Lo que necesitas saber: La canción más popular de disco 'Grace' de jeff Buckley es el cover a Leonard Cohen, "Hallelujah"... pero los usuarios de TikTok tomaron un tema que ni siquiera fue sencillo en su momento.

Lo mismo que pasó con Radiohead y su tremenda canción “Let Down”… ahora, gracias a la viralidad de TikTok, una de las creaciones de Jeff Buckley ha ingresado al peleado Top 100 de Billboard.

Imagen del documental ‘It’s Never Over’ // Captura de pantalla (YouTube: @magnoliapictures)

Canción de Jeff Buckley está en el lugar 97… arriba de Taylor Swift

Algo que tiene alta relevancia, ya que la canción de Jeff Buckley pasó casi inadvertida en su momento: “Lover, You Should’ve Come Over”, parte del único disco que Buckley publicó en vida, Grace (1994)… ahh, porque el cantante y guitarrista murió hace casi 30 años, en 1997.

El tema de Buckley está en la modesta posición 97. Arriba de “Girl, Get Up” de Doechii & Sza y “Father Figure” de nada menos que Taylor Swift.

Jeff Buckley en el Top 100 de Billboard / Captura de pantalla

TikTok sólo despertó el interés en canción de Buckley… hubo mudanza de plataforma

Los millones de usuarios de TikTok son los responsables de colocar al hermoso tema de Jeff Buckley en el Top 100 de Billboard, Estados Unidos.

Como ha pasado con otros temas, el asunto comenzó tomando un fragmento de la canción para hacer los videos que nutren a la plataforma… pero, al parecer, las personas no se quedaron ahí, reconociendo la belleza de la composición. La fueron a escuchar completa, pues.

Porque sí, hay que señalar que si bien TikTok ayuda a que una canción se haga popular, pero no ayuda a que ésta ingrese al Top 100… de ahí, los usuarios tiene que irse a Spotify y otras plataformas. Ahí las reproducciones son las que cuentan.

El éxito de “Lover, You Should Come Over” llega a pocos meses de haberse estrenado el documental sobre la vida de Jeff Buckley, It’s Never Over, dirigido por Amy Berg, en el cual se cuenta la vida y obra del tardíamente apreciado artista.