Checa a Lorde covereando “Tougher Than The Rest” de Bruce Springsteen

Aunque no lo crean, México no es el único país del mundo que extraña los festivales y conciertos en vivo. En Nueva Zelanda están intentando que estos eventos musicales masivos vuelvan a la normalidad, de hecho, lograron que algunos artistas hicieran pequeñas residencias en teatros por todo el país. Y por supuesto que el regreso de estas presentaciones ha dejado grandes momentos, como Lorde covereando al mismísimo Bruce Springsteen.

A pesar de que ha permanecido sumamente calladita desde el lanzamiento de su último álbum de estudio, Melodrama en 2017, la cantante –bajita la mano– ha estado haciendo un montón de cosas. Por ahí hay rumores de que próximamente podría anunciar un nuevo material discográfico, pero mientras esperamos a que todo esto se aclare y aprovechando el regreso de los conciertos a su país natal, decidió reaparecer por unos cuantos minutos para cantar.

Lorde reaparece para cantar junto a Marlon Williams

Según SPIN, en los últimos días, el cantante neozelandés, Marlon Williams armó una residencia de cuatro shows en el Hollywood Theatre de Auckland. Para el cierre de estos conciertos armó una verdadera sorpresa para todos sus fanáticos, pues trajo nada menos que a Lorde para rendirle tributo a Bruce Springsteen, interpretando a dueto una de las rolas más infravaloradas de su repertorio, “Tougher Than The Rest” que publicó en el disco de 1987, Tunnel of Love.

A diferencia de la versión original, con un tono más rockero y enérgico, la cantante de 24 años y el músico prefirieron hacer una tierna balada al piano, llena de melancolía y sentimiento. Y la verdad es que sorprendió la manera en que ambos combinaron sus voces, cantando mano a mano esta peculiar historia de amor que ‘The Boss’ compuso para describir a todos aquellos que se niegan a abrir su corazón a una nueva persona.

Esta no es la primera vez que Lorde se avienta un cover de Bruce Springsteen. En el pasado, ya la habíamos escuchado cantando otro clásico del músico estadounidense, “I’m On Fire” del icónico Born in the U.S.A; incluso el propio Jefe covereó una de las rolas más importantes de la artista neozelandesa cuando su gira de 2014, High Hopes pasó por aquel país, pues se aventó su propia versión de “Royals“. Así que la admiración es mutua.

Pero basta de hablar y pasemos a la música. A continuación les dejamos el cover que Marlon Williams y Lorde armaron para “Tougher Than The Rest” de Springsteen: