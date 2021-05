Celeste: La joven apasionada del jazz y el soul que obtuvo una nominación al Oscar

En la actualidad, tenemos un montón de artistas que componen desde lo más profundo de sus sentimientos. Sobre todo y por fortuna, hay muchos jóvenes talentosos que están sobresaliendo a la par de algunos nombres ya consolidados dentro de la industria musical. Pero desde el Reino Unido, hay una chica que a pesar de su corta edad, ha logrado grandes cosas que a otras personas, les ha costado años alcanzar. Hablamos de Celeste.

Con 25 años, esta joven tiene todos los reflectores encima por su grandiosa voz que recuerda a las leyendas del soul y el jazz, además de que escribe canciones sumamente honestas y directas. A pesar de tener un largo recorrido y de contar en cierto punto de su carrera con el apoyo de Michael Kiwanuka y Lily Allen, apenas está despuntando y de una manera espectacular, con su álbum debut siendo un éxito y una nominación al Oscar.

¿Quién es Celeste?

Celeste Ephiphany Waite nació el 5 de mayo de 1994 en Culver City, en el estado de California, Estados Unidos, hija de una madre británica y un padre jamaiquino. Tras la separación de su familia, ella terminó mudándose a varios lugares hasta que ambas terminaron en Saltdean, un pequeño pueblo en el Reino Unido que se encuentra muy cerca de la costa del canal de la Mancha. Ahí fue donde empezó su formación escolar y musical.

En su casa era muy común que la música estuviera presente, pues su madre era fanática de Ella Fitzgerald y Aretha Franklin, así que a partir de ese momento comenzó a interesarse por las voces de estas mujeres. A pesar de esas primeras influencias involuntarias, ella también descubrió a varios artistas por su cuenta, gracias a que en ese momento estaban surgiendo plataformas como YouTube y iTunes que le daban oportunidad a las nuevas promesas.

La muerte de su padre le trajo inspiración

Sin embargo, un hecho un tanto trágico para siempre ya que a los 16 años, el padre de Celeste falleció a causa del cáncer de pulmón que padecía y como forma de canalizar sus emociones y sentimientos, decidió empezar a componer sus primeras rolas. Una de ellas fue “Sirens”, que compuso casi por accidente tras la pérdida de su papá y que sin saberlo, tras publicarla en internet sería el inicio de una carrera sumamente prometedora.

Resulta que el video de esta canción llegó hasta los oídos de quien se convertiría en su manager y al darse cuenta del potencial que tenía, la llevó a los Sam West Studios en Notting Hill, donde han grabado artistas como Rihanna, Paul McCartney y Led Zeppelin. El equipo de dichos estudios quedó impresionado por su habilidad para escribir canciones al punto que cancelaron sesiones con otros artistas para que ella tuviera más tiempo para grabar sus rolas.

El inicio de su carrera musical

A los 18 años, Celeste decidió tomarse muy en serio su carrera musical, es por eso que consiguió que la contrataran en los Sam West Studios. Como regalo de cumpleaños, le pidió a sus amigos que le compraran una Macbook y con ella, grabó algunas de sus primeras canciones utilizando Garageband. De esas mini sesiones en su cuarto surgieron temas como “Born Again”, la cual publicó en SoundCloud y bajita la mano tuvo un montón de éxito.

Posteriormente lanzó más rolas en esta plataforma como “DEVIL” y “Whats Your Poison?”, pero no fue hasta 2016 que atrajo la atención de varios DJ’s de la BBC Radio 1, que empezaron a programar sus temas en distintos programas de la radio británica. En ese mismo año vio la luz su sencillo debut, “Daydreaming” que –como dato curioso– estrenó gracias al sello discográfico de Lily Allen, Bank Holiday Records, y fue el inicio de un futuro prometedor.

Ganando popularidad en el Reino Unido

Gracias a esta canción, Celeste logró llamar la atención de la popular presentadora de la BBC, Annie Mac, quien la incluyó en su lista de nuevos talentos. Para 2017 se mudó a Londres –según ella– con tan solo 100 libras esterlinas (algo así como 2 mil 800 pesitos mexicanos) y después de que la despidieran del trabajo que había encontrado en la capital del Reino Unido, concentró todo su esfuerzo en componer nuevas canciones.

Luego de varios meses de intenso trabajo, sacrificio y dedicación, ese mismo año lanzó The Milk & the Honey, su EP debut con Bank Holiday Records. Con este material bajo el brazo, se aventó durante un mes una serie de conciertos en Ladbroke Groove, donde comenzó a ganarse cierta popularidad por la energía de sus presentaciones en este lugar, y sin querer, mientras tocaba la descubrió un artistazo: el mismísimo Michael Kiwanuka.

La ayuda de Michael Kiwanuka

2018 fue el año en que el nombre de Celeste empezó a ser recurrente en los reflectores de la música británica. Con la ayuda de Kiwanuka, quien quedó impactado con su enorme talento, consiguió firmar un contrato con un sello discográfico muy importante, Polydor Records. Junto a ellos, se puso las pilas y empezó a componer lo que se convertiría en su segundo EP, Lately, que le trajo grandes críticas por parte de la prensa y público en general.

En este material venía incluido el sencillo “Both Sides of the Moon”, el cual fue aclamado por Elton John y también fue incluido en la lista de las mejores canciones de 2018 de Apple Music. Durante todo ese año salió de gira por el Reino Unido y gran parte de Europa, conquistando a miles de personas con su voz y presencia y pisando los escenarios más importantes de todo los países que visitó, pero no contaba con que después le llegaría una enorme oportunidad.

Resulta que a sus 25 años, Celeste logró presentarse en uno de los festivales más importantes del mundo, Glastonbury 2019. Compartió cartel con grandes nombres como The Cure, Tame Impala, The Killers, The Chemical Brothers, Billie Eilish y muchos más, y aunque tocó en el escenario Introducing para nuevos talentos, dejó muy claro que tiene potencial para verla en lugares más grandes dentro del mismo festival; quién sabe, en una de esas canta en el Pyramid Stage.

El camino hacia su álbum debut

Ese año, Celeste lo cerró ganando el premio a la Estrella en Ascenso de los BRIT Awards. A partir de ahí, distintos medios especializados y no tanto como Vogue, The Guardian, NME, The Independent y GQ predijeron que sería la artista revelación del 2020 y no se equivocaron. Pero estamos seguros que ni siquiera una vidente podría predecir lo que se vendría para esta chica durante el año más complicado que nos ha tocado enfrentar como humanidad.

En 2019 y luego de varios años dentro de la industria musical, vio la luz su primer disco de larga duración, Not Your Muse, que recibió una nominación al mejor disco del año en los BRITS de 2021. En él vienen incluidas 12 canciones totalmente inéditas y que sin saberlo resultaron ser un éxito masivo, tanto así que arrancó en la cima del UK Albums Chart y se convirtió en el primer álbum debut de una solista británica en alcanzar la primera posición del listado desde el I Cry When I Laugh de Jess Glynne.

Su breve camino por el cine y una nominación al Oscar

Aunque lanzar su debut discográfico fue un paso enorme, aún faltaba que Celeste recibiera más atención y reconocimiento por su trabajo. Ese año grabó un par de canciones que terminarían en los soundtracks de dos películas contendientes al Oscar en 2021: “Hear My Voice” de The Trial of the Chicago 7 y “It’s All Right”, que cantó a dueto con Jon Batiste para Soul de Disney y Pixar. Pero eso no fue todo.

Resulta que por el tema de la cinta dirigida por Aaron Sorkin y protagonizada por Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt y más, esta chica obtuvo dos nominaciones, una al premio de la Academia y el otro al Golden Globe. Y a pesar de que no logró llevarse ninguna estatuilla, sí se presentó en la fiesta más grande de Hollywood, interpretando para todo el mundo esta canción llena de esperanza.

¿Qué es lo que hace tan especial a Celeste?

Sin duda, voces como la de Celeste solamente se dan una vez en mucho tiempo. A pesar de que muchos la comparan con mujeres que son una leyenda dentro de la industria como Aretha Franklin y Ella Fitzgerald, y que ella las ha citado junto a Lady Gaga, Frank Ocean y Amy Winehouse, lo que hace esta chica va más allá de tener un estilo muy similar a todos estos artistas. Sí, suena su influencia pero jamás intenta sonar a lo que ellos han hecho.

En sus canciones podemos encontrar una combinación exquisita entre el jazz, el soul y el R&B con un toque de pop, junto a letras que nos hablan directamente al corazón. Desde el amor y su contraparte, hasta temáticas que hablan de lo complicado que es vivir en estos tiempos modernos tan essstraños. No importa lo que quiera decirnos a través de sus rolas, son el reflejo de cómo ve este generación todo lo que pasa alrededor del mundo.

Con el enorme historial que tiene y la carrera que ha forjado en tan poco tiempo, no tenemos la menor duda de que Celeste está para cosas muy grandes. Quizá cuando termine la pandemia, tengamos chance de verla en vivo o pisando escenarios importantes en todo el mundo, pero lo que ha conseguido en estos años deja en evidencia que todavía tiene mucho que mostrarnos. Y esperamos que nos siga regalando música espectacular.