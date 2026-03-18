Lo que necesitas saber: Bad Omens y Lamb Of God encabezan esta edición del festival.

También para los fans metaleros, es momento de que vayan preparando todo para diciembre próximo porque el Knotfest México 2026 está listo… y el lineup luce bien, eh.

Checa el lineup completo del Knotfest México 2026

En esta edición, el festival tendrá como headliners a Bad Omens (para los amantes del metalcore más recio), Lamb Of God (para los que recuerdan con cariño el groove metal) y Poppy (que se ha colocado como una artista de alto perfil en el circuito de la música heavy).

Pero no se quedá ahí, eh… te dejamos aquó la lista completa con el lineup del Knotfest México 2026.

Bad Omens

Lamb Of God

Poppy

The Ghost Inside

Blood Incantation

Sylosis

Vana

Versailles

Foto: Music Vibe.

¿Cuándo y dónde es el Knotfest México 2026?

El año pasado, Knotfest México cambió de venue pasando de la Explanada del Estadio Azteca (o como sea que se llame por el momento) al Estadio Fray Nano.

Y ahora, el festival volverá a esa misma sede localizada en la alcaldía Venustiano Carranza, cerca de la estación del Metro Mixiuhca de la Línea 9 (color café). La fecha para esta nueva edición es el 5 de diciembre.

Precios de boletos

Ya conoces el lineup… ahora, van los precios de los boletos para el Knotfest México 2026 (ya incluyen cargos por servicio). De acuerdo con el sitio oficial del festival, podrás adquirir los boletos en Funticket y en las taquillas de Forum Buenavista.

VIP: $4990 pesos (incluye acceso anticipado, zona preferencial, baños VIP, vista directa al escenario de Bad Omens y acceso a zona general).

General: $3200 pesos

Jardín Izquierdo: $2820 pesos

Grada General: $1830 pesos