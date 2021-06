“Los discos de ahora deben tener algo de esperanza”: Una entrevista con Wolf Alice

Este 4 de junio y una semana antes de lo pensado, Wolf Alice dio a conocer su tercer disco de estudio titulado ‘Blue Weekend’. Uno que ha sido elogiado por la crítica musical al grado de ser calificado como el mejor LP que la banda londinense de rock alternativo ha lanzado en toda su trayectoria, y las razones de ello son bastante evidentes.

Este nuevo álbum, el cual llega cuatro años después del aclamado ‘Visions of a Life’, que fue acreedor del Mercury Prize 2018, nos deja ver una etapa más madura de la banda. No sólo líricamente, ya que los ritmos y los paisajes musicales comprueban que Wolf Alice es una de las pocas agrupaciones que no tienen miedo de navegar por nuevos géneros.

Antes del lanzamiento de este disco tuvimos la oportunidad de platicar con Ellie Rowsell (vocalista, guitarra), Joff Oddie (guitarra, vocalista), Theo Ellis (bajo) y Joel Amey (batería, vocalista) sobre lo que hay detrás de este disco y cómo el apoyo de los fans ha hecho que creciente camino a la fama se vuelva cada vez menos aterrador.

Wolf Alice presentó su tercer y uno de los mejores discos en su trayectoria

Una década después y con algunos cambios en su alineación (Wolf Alice comenzó como un dúo entre Ellie y Joff), ‘Blue Weekend’ llega para coronar a Wolf Alice como una de las bandas más sobresalientes del Reino Unido, gracias a 11 canciones que desbordan historias y experiencias sobre la vida y el amor en todas sus presentaciones.

El disco comenzó a forjarse de manera formal después de la pausa de medio año que la agrupación se dio después de la gira ‘Visions’, donde promocionaron su segundo disco de estudio. Ellie y compañía se reunieron a mediados de 2019 y comenzaron un viaje por carretera rumbo a Somerset, un condado de Inglaterra.

Un trabajo en el que tuvieron el apoyo de Markus Dravs

Antes de que comenzara la pandemia de COVID-19 y sin saber que seguirían esa rutina, los integrantes de Wolf Alice se aislaron en un Airbnb (que antes era una iglesia) con la intención de dejar volar su creatividad. “Nos encerramos antes de tiempo” dice Joel Amey, quien es secundado por Jonathan que afirma, su viaje comenzó y terminó sin que ellos pudieran encontrar un pub abierto en donde beber.

Para el tercer disco de estudio la banda contó con la participación del productor Markus Dravs, que ha trabajado con artistas como Arcade Fire, Björk, Brian Eno, Florence + The Machine. “Es un productor de la vieja escuela y no está necesariamente impresionado por gadgets. Él es más de lo que la canción debería hacer, la emoción e historia de la misma”, cuenta Joel sobre la intervención de Dravs.

“Nos gusta dejar fluir las cosas e intentar cosas diferentes y esa es una gran parte de cómo somos. Eventualmente trabajar con él se convirtió en una unión de los dos tipos de procesos que nosotros hacemos, el cómo construimos estas pistas y luego buscamos regresar las cosas para enfocarlas. Él es un gran tipo, fue una gran experiencia”, agrega.

Y que la pandemia de COVID-19 los llevó a perfeccionar en todos los sentidos

‘Blue Weekend’ parece un disco que parece haber sido revisado “con pincitas” y en realidad así fue. Semanas después de empezar a trabajar en el disco, la pandemia de COVID-19 azotó al mundo entero y provocó que el Reino Unido, así como otros países en el mundo, comenzaron a cerrar sus puertas en todos los sentidos.

Eso llevó a Wolf Alice a perfeccionar el disco que hoy les ha ganado un lugar en las listas de mejores discos del 2021 que probablemente veremos a finales de año. Y es que muchos críticos de música aplauden la capacidad lírica que la banda tiene en esta nueva producción, en donde se habla de la arrogancia y el amor. Sorpresivamente, para Ellie Rowsell la fórmula aún es la misma.

Líricamente (este disco) es de la misma manera en la que siempre ha sido. No lo sé, a veces siento que no escoges los temas, sino que éstos te escogen a ti. Sólo escribo de cualquier cosa que siento. A veces sólo es algo que resuena en mí sobre una conversación que tuve, algo que leí o vi. Si eso tiene sentido lo pongo en la forma de una canción porque me ayuda a que eso tenga sentido. Es por eso que creo que muchos escriben sobre el amor, porque no es fácil descifrarlo.

Aunque el disco es un pasaje completo por ritmos como el punk, rock, pop y armonías de los 80 y 90, el disco de Wolf Alice es un perfecto equilibrio entre emociones que evocan sensualidad y felicidad. Prueba de ello es “How Can I Make It OK?”, donde Elli y compañía hablan sobre la importancia que es para los seres humanos el ser feliz.

“Creo que es importante no hacer algo que sea 100% miserable, porque eso es muy deprimente. Odiaría imaginar a alguien escuchando el disco y pensar ‘oh, eso es muy triste'” afirma Ellie sobre este disco. “No nos representaría, porque no es la clase de persona que somos. Creo que hay algo de diversión en este álbum”, sostiene Joel.

“Conforme más envejeces menos te da miedo de poner este tipo de cosas en tu música. Hay piezas más esperanzadoras, no sólo líricamente, también con las melodías y los pasajes de la música”, agrega el baterista de la banda, quien afirma que dice que la sensación de alivio es importante en su vida: “Los discos de ahora necesitan tener algo de esperanza”.

Este disco es la cereza en el pastel de la fama para Wolf Alice

Antes de la publicación de este disco y con una carrera ascendente en la última década, Wolf Alice es considerada una de las bandas más influyentes del Reino Unido. Algo que inevitablemente ha llevado a sus integrantes a experimentar nominaciones, premios o shows que se vuelven sold out en cuestión de horas. Y sí, la amistad entre todos hace todo más fácil.

“Es interesante porque solíamos manejar (la presión de la fama) al estar en algún tipo de espacio aislados sólo nosotros cuatro. Usualmente estamos de gira así que toda esa presión es menor porque todos lo estamos viviendo en tiempo real cuando estamos en el camión de tour o todas esas cosas que pasan, reaccionamos a ellas”, indica Theo Ellis. “Creo que eso y el abuso del alcohol. Es una combinación de amistad con beber”.

Uno que pueden disfrutar gracias a su fuerte amistad y el apoyo de sus fans

Wolf Alice se encuentra en un sendero de éxito del que difícilmente saldrán. O al menos no si siguen presentando trabajos como ‘Blue Weekend’, que se vuelven más fáciles de mostrar gracias a la gran devoción que los seguidores de la agrupación londinense han depositado en ellos.

“Me siento abierta, pero no creo que para mí funcione el pensar si (la letra de una canción) es personal o no. Creo que sólo se ha vuelto un poco menos aterrador y es por la confianza que los fans tienen en ti y cosas así, cosas que te hacen sentir que tienes un apoyo”, finaliza Ellie Rowsell.