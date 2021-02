Kings of Leon vuelve al rock sureño con su nueva rola “Echoing”

La industria musical sigue viviendo una situación compleja, pues así como sucedió en 2020, ante la situación de la pandemia muchos conciertos y festivales se están cancelando o posponiendo. Sin embargo, las cosas no pintan tan mal, pues a lo largo de este año varios artistas y bandas planean hacernos más ameno este momento lanzando discos, algunos que llevamos esperando un buen rato, como el que trae bajo el brazo Kings Of Leon.

Como recordarán, a inicios de este 2021 la banda de Nashville comenzó a soltar rumores en redes sociales sobre un nuevo material discográfico. Después de mucho suspenso, días después revelaron que en efecto, tras casi cinco años de silencio, en unos cuantos meses podremos escuchar completito su octavo álbum de estudio que lleva por nombre When You See Yourself. Y por supuesto que esto nos pone contentos.

Kings of Leon nos presenta otra rola nostálgico

En ese momento, los Kings of Leon revelaron los detalles de este disco presentándonos dos rolas que nos dejaron muy claro cómo es que sonarán en esta nueva etapa de su carrera. Sin embargo, antes de publicarlo nos traen un nuevo adelanto de este álbum, “Echoing”, donde regresan a ese sonido clásico por el que nos enamoramos de este banda a mediados de los 2000 y que seguramente les traerá muchísimos recuerdos.

Se trata de una canción tranquila que se basa en un riff sencillo pero contundente, que acompaña por completo un redoble de tarola potente. Pero lo que más llama la atención además de la música es la voz de Caleb Followill, que cantan frases melancólicas ideales a la situación que estamos viviendo: “Despertando temprano en la mañana, esperando la luz del día. Todo un nuevo tipo de sentimiento está en camino, no tengo miedo de saber si alguna vez vamos a salir, podríamos estar aquí para siempre sin duda”.

Recuerden que When You See Yourself, el octavo disco de estudio de Kings of Leon estará disponible el próximo 5 de marzo. Y mientras aguantamos a que llegue ese día, escuchen a continuación su nueva rola “Echoing”: