Lo que debes saber: Con “Caminos”, Kaia Lana habla sobre soltar, cerrar ciclos y crecer desde la emoción. Platicamos con ella sobre su nuevo sencillo y el momento creativo más sólido de su carrera.

No todas las historias terminan como nos gustaría, pero algunas canciones existen para acompañarnos en ese viaje. “Caminos”, el nuevo sencillo de Kaia Lana, es justo eso: una despedida honesta y el momento en el que entiendes que soltar, también es una forma de amar y crecer.

Kaia Lana viene de un año increíble para su carrera: escenarios masivos como Tecate Emblema 2025, giras junto a Ha*Ash, colaboraciones, sold outs y un crecimiento que no solo se mide en números, sino en seguridad artística.

Aprovechando este lanzamiento, platicamos con Kaia Lana, sobre su proceso creativo y el valor de escribir canciones desde un lugar emocionalmente honesto. Aquí les dejamos la entrevista completa.

La música de Kaia Lana, no depende del momento, sino de la emoción

En una industria donde muchas canciones buscan ser la más viral del momento, Kaia Lana se permite algo cada vez más raro: pausar. Y aunque cierra un año increíble de aprendizaje en su carrera, su música sigue partiendo del mismo lugar: la emoción y la conexión real.

Desde el inicio de la conversación, Kaia nos dejó claro que su proyecto no está pensado para un solo mood ni para un solo momento del día.

“Me gusta pensar que mi música te puede acompañar en cualquier momento. No es ni fiesta ni baladitas dolorosas, es un poco de todo”.

Kaia Lana y su conexión con la música / Foto vía Instagram: Kaia Lana

Esa idea atraviesa todo su trabajo: canciones que no dependen del contexto, sino del estado emocional de quien las escucha. No buscan decirte cómo sentirte, sino caminar contigo mientras lo descubres.

Parte de esa conexión, es gracias a su camino en la composición. Aunque Kaia ha interpretado canciones que no escribió desde cero, reconoce que su vínculo cambia cuando puede involucrarse directamente en la creación.

“Con las canciones que escribo o en las que puedo intervenir, me siento mucho más conectada. No es lo mismo cantar algo que no viene desde una emoción tuya”.

“Caminos” y el valor de cerrar etapas

“Caminos”, fue escrita junto a José Portilla y María Centeno, y nace de una reflexión sobre los amores intensos, esos que no estaban destinados a durar y sobre el valor de cerrar ciclos sin borrar lo bonito del trayecto.

Kaia participó activamente en el proceso creativo, moldeando la letra y el sonido para que reflejara un momento muy específico: entender que no todo lo que duele está mal.

“Quisimos contar la historia desde la resignación bonita de soltar algo que no estaba funcionando”, explica.

“Caminos” el nuevo sencillo de Kaia Lana / Foto vía Instagram: Kaia Lana

Esta canción no dramatiza la ruptura, ni idealiza el pasado (algo que muchos solemos hacer), sino que habla de aceptar que algunas historias cumplen su ciclo y que quedarse por miedo o comodidad, puede doler más que irse.

“Caminos” también le permitió explorar nuevas formas de interpretar. Vocalmente, Kaia se permitió ir más allá de lo que había mostrado antes.

“Al final de la canción uso una voz más operática que no había explorado tanto. Fue una sorpresa para mí y me encantó”.

Ese riesgo creativo va de la mano con una filosofía clara: cantar sigue siendo un ejercicio emocional, no una rutina. Algunas canciones todavía la hacen llorar en el escenario, y lejos de verlo como una debilidad, lo entiende como parte del proceso.

“Hay decisiones correctas que duelen. Pero muchas veces la vida tiene cosas mucho más bonitas para ti de las que imaginas”.

Kaia Lana / Foto Vía Instagram: Kaia Lana

“Caminos”: la inspiración detrás del nuevo sencillo de Kaia Lana

Más allá de la historia que cuenta, “Caminos” también representa una exploración sonora clave dentro del proyecto de Kaia Lana, especialmente en un momento donde el pop alternativo comienza a abrir espacio a sonidos más orgánicos, íntimos y emocionales.

Durante ese camino creativo apareció una referencia clara que ayudó a definir el tono del sencillo: Laufey, una artista que ha sabido mezclar sensibilidad pop con arreglos clásicos y una narrativa profundamente emocional.

“Pepe (José Portilla) me decía que veía mi voz en algo más acústico, más clásico, incluso orquestal. Me enseñó música de Laufey y ahí entendí hacia dónde podía ir la canción”.

Para quienes todavía no han llegado al universo de Laufey, vale la pena hacer una pausa. La cantautora islandesa-china se ha convertido en una de las voces más interesantes del pop alternativo contemporáneo gracias a su forma de mezclar jazz clásico, arreglos orquestales, y letras profundamente íntimas.

Esa misma sensibilidad es la que busca expresar “Caminos”, una canción que apuesta por algo más orquestal y se aleja del pop convencional. Aunque Kaia Lana no intenta replicar un estilo, sí toma inspiración en esa forma de contar historias con calma y profundidad.

La inspiración detrás de “Caminos” / Foto Vía Instagram: Kaia Lana

Lejos de buscar un coro explosivo o una fórmula viral, la canción se toma su tiempo. Crece de forma natural y deja que la interpretación sea el eje central, algo cada vez menos común dentro del panorama actual.

Dentro del contexto de su próximo disco, que se inclina hacia un sonido más pop, “Caminos” funciona como un punto de quiebre emocional y narrativo, una pausa necesaria que refuerza la idea de que cerrar ciclos también es parte del crecimiento artístico.

Crecer también se aprende en camino a los escenarios

Este lanzamiento llega en uno de los momentos más importantes de su carrera. Kaia Lana viene de un año especialmente intenso: festivales como Tecate Emblema, giras junto a Ha*Ash, colaboraciones y un crecimiento que no solo se mide en números, sino en seguridad artística.

Uno de los puntos de quiebre fue precisamente su show en vivo.

“Pasé de tocar con tres músicos, a un escenario con más de veinte personas acompañándome. Fue un salto enorme, pero del que estoy muy orgullosa”.

La experiencia de acompañar a Ha*Ash terminó de consolidar ese aprendizaje, no solo musical, sino humano.

“Han sido muy generosas conmigo. Poder llamarlas amigas y recibir sus consejos ha sido algo muy especial para mi crecimiento”.

“Caminos” no es solo el sencillo con el que Kaia Lana cierra este año de crecimiento, sino que es el inicio de una nueva etapa musical. Se encuentra en un punto de identidad creativa más clara y con un disco para sorprendernos el próximo año.

Y algo que tenemos muy claro es que su proyecto, no nos prometen una respuesta definitiva a lo que sentimos, pero sí algo más valioso, compañía.

Quizá por eso conecta tanto con su música, porque todos en algún momento, hemos tenido que elegir entre quedarnos donde ya no somos o atrevernos a seguir caminando.