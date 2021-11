¿Por qué Jehnny Beth debería ser headliner en el Corona Capital 2021?

Corona Capital se ha convertido no solo en uno de los mejores festivales musicales de México, sino también en uno de gran renombre alrededor del mundo. Tan solo hay que voltear a ver su historia para darnos cuenta del montón de artistas legendarios que han llegado a encabezar cada una de las ediciones del festival.

Y bueno, en ese sentido también hay otros tanto que aunque sus nombres no aparecen en las letras grandotas, tienen todo el potencial y las credenciales para ser headliners. Una de ellas es Jehnny Beth, quien llegará a la edición 2021 del evento en la Ciudad de México para demostrarnos que también es una rifada si de su etapa solista se trata.

Entonces, surge la pregunta: ¿la compositora francesa pudo ser cabeza de cartel? Por acá creemos que sí y aquí les diremos por qué.

Una carrera musical tremenda

Jehnny Beth se estrenó como solista en 2020 con el lanzamiento de su disco To Love Is To Die que ha sido uno de los hits de ese año y básicamente, su paso por Corona Capital es parte de la promoción de este discazo… pero quien conoce bien su trabajo en la música, sabe que ella viene haciendo ruido desde antes de gran manera.

Muchos conocimos del tremendo potencial escénico de Jehnny como frontwoman de Savages en lo que podríamos decir es la parte musical -valga la redundancia- más salvaje y enérgica de su trayectoria. Sin temor a equivocarnos, el grupo se convirtió en uno de los más aclamados de la época de los 2010 para acá.

Y ahí no para la cosa. Los meros fans saben que Jehnny Beth se la rifa también como parte dúo de indie-rock John & Jehn junto con Johnny Hostile. Ya sea de solista o en compañía, Beth siempre sabe traernos muy buenas rolas. Eso, nos lleva al siguiente punto.

Regresa a Corona Capital como una artista todavía más grande

El escenario de Corona Capital no es algo nuevo para Jehnny Beth. Si ustedes son buenos festivaleros de hueso colorado y fanáticos de su trabajo, recordarán que en 2013 la cantante francesa llegó al festival precisamente para tocar con Savages. En ese momento, la banda andaba de promoción con su álbum debut Silence Yourself para deleitar al público que ya los seguía -y de pasó, enamorar a otros asistentes que quizá no los tenían mucho en el radar-.

Pues bien, han pasado ocho añotes desde entonces y como suele suceder con la vida de figuras como Jehnny Beth, en ese tiempo ella ha crecido enormemente como artista. Además de sacar otro disco con Savages, Beth también catapultó su carrera como actriz en la película Un amor imposible de 2018 que le valió diversos elogios.

Y bueno, quizá esto último no tiene mucho que ver con su capacidad como compositora o cantante, pero es una señal inequívoca de que ella está hecha para el arte independientemente la expresión que sea. Seguro nos espera un performance inolvidable en el Corona Capital 2021.

Un reencuentro importante con los escenarios

Por fin, después de un laaaaaarguísimo rato sin conciertos, estamos de nuevo en la antesala de una fiestota como la que será el Corona Capital. Para artistas como Jehnny Beth, la ocasión resulta todavía más emotiva porque así como le festival celebra su regreso, ella también anda en las misma.

Jehnny subirá con la emoción a tope cuando cierre el escenario Corona Cero el domingo 21 ya que este será el primer show que de en más de un año y medio. ¡No es broma! Entre 2018, ella andaba enfocada en otros asunto de su carrera, luego vino el 2019 cuando comenzó a componer su disco debut solista y después vino el fatídico 2020 con la pandemia. Así que no fue nada fácil -de hecho era casi imposible- volver a las tarimas para cantar.

A través de un tuit en su cuenta oficial, Beth expresó su felicidad por regresar a los shows en vivo con el Corona Capital 2021 como el escenario del regreso. Mejor momento, imposible.

So my first show in 1,5 year is going to be Mexico! @CoronaCapital Thank you for having me. Can. Not. Wait. 🔥 pic.twitter.com/ExPoKbUPMc — Jehnny Beth (@jehnbeth) September 14, 2021

Su disco debut solista es una joya

Ok, 2020 fue un año muy complicado para la industria musical, pero eso no quiere decir que los discazos faltaron. Hubo muchos grandes trabajos discográficos y en ese sentido, Jehnny Beth nos entregó uno de los mejores y más ambiciosos álbumes del momento: To Love Is To Live.

Y no lo decimos nomás porque sí… La crítica especializada le dio muy buenas revisiones al material (que sus 4 estrellas de 5; su notas casi de 10), pero eso no es todo. No cualquier artista es capaz de juntar a tantos creativos de la música en un solo espacio para conformar un pasaje sonoro tan intenso y genial.

Jehnny Beth se rifó y además de contar con Johnny Hostile como escritor, la producción de este disco también incluyó al icónico Flood (sí, se mero que ha producido para New Order, Nine Inch Nails, Depeche Mode, Foals y The Smashing Pumpkins).

Y si se trata de colaboraciones chidas, la cosa no para porque en To Love Is To Live tenemos a Atticus Ross de Nine Inch Nails, Romy Madley-Croft de The xx y a Joe Talbot de IDLES como parte de algunas canciones. Bueno, hasta Cillian Murphy, el protagonista de Peaky Blinders, echó algunos versos de poesía en el álbum. Como dijimos, este disco (ACÁ la reseña) es una joya total y ahora la podremos escuchar en Corona Capital 2021 en vivo y a todo color.