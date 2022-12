Falta muy poquito para que llegue el 2023, así que estamos en ese momento de ver la agenda musical del año entrante. Ya hay dos que tres lanzamientos de gran calibre confirmados y ahora, debemos sumar uno más pues Lana Del Rey está de vuelta.

La cantante lanzó dos discos en el 2021, cerrando una extensa etapa de composición que la llevó en el último año mantenerse un tanto alejada del ojo público. Pues bien, un nuevo álbum se acerca bajo el nombre de Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, ya tiene fecha de llegada y acá les contamos lo que sabemos del lanzamiento.

Ilsutrativa de Lana Del Rey. Foto: Captura de pantalla

¿Cuándo llega el nuevo disco de Lana Del Rey?

Ha pasado un año y poco más desde que Lana Del Rey lanzó Chemtrails Over The Country Club y Blue Banisters. Sin embargo, la promoción de ambos discos no fue tan convencional como debió ser pues no hubo muchos shows en su agenda o un tour con el que la viéramos darle la vuelta al mundo.

Lo bueno es que eso podría terminar. Como le decíamos, este miércoles 7 de diciembre la artista anunció el disco Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, que oficialmente se lanzará el 10 de marzo del 2023.

¿Quiénes participan en ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’?

Para su regreso en grande con este nuevo disco, Lana Del Rey volvió a trabajar con un viejo conocido: el productor Jack Antonoff de Bleachers, con quien ya ha colaborado en otras entregas discográficas pasadas. El equipo de producción del álbum lo completan Drew Erickson y Zach Dawes de The Last Shadow Puppets, Mike Hermosa, entre otros.

Más allá del equipo de producción, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd contará con varias colaboraciones de alto calibre, eh. En el comunicado recién compartido, se confirma que los artistas invitados son Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML (aunque no se ha revelado el tracklist y en qué canciones participa cada artista). Aquí el artwork del anuncio.

Artwork promocional del nuevo disco de Lana Del Rey. Foto: Especial.

Tenemos una primera rola de adelanto

Con el anuncio de su nuevo disco, Lana Del Rey también nos trae un primer sencillo de adelanto con la rola homónima del álbum. Este tema se caracteriza por su ambientación de corte orquestal, acompañado por la profunda voz de la cantante que recrea esa atmósfera llena de eco que le conocemos de tiempo atrás.

La rola la escribieron Lana Del Rey y Mike Hermosa. Y bueno, no les contamos más; acá abajito les dejamos el track. ¿Será que veamos a Lana saliendo de gira con este material y llegando a México en el 2023? Agárrense que no suena descabellado.