puede ser de los más trippy. El video muestra el rostro de James Blake contorsionado por animación en extrañas formas. Algo extraño considerando el romanticismo que hay detrás de las letras ed Blake en “Are You Even Real?”. Les dejamos el video aquí abajo para que vean de lo que hablamos.

Desde que James Blake presentó su álbum de 2019, Assume Form, ha estado en una búsqueda de un sonido más libre, como lo podemos apreciar en “Are You Even Real?” y “You’re Too Precious”. A fines del año pasado, Blake habló sobre el material en el que ha estado trabajando, diciendo que está “tratando de sumergirse en la parte más libre y menos consciente de mí mismo”.

“Estoy adoptando más el lado experimental de mí mismo, diferentes firmas de tiempo y siendo un poco más fluido”, agregó. “Si sientes la presión de crear una gran canción, que creo que está en el fondo de la mente de cualquier artista que haya tenido una gran canción, desafortunadamente, eso crea una presión para homogeneizar más canciones en el marco que crees que [creará otra gran canción]”.