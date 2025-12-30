Lo que necesitas saber: Recordamos 10 discos que cumplen 10 años en 2026, con un conteo que nos deja ver la importancia del 2016 en la música.

Hacia el final de 2025, ya nos estamos saboreando los discos que saldrán en 2026 (te dejamos la lista completa acá) pero es un buen momento también para recordar los álbumes que cumplirán su primera década el año entrante.

Revisando los discos que cumplen 10 años, nos damos cuenta que el 2016 fue un gran año para la música, tuvimos discazos de algunos de nuestros proyectos favoritos, y en varios casos, tuvimos el úlitmo LP (hasta el momento) de bandas icónicas. Aquí te dejamos 10 discos que cumplen 10 años en 2026.

Los discos que cumplen una década en 2026

‘Blackstar‘ – David Bowie

No fue solo un disco, fue el acto final de una vida dedicada al arte. Bowie convirtió su despedida en una obra de arte total: jazz obscuro y libre, letras crípticas y una conciencia absoluta de su propia mortalidad que nos inspiró asombro y miedo. Simplemente genial.

A la fecha, Blackstar no es una escucha simple, se trata de un proyecto artístico que debe apreciarse en el contexto del momento, ya que Bowie se acercaba de forma inminente a la muerte. Recordamos “Lazarus” como la letra de despedida más clara del genio inglés.

El disco salió el 8 de enero de 2016, a tan solo 2 días de que el Thin White Duke partiera de este mundo. Y diez años después sigue siendo tan inquietante como el primer día.

‘A Moon Shaped Pool’ – Radiohead

El último disco de Radiohead hasta el momento significó un cierre para la banda en varios aspectos. Radiohead dejó la paranoia tecnológica y descansó bastante los sintetizadores, para abrazar el duelo, la separación, la muerte, y la melancolía adulta en un disco que se sintió más orgánico.

Este álbum denso, elegante, y una vez más, profundamente humano, llegó 5 años después del experimental y polémico King Of Limbs, quizá como un polo opuesto a ese LP.

Thom Yorke reflexionó sobre la muerte de su pareja, lo que fue un tema central del disco, y la banda por fin lanzó la versión de estudio de “True Love Waits”, una rola que vio la luz por allá de 1995, pero que nomás no quedaba en su versión final.

‘Blonde’ – Frank Ocean

Frank Ocean lanzó lo que hasta el momento es (y parece que será) su último disco de estudio. Frank nos regaló un LP confesional y vulnerable, con una producción impecable. El 2016 sonó mejor gracias a rolones como este:

Blonde rompió las reglas del r&b, del pop y del negocio musical al mismo tiempo. Diez años después, sigue siendo un manual definitivo sobre cómo la vulnerabilidad puede convertirse en una declaración poderosa.

‘ANTI’ – Rihanna

El ANTI es también el último disco hasta ahora de Riri. El disco marcó la antítesis de todo lo que se esperaba de una de las estrellas pop más grandes de la década pasada. En 16 rolotas, Rihanna pasó por el downtempo, el r&b libre, y momentos puramente pop, sin caer en las fórmulas previas que le habían garantizado el éxito undial.

ANTI fue oscuro, experimental, sensual y sin fórmulas claras, como declaración de independencia dentro del pop mainstream. Más que buscar hits inmediatos, buscó identidad. Y la encontró.

‘Blossoms’ – Blossoms

El debut de los Blossoms nos recordó en 2016 que el indie británico podía lucir aún con una instrumentación solida y letras agridulces. Con grandes melodías y rolones como “Charlemagne”, “My Favourite Room” o “Stormy”, además de espíritu nostálgico y mucho encanto, los Blossoms nos regalaron un discazo que presagió joyitas posteriores.

‘I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It’ – The 1975

En 2016 se lanzó quizás el disco más icónico hasta ahora de The 1975, con una producción impecable y el exceso como concepto. Matty Healy y compañía nos trajeron pop maximalista, ansiedad digital y romanticismo millennial encapsulados en un disco con una produccion excepcional.

‘Río Salvaje’ – Little Jesus

El Río Salvaje es un antes y un después para el indie mexicano y claro que para los Little Jesus. Río Salvaje capturó la juventud, amor y desamor, y hasta nostalgia con una naturalidad que conectó de inmediato con la audiencia.

Los Little Jesus mostraron que no eran un one album wonder, y el sucesor del Norte nos mostró los horizontes sonoros, con jazz, elementos experimentales y tintes de rock. Diez años después, el Río Salvaje sigue vigente, y la LJ siguió hasta conquistar grandes venues como el Auditorio Nacional y su primer “Palazzo” de los Deportes (te dejamos la reseña acá).

‘Post Pop Depression’ – Iggy Pop

Aún recordamos el sorpresón que fue el anuncio de un nuevo disco de Iggy Pop junto a una súper banda que reunió la leyenda del punk. Acompañado por Josh Homme, Dean Fertita, Troy Van Leeuwen y Matt Helders, con este disco probó que a pesar del paso de los años, Iggy sigue vigente y curioso.

Este rock crudo y visceral nos dejó con ganas de más, y aunque no se repitió la alineación de ensueño, Iggy y compañía fueron una inspiración para todos los que creían que no podían haber regresos legendarios y potentes.

‘Heads Up’ – Warpaint

Las Warpaint regresaron en 2016 con la difícil tarea de mantener la calidad de su disco debut. El Heads Up resultó más rítmico y menos contemplativo, simplemente una joya de hace 10 años.

Heads Up mostró a Warpaint moviéndose hacia el groove sin perder su mística y su identidad sonora.

‘Woman’ – Justice

Justice dejó descansar la agresividad que les conocíamos de su debut y del Audio, Video, Disco (2011) para abrazar el funk, el disco y la cultura de clubes de manera más clara. Aún recordamos la impresión que nos provocaron los primeros sencillos: “Safe and Sound”, “Randy” y “Alakazam !” nos dejaron asombrados de lo que mezcló el dúo francés.

Su proyecto más ambicioso hasta ese momento tuvo un disco de remezclas llamado simplemente Woman Worldwide que sirvió como una recopilación de sus primeros 3 discos de estudio, algo genial.

Menciones honoríficas

‘You Want It Darker’ – Leonard Cohen

‘Starboy’ – The Weeknd

‘Coloring Book’ – Chance the Rapper

‘El poeta Halley’ – Love of Lesbian

‘Dama’ – Titán

‘Únicos’ – Siddhartha

‘Everything You’ve Come to Expect’ – The Last Shadow Puppets

‘Skeleton Tree’ – Nick Cave & The Bad Seeds