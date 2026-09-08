Si alguna vez te preguntaste dónde filmaron una escena de tu serie o película favorita, la respuesta está en Movie Scene Map, un mapa interactivo con toda la información que necesitas.

¿Alguna vez terminaste una película y pensaste: “Muy bonita la historia, pero… ¿dónde filmaron eso?”? Nosotros somos la clase de personas que queremos saberlo todo: qué ciudad, calle, edificio, castillo o paisaje apareció en la pantalla.

Para esos casos existe Movie Scene Map, un mapa interactivo y gratuito que reúne miles de locaciones reales de películas y series alrededor del mundo. La idea es sencilla: buscas una producción para descubrir dónde fue filmada o eliges un lugar en el mapa para saber qué se ha rodado ahí.

Tom Hanks en Forrest Gump // Foto: IMDb

Un atlas mundial de producciones cinematográficas

Movie Scene Lap actualmente reúne 16 mil 854 lugares reales en 167 países, incluyendo estudios, castillos, monumentos, calles, plazas, paisajes naturales, pueblos y ciudades. El sitio cuenta además con páginas propias para 10 mil 440 películas y series.

Puedes buscar una película o serie para conocer sus locaciones, o navegar por el mapa para descubrir qué producciones se filmaron en determinado lugar.

Y si quieres poner a prueba tus conocimientos cinéfilos, la plataforma también tiene FilmGuess, un juego en el que debes adivinar dónde fueron filmadas distintas producciones. Así, una calle cualquiera deja de ser una calle cualquiera cuando descubres que por ahí pasó una producción cinematográfica.

Joaquin Phoenix en Joker // Foto: IMDb

No se trata solamente de Hollywood

Movie Scene Map reúne locaciones cinematográficas de todo el mundo y no se limita a las grandes producciones de Hollywood, también incluye películas y series internacionales.

Entre los lugares con mayor número de producciones registradas se encuentran California, Los Ángeles, Nueva York, Londres, París, Roma, Madrid, San Francisco, Vancouver y Toronto.

Actualmente, Movie Scene Map registra 115 lugares de rodaje en México, entre ellos Ciudad de México con espacios como Paseo de la Reforma, Zócalo, Estudios Churubusco y Chapultepec, así como Teotihuacán, Guanajuato, Acapulco y San Miguel de Allende.

De hecho, Ciudad de México es el lugar de México con más producciones registradas, con 45. Así que sí: quizá esa calle por la que has pasado cientos de veces tiene un pequeño historial cinematográfico que desconocías.

Salma Hayek y Bruno Bichir // Foto: AlamedaFilms

¿De dónde saca Movie Scene Map la información?

Aquí es donde Movie Scene Map se pone bastante más serio de lo que su apariencia de mapa cinéfilo podría hacernos pensar.

Hay un detalle importante: el atlas distingue entre las locaciones que tienen una ubicación suficientemente precisa y aquellas producciones de las que solamente existe información a nivel de país o estado.

El atlas se construye principalmente a partir de Wikidata, específicamente de las declaraciones sobre lugares de rodaje. Esos datos se relacionan con coordenadas, fotografías de Wikimedia Commons y artículos de Wikipedia. También incorpora lugares mencionados en los artículos de Wikipedia de las producciones, pero estos aparecen claramente identificados como información “según Wikipedia”.

En otras palabras, no pretende adivinar dónde se filmó una película.

Foto por Movie Scene Map

Lo más interesante de Movie Scene Map es que convierte las películas en posibles destinos turísticos. Puedes descubrir una locación y, si algún día visitas esa ciudad, crear tu propio recorrido cinematográfico.

Porque una calle deja de ser simplemente una calle cuando descubres que ahí se filmó esa escena que viste cientos de veces y te marco de por vida.

Movie Scene Map demuestra que muchas de las historias que vemos en pantalla tienen algo en común: un lugar real que está esperando ser descubierto.