A sacar los mejores pasos: Jessie Ware nos pone a bailar con su nueva rola “Hot N Heavy”

Por fin llegó el viernes y con él, un montón de estrenos musicales. El cuerpo –especialmente este día– pide un poco de fiesta aunque sigamos en casa y para eso, afortunadamente varios artistas se rifaron para presentarnos rolas para mover el bote como si no hubiera un mañana. Sin embargo, y hablando específicamente de una sola persona, para eso se pinta sola la espectacular Jessie Ware quien vuelve con una rola ideal para bailar sabroso.

Como recordarán, el año pasado nos presentó su grandioso álbum, What’s Your Pleasure? el cual apareció en un montón de listas de los mejores discos del 2020 y la verdad es que se lo merece. Pero de aquellas sesiones, la artista británica todavía tenía canciones que se quedaron fuera del tracklist oficial, es por eso que en unas cuantas semanas lanzará una edición especial con muchísimos temas que nos volarán la cabeza.

Jessiee Ware estrena una nueva rola

De este álbum de Jessie Ware ya hemos escuchado una rola, “Please”. Pero ahora, la cantante nos dejó con el ojo cuadrado lanzando un tema llamado “Hot N Heavey”, cuyo título describe a la perfección lo que escuchamos. Se trata de una canción con un beat frenético y con ciertas influencias de la música de los 80 que te cautiva desde el inicio, aunque la letra tiene un toque conmovedor. Una combinación única y épica.

En un comunicado, Jessie comentó que la coescribió junto a otros artistas talentosos, como Shungudzo Kuyimba, Model Child (Danny Parker) y SG Lewis. Sin duda, esta melodía tiene la sensibilidad moderna que hace que la música de esta mujer tan increíble sea tan memorable. Esto, junto con su voz verdaderamente sobresaliente y letras un tanto irónicas, realmente lograron que esta pista tenga el potencial para convertirse en el himno del verano.

Recuerden que What’s Your Pleasure? The Platinum Pleasure Edition, la nueva versión de este discazo de Jessie Ware llegará a nosotros en formato físico y plataformas digitales el próximo 11 de junio. Pero mientras esperamos a que llegue el día de escucharlo de principio a fin, chequen a continuación esta rola que los hará bailar como si no hubiera un mañana, “Hot N Heavy”:

Por cierto, hace poco tuvimos la gran oportunidad de platicar con la mismísima Jessie Ware, quien nos contó sobre sus nominaciones a los BRIT, componer un material discográfico tan aclamado, ser madre en el proceso y hasta de su podcast de cocina. Si quieren echarse la entrevista completita, se las dejamos justo por acá: