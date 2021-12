Tomen nota: ¿Por qué tienes que ir a un show de Japanese Breakfast alguna vez en la vida?

Cada cierto tiempo, nos encontramos con un puñado de artistas que sorprenden al mundo más de la cuenta. Además, cuando se trata de ponerle chispa al escenario, la cosa se vuelve aún más especial. Ustedes ya tendrán un listado de músicos o bandas que, con base en su propia experiencia o lo que se ve en internet, tendrán catalogados como imperdibles… y bueno, nosotros queremos incluir ahí a Japanese Breakfast.

El proyecto musical encabezado por Michelle Zauner lleva unos cuantos años haciendo ruido en la escena alternativa, convirtiéndose en muy poco tiempo en una de las bandas más interesantes del momento. Y no es para menos pues sus discos han sido bien recibidos por la crítica, a la par de que en sus presentaciones en vivo demuestran por qué vale la pena seguirle la pista al grupo.

¿Y por qué lo decimos? Bueno, la banda recientemente se presentó en el House Of Vans de la Ciudad de México, dando su primera presentación en la capital azteca. Así que por acá, dicho esto, les daremos algunas razones por las que no se pueden perder una presentación suya (en caso de que la vean en el futuro).

Una voz y una multinstrumentista talentosa

Ver a Japanese Breakfast es toda una experiencia y mucho de ello tiene que ver con la importante presencia escénica de Michelle Zauner. La banda por sí misma hace un estupendo trabajo creando atmósfera sonora, tocando y acompañándose mutuamente. Ahí radica uno de sus fuertes pues sus composiciones se escuchan mucho más épicas y enormes en vivo.

Pero es válido decir que Zauner, por su cuenta, también monta un espectáculo a parte pues es una vocalista que brilla por su dulce y al mismo tiempo, poderosa voz. Y a todo eso, hay que agregarle que es una ‘orquesta humana’ que bien puede tomar el teclado, la guitarra o hasta un enorme platillo gong para complementar a sus compañeros de banda.

Además, es válido decir que Michelle tiene una actitud tan contagiosa sobre la tarima que uno no tiene chance de quedarse quieto cuando la música invita al baile. Eso, no lleva al siguiente punto…

El equilibrio entre baile y emotividad

Si algo tiene el performance en vivo de Japanese Breakfast, es un estupendo equilibrio entre baile y emotividad. Y es que hay tiempo para todo: uno puede disfrutar de canciones vibrantes y lúcidas como “Be Sweet” o “Slide Tackle” que te ponen a bailar (y de paso enamorarte) para luego, llevarte por un pasaje sonoro lleno de emociones a flor de piel.

En caso de que sean fanáticos ya de rato, sabrán de lo que hablamos. Pero en caso de que no, entonces deben echarle una escuchada a “In Heaven”, “Road head” o “Diving Woman”, tan atmosféricas como hipnóticas que uno no puede evitar alucinar -en sentido figurado, eh-.

Covers geniales que no faltarán

Sí, sabemos que cuando vamos a ver a una banda en vivo, lo hacemos con las ganas de escucharla entonando lo mejor de su propio repertorio. Sin embargo, no podemos negar que resulta genial cuando por ahí, nos emocionan con algún cover tremendo que llega para ponerle sazón al momento.

Y en el caso de Japanese Breakfast, manejan un unos covers bastante cool que no fallan. Ahí nada más para que calen qué onda, si alguna vez le caen a una presentación de Michelle Zauner y compañía, posiblemente escuchen sus versiones de “Head Over Heels” de Tears For Fears o “Dreams” de The Cranberries.

De hecho, por acá nos tocó escuchar este último cover en la primera presentación de Japanese Breakfast en la Ciudad de México y es una joya absoluta. Acá lo pueden escuchar.

Oh, sí. Japanese Breakfast (@Jbrekkie) soltó un cover de The Cranberries en su visita a la Ciudad de México. Así sonó “Dreams”. 🤩👌#JapaneseBreakfast #TheCranberries pic.twitter.com/nK77Vpkkel — SopitasFM (@sopitasfm) December 10, 2021

Una artista y una banda que están en su mejor momento

Como dijimos al principio, hablar de Japanese Breakfast es referirse a uno de los actos más sobresalientes de la música alternativa reciente. Y es que podemos decir con seguridad que nadie maneja como Michelle Zauner esta combinación de indie-pop con rock alternativo con esos toques experimentales que no son tan comunes en las bandas del estilo.

Si es necesaria la referencia, entonces hay que echar un vistazo a su par de nominaciones en los Grammys de 2022, donde busca el premio a Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum de Música Alternativa, este último por el disco Jubilee. Esperemos ver a la banda encabezada por Zauner llevarse alguna estatuilla porque sin duda, lo merecen. Y si no se la llevan, eso no le resta méritos al estupendo trabajo que llevan haciendo desde 2016 con sus primeras producciones.