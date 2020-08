El coronavirus no paró la fiesta: Esta es la lista completa de ganadores de los MTV VMA 2020

La industria musical vive una etapa muy extraña gracias al coronavirus, pues como ya sabemos, en los últimos meses uno a uno fueron cayendo los conciertos y festivales más importantes de todo el mundo. Sin embargo, parece que por el momento, las únicas que no sufrirán de cancelaciones –al menos por ahora– son las ceremonias de premiación, entre ellas los MTV VMA 2020.

Este 30 de agosto se llevó a cabo este eventazo que la cadena de televisión organiza año con año para premiar a lo mejor de la música. Por supuesto que la pandemia obligó a que muchas cosas se cambiaran, pues no los veríamos tal como los conocemos, todo se mantendría con sana distancia y hasta incluyeron algunas categorías que tienen que ver con lo que estamos viviendo en estos momentos, como Mejor video hecho en casa y Mejor presentación en cuarentena.

Los VMA se hicieron a pesar de la pandemia

Los VMA 2020 arrancaron con un pequeño tributo a Chadwick Boseman –que como recordarán, murió el pasado 28 de agosto–. A partir de ese momento, arrancó con todo la fiesta a distancia, pues The Weeknd y su hitazo “Blinding Lights” se encargó de inaugurar la noche, quien interpretó la rola justo en la cima de un edificio de Manhattan, cerrando hasta con fuegos artificiales su presentación.

Más tarde, apareció Keke Palmer para darle la bienvenida a todo el mundo y después de mencionar algunos de los artistas que se presentarían en toda la ceremonia, por fin entendimos cómo es que funcionaría esta gala. Resulta que en su mayoría, los nominados, presentadores y actos especiales estuvieron reunidos en un mismo foro para recibir sus respectivos premios y para prender el ambiente con sus rolas.

Los artistas se lucieron en estos premios

Así, fuimos viendo a un montón de artistas echándole muchas ganitas para sorprender a los espectadores que los estaban viendo en todo el mundo, poniendo toda la producción que estaba a su disposición par dar un verdadero show. DaBaby, Miley Cyrus, BTS, Doja Cat, Maluma, Lady Gaga –con todo y Ariana Grande– fueron solo algunos de los que pusieron el ambiente a tope Black Eyed Peas y más, trayendo un poco de alegría en estos días tan extraños.

Pero mejor no les contamos más, a continuación les dejamos la lista completa de artistas que se llevaron a sus casas los premios MTV VMA de este año tan extraño, que sin duda son un parteaguas para las próximas ceremonias de premiación que vendrán en los siguientes meses.

Estos fueron los ganadores de los VMA 2020

Video del año

Billie Eilish – “everything i wanted”

Eminem ft. Juice WRLD – “Godzilla”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Lady Gaga ft. Ariana Grande – “Rain On Me”

Taylor Swift – “The Man”

The Weeknd – “Blinding Lights” 🏆

Artista del año

DaBaby

Justin Bieber

Lady Gaga 🏆

Megan Thee Stallion

Post Malone

The Weeknd

Canción del Año

Billie Eilish – “everything i wanted”

Doja Cat – “Say So”

Lady Gaga ft. Ariana Grande – “Rain On Me” 🏆

Megan Thee Stallion – “Savage”

Post Malone – “Circles”

Roddy Ricch – “The Box”

Mejor colaboración

Ariana Grande & Justin Bieber – “Stuck with U”

Black Eyed Peas ft. J Balvin – “RITMO (Bad Boys For Life)”

Ed Sheeran ft. Khalid – “Beautiful People”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Karol G ft. Nicki Minaj – “Tusa”

Lady Gaga ft. Ariana Grande – “Rain On Me” 🏆

Mejor grupo

BTS 🏆

5 Seconds of Summer

The 1975

BLACKPINK

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

MONSTA X

Now United

twenty one pilots

Premio MTV Tricon

Lady Gaga 🏆

Mejor artista emergente

Doja Cat 🏆

Jack Harlow

Lewis Capaldi

Roddy Ricch

Tate McRae

YUNGBLUD

Mejor canción de pop

BTS – “On” 🏆

Halsey – “You should be sad”

Jonas Brothers – “What a Man Gotta Do”

Justin Bieber ft. Quavo – “Intentions”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Taylor Swift – “Lover”

Mejor canción de hip-hop

DaBaby – “BOP”

Eminem ft. Juice WRLD – “Godzilla”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Megan Thee Stallion – “Savage” 🏆

Roddy Ricch – “The Box”

Travis Scott – “HIGHEST IN THE ROOM”

Mejor canción de rock

Blink-182 – “Happy Days”

Coldplay – “Orphans” 🏆

Evanescence – “Wasted On You”

Fall Out Boy ft. Wyclef Jean – “Dear Future Self (Hands Up)”

Green Day – “Oh Yeah!”

The Killers – “Caution”

Mejor canción alternativa

The 1975 – “If You’re Too Shy (Let Me Know)”

All Time Low – “Some Kind Of Disaster”

FINNEAS – “Let’s Fall in Love for the Night”

Lana Del Rey – “Doin’ Time”

Machine Gun Kelly – “Bloody Valentine” 🏆

Twenty One Pilots – “Level of Concern”

Mejor canción latina

Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin – “China”

Bad Bunny – “Yo Perreo Sola”

Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul – “MAMACITA”

J Balvin – “Amarillo”

Karol G ft. Nicki Minaj – “Tusa”

Maluma ft. J Balvin – “Que Pena” 🏆

Mejor canción de R&B

Alicia Keys – “Underdog”

Chloe x Halle – “Do It”

H.E.R. ft. YG – “Slide”

Khalid ft. Summer Walker – “Eleven”

Lizzo – “Cuz I Love You”

The Weeknd – “Blinding Lights” 🏆

Mejor canción de K-Pop

(G)I-DLE – “Oh My God”

BTS – “On” 🏆

EXO – “Obsession”

Monsta X – “SOMEONE’S SOMEONE”

Tomorrow X Together – “9 and Three Quarters (Run Away)”

Red Velvet – “Psycho”

Mejor canción del verano

Blackpink – “How You Like That” 🏆

Cardi B ft. Megan The Stallion – “WAP”

Miley Cyrus – “Midnight Sky”

DaBaby ft. Roddy Rich – “Rockstar”

DJ Khaled ft. Drake – “Popstar”

Doja Cat – “Say So”

Jack Harlow – “Whats Poppin”

Lil Baby ft. 42 Dugg – “We Paid”

Dua Lipa – “Break My Heart”

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé – “Savage (Remix)”

Pop Smoke ft. 50 Cent y Roddy Ric) – “The Woo”

Saint Jhn – “Roses”

Saweetie – “Tap In”

Harry Styles – “Watermelon Sugar”

Taylor Swift – “Cardigan”

The Weeknd – “Blinding Lights”

Mejor video con mensaje positivo

Anderson .Paak – “Lockdown”

Billie Eilish – “all the good girls go to hell”

Demi Lovato – “I Love Me”

H.E.R. – “I Can’t Breathe” 🏆

Lil Baby – “The Bigger Picture”

Taylor Swift – “The Man”

Mejor video hecho en casa

5 Seconds of Summer – “Wildflower”

Ariana Grande ft. Justin Bieber – “Stuck with U” 🏆

Blink-182 – “Happy Days”

Drake – “Toosie Slide”

John Legend – “Bigger Love”

Twenty one pilots – “Level of Concern”

Mejor presentación en cuarentena

Chloe & Halle – “Do It” from MTV’s Prom-athon

CNCO – Unplugged At Home 🏆

DJ D-Nice – Club MTV presents #DanceTogether

John Legend – #togetherathome Concert Series

Lady Gaga – “Smile” from One World: Together At Home

Post Malone – Nirvana Tribute

Mejor dirección

Billie Eilish – “xanny”

Doja Cat – “Say So”

Dua Lipa – “Don’t Start Now”

Harry Styles – “Adore You”

Taylor Swift – “The Man” 🏆

The Weeknd – “Blinding Lights”

Mejor cinematografía

5 Seconds of Summer – “Old Me”

Camila Cabello ft. DaBaby – “My Oh My”

Billie Eilish – “all the good girls go to hell”

Katy Perry – “Harleys In Hawaii”

Lady Gaga ft. Ariana Grande – “Rain On Me” 🏆

The Weeknd – “Blinding Lights”

Mejor dirección de arte

A$AP Rocky – “Babushka Boi”

Dua Lipa – “Physical”

Harry Styles – “Adore You”

Miley Cyrus – “Mother’s Daughter” 🏆

Selena Gomez – “Boyfriend”

Taylor Swift – “Lover”

Mejores efectos visuales

Billie Eilish – “all the good girls go to hell”

Demi Lovato – “I Love Me”

Dua Lipa – “Physical” 🏆

Harry Styles – “Adore You”

Lady Gaga ft. Ariana Grande – “Rain On Me”

Travis Scott – “HIGHEST IN THE ROOM”

Mejor coreografía