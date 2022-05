5 colaboraciones para entender la genialidad de Kali Uchis

En los últimos años, hemos visto muchos grandes artistas de R&B y del género urbano crecer… pero pocos (o tal vez ninguno) ha hecho tanto como Kali Uchis. La cantante estadounidense de origen colombiano es, sin lugar a duda, una de las artistas más sobresalientes de su generación. Y claro que no se ha ganado ese estatus nomás porque pura coincidencia.

Pocos dominan tantos estilos y matices musicales como ella lo hace, sobre todo cuando se trata de experimentar con el rhythm & blues moderno, el neo-soul, el hip-hop, el pop…. vaya, como se dice por ahí, ‘tiene mucha tela de donde cortar’ y eso le ha valido colaborar con varios de los mejores artistas del mundo.

Ahora que se acerca el Tecate Emblema (POR AQUÍ les dejamos los detalles), repasaremos algunas de las mejores colaboraciones de Kali para entender por qué es una de las figuras más importantes del momento en la industria musical, tanto latina como internacional.

Foto: Especial.

“After The Storm” con Tyler, The Creator y Boosty Collins

Uno de los mejores temas del disco Isolation del 2018, “After The Storm” fue una de las grandes sorpresas con las que Kali Uchis se posicionó en el mercado anglosajón. Y es que no es fácil ser una artista que apenas está lanzando su disco debut y tener a dos leyendas, una del rap moderno como Tyler, The Creator y otra del funk como Boosty Collins.

La canción tiene toda la línea instrumental de las composiciones de Tyler, pero agregado una base relajada de neo-soul al R&B de Kali. Y el colorido video es bastante genial porque tiene un toque retro espectacular. Una rola pegajosa, muy chill, llena de mucha buena onda para tirar flow. Temazo.

“She’s My Collar” con Gorillaz

¿Qué otra prueba se necesita para decir que eres un artista sobresaliente cuando ya tienes una colaboración con Gorillaz? Salir en la lista de cantantes con los que Damon Albarn hace una canción no es cualquier cosa y cuando Kali Uchis apareció en los créditos de “She’s My Collar”, nos quedamos con la boca abierta.

Lo mejor de dos mundos totalmente. Además, esta rola es la prueba de que Kali se pude adecuar a cualquier estilo sin problema, dejando sus influencias R&B para entrarle al tema de la experimentación que Albarn domina de toda la vida. Échenle oído.

“Tyrant” con Jorja Smith

Como decíamos, Kali Uchis es una de las voces más importantes del R&B moderno y toda la cosa, pero en este lado del mundo. Y para el ya mencionado Isolation, se destapó con una colaboración con otra exponente tremenda del género, pero oriunda de Inglaterra: la mera mera Jorja Smith.

Tener en una sola pista a dos de las cantantes que lideran la escena en este estilo, es una verdadera bomba. Eso sí, quizá no es el featuring más sonado, pero estamos seguros que esa rolota merece más reconocimiento del que ha obtenido. Además, el video es todo un viaje lleno de psicodelia, hipnótico… una locura. Si no lo cree, acá se los dejamos.

“10%” con KAYTRANADA

Si KAYTRANADA te invita a ponerle voz a uno de sus tracks, entonces eso quiere decir andas en el top de la industria. Kali Uchis le entró a ello y en 2020, tantito antes de la pandemia, nos regalaron esta rolota llamada “10%” llena de buen rollo.

El tema está preciso para echar unos pasos acá, suave y relax en una buena fiesta como en el video oficial. Es de esos clips que nomás de verlo, hasta te dan ganas de llamarle a tus amigos y armar un fiestón chido. Y la voz de Kali, como debe ser, funciona como el complemento perfecto de una melodía tranquila pero muy cool.

“Fue mejor” con PartyNextDoor

Si algo hace bien Kali Uchis, es entregarnos líricas empoderadoras de esas que uno no puede evitar dedicarle a ese ex que se las da de ‘muy inolvidable’. La prueba está en este temazo producido por PartyNextDoor, donde la originaria de Colombia invierte los papeles y pone en su lugar al mundo con un verso poderoso como “ya no estoy, pero nunca olvidas… hay cosas que se tatúan sin tinta”.

Este track trae un flow muy hip-hop y aunque Kali no tira barras al más estilo del rap, le imprime un estilo que suena calmado pero que en la lírica tiene mucho peso. Rolita precisa para que el desamor no sepa tan mal.