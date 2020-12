Liam Gallagher recuerda a John Lennon en el video de “All You’re Dreaming Of”

Liam Gallagher tiene dos cosas muy presentes precisamente en este día. Una, que la época invernal está cada vez más cerca y dos, que este 8 de diciembre se cumple el aniversario luctuoso de John Lennon, su más grande ídolo. Desde luego, ese sentimiento de nostalgia no podía pasar desapercibido por el cantante inglés.

Tan solo unos días después de haber dado un tremendo concierto desde el Río Támesis en Inglaterra, el ex-vocalista de Oasis compartió el nuevo video para su canción “All You’re Dreaming Of”. Y como la fecha es claramente especial, el buen Liam aprovechó para recordar al legendario ex-Beatle en esta oportunidad.

El nuevo video de Liam Gallagher

La ventisca de la temporada invernal está por llegar y las fechas decembrinas serán un aliciente para olvidar aunque sea por un momento el caótico 2020 que vivimos. Soñamos inevitablemente por tiempos mejores y aunque la incertidumbre no se va del todo, la Navidad atesora un buen momento en medio de la turbulencia.

Liam Gallagher se une a las celebraciones desde tu música con “All You’re Dreaming Of”, una balada de la que hoy por fin conocemos su video oficial. El oriundo de Manchester se toma el tiempo para entregar un audiovisual lleno de calidez en el que le vemos cantar frente a una chimenea luego de haber caminado por entre una nevada.

Y es que si lo analizamos con detenimiento, este video dirigido por Anthony Byrne (conocido por su trabajo en la serie Peaky Blinders) asemeja un poco el año que nos tocó pasar: caminamos entre una tormenta de nieve y lo único que queremos es llegar a casa, al lugar soñado donde volveremos a tener algo de paz. Eso también se nota en líneas de la canción como “sometimes a miracle is all that can carry you” (a veces un milagro es todo lo que te puede sostener).

También puedes leer: A 40 AÑOS DE SU MUERTE: ASÍ RECUERDAN PAUL MCCARTNEY, YOKO ONO Y RINGO STARR A JOHN LENNON

Las referencias a John Lennon

Pero eso no es todo lo que engloba el nuevo video de Liam. Este video se libera hoy 8 de diciembre, una fecha especial para la industria de la música en Inglaterra y el mundo: el aniversario luctuoso de John Lennon. Entonces, Gallagher no podía dejar pasar la ocasión para homenajear a su ídolo.

Hacia el final del video, Liam voltea a una de las ventanas de la casa en la que se encuentra y en ella se puede leer una escritura que dice “This Is Not Here”. Esta icónica frase, desde luego, hace referencia a la misma oración que aparece en uno de los pequeños ventanales que aparece en el video de “Imagine” de Lennon.

El clásico de John también era una oda a la búsqueda de mejores tiempos para el mundo y “All You’re Dreaming Of” sigue ese camino. ¿Coincidencia? No lo sabemos, aunque ambas canciones podrían bien ser un diálogo en el que Liam dice “oh what are you dreaming of” (con qué estás soñando) y Lennon contesta “you may say i’m a dreamer, but i’m not the only one” (dirás que soy un soñador, pero no soy el único).

A continuación te dejamos el nuevo video de Gallagher para que le des un vistazo. Por ahora, solo nos queda decir gracias por tu legado John Lennon, de parte de Liam y del mundo entero. Hasta siempre.