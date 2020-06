Es bellísima: Escucha la versión de “Somewhere Only We Know” que Keane grabó en cuarentena

Puede que suene un poco superficial, pero una de las miles de cosas que más extrañamos de la vida antes del coronavirus es el poder escuchar música en vivo y de nuestros artistas favoritos. Eso sí, aunque los conciertos y festivales se ven muy lejanos a suceder (tal y como los conocíamos), al menos podemos decir que no todo ha sido tan malo, pues las bandas que nos gustan han utilizado esta cuarentena para regalarnos nueva música o versiones de sus más grandes éxitos.

Ejemplos hay muchos: Foals, Two Door Cinema Club, Radiohead, Depeche Mode, etc. Y bueno, a esa lista se une Keane, la banda comandada por Tom Chaplin que este 26 de junio ha lanzado una versión en cuarentena de la famosísima “Somewhere Only We Know”, la cual Chaplin y compañía grabaron desde sus respectivos hogares. ¡Es bellísima!

Fue a través de sus cuentas oficiales donde Keane difundió esta nueva versión de la canción estrenada en el 2004 y perteneciente a su disco debut titulado Hopes and Fears, la cual decidieron interpretar de nuevo para celebrar que la pieza musical ha acumulado 400 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify.

“En honor a este hito, hemos grabado una versión en vivo de la pista desde nuestros respectivos hogares. Esperamos que lo disfruten, y gracias de nuevo por su continuo apoyo”, escribió la agrupación inglesa en donde venía acompañada la reciente versión de “Somewhere Only We Know”, que obviamente les dejaremos a continuación para que chequen cómo se escucha 16 años después de que Keane la estrenara.

Somewhere Only We Know has just hit 400 Million streams on @Spotify! In honour of this milestone, we’ve recorded a live version of the track from our respective homes. We hope you enjoy it, and thank you again for your continued support. https://t.co/3Wtk6IQ000 pic.twitter.com/Lgj16aVqPc

— Keane (@keaneofficial) June 26, 2020