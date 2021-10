Llevar amor al mundo a través de la música: Una entrevista con My Morning Jacket

En estos meses de incertidumbre y desesperanza, la música nos salvó y hasta levantó el ánimo de muchos cuando más lo necesitamos. A pesar de toda la situación a nivel mundial, la industria musical poco a poco vuelve a la normalidad con el regreso de los conciertos y festivales, aunque también tenemos de vuelta a un montón de bandas y artistas que extrañábamos. Tal es el caso de My Morning Jacket, que para sorpresa de todos, vuelven este año para presentarnos un nuevo disco.

Como recordarán, en julio de 2020 y tras casi cinco años en silencio, la banda comandada por Jim James estrenó su octavo material discográfico, The Waterfall II (por cierto, ACÁ les dejamos nuestra reseña). Sin embargo, lejos de esperar más tiempo para componer música nueva, la banda de Kentucky dejó a todos con el ojo cuadrado anunciando que en 2021 estarían de vuelta con un siguiente álbum de estudio, uno que curiosamente y después de su larga carrera, por fin lleva el nombre del grupo.

My Morning Jacket regresa con un nuevo disco

De este álbum homónimo, My Morning Jacket presentó varios sencillos como “Regularly Scheduled Programming” y “Love Love Love”, rolas que por supuesto llamaron la atención porque tienen una vibra sumamente esperanzadora y que en ocasiones, dista mucho de las canciones y el sonido que el grupo nos ha mostrado previamente. Finalmente y luego de mucha espera, este 22 de octubre por fin está disponible este disco y si todavía no lo han escuchado, lo recomendamos ampliamente.

Es por eso que aprovechando el lanzamiento de este material discográfico, platicamos con el mismísimo Jim James, quien entre otras cosas nos contó un poco sobre el proceso de grabación de este disco, la temática del álbum y el mensaje que le quieren dejar a sus fans con él e incluso platicamos un poco sobre el amor que sienten por México –ya que han tocado en más de una ocasión en nuestro país y no como tal en la CDMX–. Sin duda, una plática sobre la evolución de esta gran banda.

Componer un disco en un enorme momento de creatividad

Como ya lo comentábamos antes, My Morning Jacket estrenó la segunda parte de The Waterfall. Sin embargo, en vista de que no podían presentarlo en vivo y a todo color, cada uno de los integrantes de la banda decidieron volver al estudio. El resultado de todo esto es un nuevo disco pero, ¿qué pasó con todos los miembros del grupo durante todo este tiempo? Bueno, pues el propio Jim James contestó que antes de pensar en regresar a componer música nueva, se dieron un buen descanso.

“Creo que después de la última gira que hicimos tuvimos momentos buenos y malos, la vida de tour es un poco complicada, así que sentía que lo correcto era parar por un rato. Después tuvimos unos shows realmente hermosos en 2019, tocamos en Red Rocks, también nos presentamos en Nueva York, y la verdad es que la pasé muy bien junto a todos los chicos después de descansar los unos de los otros. La pasamos tan bien en esos conciertos que decidimos que era un buen momento para regresar al estudio y la verdad es que eso fue increíble, porque lejos de la presión que antes sentíamos, nos divertimos mucho porque no teníamos idea que íbamos a lanzar un nuevo disco. Simplemente nos colgamos los instrumentos, tocamos, grabamos y dejamos que todo fluyera. Al final nos dimos cuenta de que teníamos suficiente material para un nuevo disco, lo que resultó genial porque se sintió como un proceso natural. Antes de la pandemia dudamos mucho en sacarlo, pero finalmente lo lanzamos”.

La inspiración detrás de su nuevo disco

Luego de este merecido descanso, My Morning Jacket regresó a los estudios de grabación. Sin embargo, a diferencia de sus materiales discográficos previos, en esta ocasión la banda pasó por un proceso creativo muy diferente, ya que tuvieron un montón de libertades: simplemente se juntaron para pasar un buen rato y mientras todo esto sucedía, escribieron las canciones de este nuevo álbum. Pero dejen que Jim James sea quien les cuente cómo fue el proceso de crear este disco.

“Fue genial simplemente estar juntos, siento que de alguna manera, grabar este disco fue como en los viejos tiempos: solamente éramos cinco personas pasándola bien y en el proceso, componíamos música. No habías las presiones ni los tiempos que de repente te imponen los estudios de grabación, así que eso nos ayudó mucho a tener una gran libertad creativa. Creo que de alguna manera lo tratamos como si fuera una sesión de jazz, tocábamos tontamente y poco a poco construimos las canciones o lo que considerábamos que eran las versiones finales de las canciones. Todo fue muy natural, muy orgánico y lleno de sentimiento. No sé si estas sean las palabras perfectas para describir este proceso, pero sentimos una libertad enorme”.

Aprender entre los distintos procesos de grabación

Por supuesto que entre The Waterfall II y My Morning Jacket, no hay mucha diferencia en cuanto a tiempos. Prácticamente en menos de un año, la banda estadounidense están lanzando dos materiales discográficos; sin embargo, a pesar de eso, Jim James considera que a lo largo de este periodo tan corto tanto él como los demás miembros del grupo aprendieron un par de cosas, entre ellas a que a veces menos es más y que en ocasiones, lo más simple es lo que puede llenarte como músico y persona.

“En realidad, ‘The Waterfall II’ lo grabamos a la parte de la primera parte. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero creo que en The Waterfalls todo era sumamente complejo, hablando a nivel musical había un montón de cosas pasando alrededor y creo que tocarlo en vivo también era muy complicado, la verdad era una completa locura. Pero creo que lo genial de este disco es que todo era mucho más simple, todo era mucho más relajado y se sentía una gran armonía en el ambiente, al menos eso lo sentí como persona y pienso que eso fue algo valioso que pude aportar a la banda en este proceso. Así que creo que la mayor lección que aprendí entre estos discos es que tengo que tomarme un espacio para mí mismo, intentar ser una persona más sana”.

Un álbum ideal para estos tiempos tan complicados

Esa misma libertad se puede sentir en las 11 canciones de My Morning Jacket, un disco que de una vez les avisamos que es una montaña rusa de sonidos y emociones. Y créanos que no exageramos con esta palabra, pues el tracklist completo puede describir por completo lo que todo el mundo ha vivido en los últimos años. Sin embargo, a pesar de que existen momentos de oscuridad e introspección en el álbum, también tiene un montón de esperanza, una idea que surgió desde que lo compusieron.

“Muchas gracias por describir así nuestro disco. Justo eso espero que la gente se quede con él, que se unan a este viaje. Puede ser una idea un tanto hippie o lo que sea, pero pienso que la música es amor, es mágica y te sana, puede ser muy aliviadora para quien la escucha. La música de alguna manera podría compararse con Dios, porque tiene la habilidad de unir a las personas sin importar que tengan diferentes creencias, religiones o estilos de vida. Simplemente espero que con este disco logremos juntar a la gente e inspirarlos a que se acerquen más a la naturaleza, que exploren lo que hay a su alrededor y conecten con ellos mismos a este nivel, que estén más en contacto consigo mismos y se amen como a nada en este mundo. Ya sabes, que dejen un rato sus teléfonos y Netflix, y pasen un rato intentando averiguar quiénes son y entender a los demás. Repartir amor y crear amor, ese es nuestro objetivo”.

¿Jim James tiene una canción favorita?

Por supuesto que preguntarle a un músico sobre su canción favorita es algo sumamente complicado, sobre todo si consideramos que ellos son los que componen y escriben cada parte de sus rolas, para muchos son como sus hijos. Y ese es justo el caso de Jim James, quien considera que no puede escoger solo un tema de My Morning Jacket porque como todo en la vida, de repente le agarra cariño a una canción y después a la otra. Pero dejen que el propio frontman de la banda les explique mejor esto.

“Creo que no soy una persona que tenga canciones favoritas, y mucho menos si se trata de las mías. Lo digo porque depende de mi estado de ánimo o lo que esté viviendo en ese momento, esa clase de elecciones cambian y mucho. Un día me gusta una y al siguiente probablemente me encariñe con otro. Siento que me gusta más enfocarme en el disco como un todo y sentirme orgulloso del álbum como una obra de arte completa, además de ver cómo crecen estas canciones en vivo y demás. Es una pregunta complicada, pero la respuesta cambia dependiendo del día en que me lo preguntes”.

El amor que My Morning Jacket siente por México

Parece increíble pero ya pasaron nueve años desde la última presentación de My Morning Jacket en la Ciudad de México, como parte del Corona Capital de ese mismo año, además de una presentación más que dieron en El Plaza Condesa. Sin embargo, y aunque ustedes no lo crean, la banda anduvo mucho tiempo de este lado del charco ya que entre 2014 y 2017, regresaron a nuestro país para tocar en otra región: la Riviera Maya. Y sí, Jim James nos contó sobre el amor que sienten por México.

“Tengo grandes recuerdos de México. Me encanta el sentimiento y la vibra que puedes percibir con el público. La gente con la que nos hemos cruzado ha sido muy amable y nos recibió con los brazos abiertos. El público mexicano es simplemente increíble, yo diría que son como un rayo de sol donde todos se sienten emocionados y contentos por estar en ese mismo espacio. Me encantan los paisajes, pude ir a las pirámides de Teotihuacán, solo caminar en la Ciudad de México es fantástico, increíble. Es una lástima que hacer shows de manera internacional en ocasiones sea tan complicado y difícil porque ya sabes, es un enorme tema de logística y a veces es complicado visitar otros lugares, pero he disfrutado cada momento que he pasado en México, desde pasear por la playa o caminar en las calles, me encanta perderme en las ciudades y sentir la vibra del lugar, de la gente, los parques. No lo sé, siempre la he pasado bien en tu país y no puedo esperar para regresar”.

Encontrar inspiración para seguir componiendo música increíble

Por supuesto que como suele suceder en muchas ocasiones, los músicos se pueden quedar ideas para seguir componiendo música. Eso es muy normal, sobre todo si llevan años de trayectoria pero al menos en el caso de My Morning Jacket y a pesar de tener una carrera enorme, varios discos de estudio, giras y más, Jim James considera que para mantener la inspiración es importante no presionarte a escribir canciones todos los días, solo tienes que dejar que las ideas lleguen a ti.

“Siento que no lo pienso mucho, ¿sabes? Mientras más te enfocas en ser creativo, es más fácil que te bloquees. Esas cosas (la inspiración) simplemente pasa. Tengo periodos en los que por más que creo que veo el camino, de repente no tengo ganas de componer y hasta siento que ya no quiero hacer música nunca más. Pero de repente ese sentimiento desaparece y regresan las ideas a mi, esas ideas que me inspiran, me motivan y crean esa energía creativa que tanto necesito. Antes creía que la inspiración era como una especie de ola en la que te dejas llevar, pero ahora considero que son círculos porque se tienen que cerrar algunas cosas para que lleguen esa ideas que te iluminan como artista. He hecho esto tanto tiempo que puedo llegar a esa conclusión, aunque a veces la manera en que compongo cambia, no tengo una fórmula, solo dejo que suceda la magia”.

Las lecciones que te deja una carrera como esta

La música no solo es una disciplina, como el propio Jim James comentó antes, tiene el poder de hacer maravillas para la humanidad. Entre ellas tenemos que este arte es capaz de enseñarnos cosas que no solo te marcan como intérprete, también para tu vida diaria. Y es por eso que el frontman de My Morning Jacket cree que la mayor lección que ha aprendido a través de la música es que resulta vital que estemos muy cerca de nosotros mismos y escucharnos cuando más lo necesitamos.