Lo que necesitas saber: Serán tres conciertos y Little Jesus tendrá una banda invitada en cada show. Checa los detalles.

¿Puedes creer que ya pasaron 10 años desde que Little Jesus lanzó Río Salvaje? Nosotros tampoco, pero es real. Y para recordar aquellos tiempos, la banda acaba de anunciar una serie de conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional.

¿Cuándo son los conciertos de Little Jesus en el Lunario?

Apúntale en tu agenda: los conciertos se llevarán a cabo los próximos 3, 4 y 5 de junio. Y si esta serie de shows luce imperdible por el solo hecho de la década de Río Salvaje, la lista de bandas invitadas emociona aún más.

Junto a Little Jesus en el Lunario, también estarán Los Románticos de Zacatecas, Los Blenders y Big Big Love, un para cada día. Checa el cartel oficial a continuación

Little Jesus se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional los días 3, 4 y 5 de junio. Foto: OCESA.

Precios de los boletos para los conciertos de Little Jesus en el Lunario

Sabemos que entre tanto concierto está canijo rascarle a la cartera. Pero si te animas a caerle al concierto de Little Jesus en el Lunario, debes saber que la preventa se llevará a cabo el próximo 2 de marzo, para luego abrir paso a la venta general al día siguiente.

Los boletos tiene un precio de $1367.00 pesos, ya con cargos por servicio. Aquí los puedes conseguir.

‘Río Salvaje’ de Little Jesus, a 10 años de su lanzamiento

Como dijimos, parece increíble que apenas ya hayan pasado 10 años de este icónico disco (checa otros discos que cumplen una década en 2026); quizá uno de los álbumes más queridos de la escena indie mexicana moderna.

Río Salvaje el segundo disco de Little Jesus y fue el que los confirmó como una de las bandas mexicanas más importantes de los últimos años. Y es que podríamos decir que es uno de los pocos materiales discográficos generacionales de este tiempo.

Canciones como “La magia” o “TQM” ya son considerados ‘clásicos modernos’ y esta última canción, más allá de la etiqueta indie mencionada, también significó un hit radial-viral con pinta de himno.

A partir de ese momento, la carrera de Little Jesus se consolidó. Y ya con 10 años de ese lanzamiento, hoy la banda es de esos pocos proyectos modernos mexicanos que han alcanzado el estatus como para ser headliners nacional de grandes festivales, por decir lo menos.

Y pues nada… a celebrar en el Lunario este discazo que marcó época.