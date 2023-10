Lo que necesitas saber: Presentamos una lista de Los Mejores Documentales Musicales en el nuevo capítulo de Tutti Frutti Podcast x Sopitas.

Siempre recordaremos el año 2023 como uno de los mejores en cuanto a series se refiere. Vaya, hace unos meses disfrutamos del dramático final de Succession, del inicio de The Last Of Us y de la montaña rusa de emociones que significó la segunda temporada de The Bear (por acá aún no superamos el extraordinario sexto episodio).

Foto: The Last Of Us Foto: Succession

Sin embargo, luego de que alcanzáramos uno de los puntos más altos del medio, la huelga de actores y escritores de Hollywood paralizó la industria y ahora vivimos una sequía de nuevos contenidos que parece permanecerá durante los siguientes meses.

A pesar de que ya se llegó a un acuerdo con el sindicato de guionistas, los actores aún no logran sus objetivos para mejorar sus condiciones laborales (aunque ya hay conversaciones con los jefes de los estudios). Las producciones se encuentran detenidas y muy probablemente tendremos que esperar bastante para poder disfrutar una serie al nivel de la calidad de cualquiera de las que mencionamos al inicio de este post.

¿Qué nos deparará el futuro? No lo sabemos, pero mientras, aquí en Tutti Frutti decidimos darle la vuelta a la situación para repasar algunos de nuestros documentales favoritos en lo que esperamos la reanudación de las actividades en Hollywood.

El nuevo compilado se trata de una continuación de nuestro capítulo Los mejores documentales musicales que presentamos hace algunos meses (el cual puedes escuchar por acá).

En aquella ocasión profundizamos en películas centradas en Talking Heads, The Beatles, Pixies, Café Tacvba y Questlove. Ahora, es el turno de David Bowie, Amy Winehouse, Radiohead, Jimmy Page, Dua Lipa y otros artistas que pueden descubrir al darle play a nuestro episodio.

Conoce Los mejores documentales musicales en Tutti Frutti Podcast

Esperamos que disfruten mucho de nuestra curaduría en nuestro episodio de Los mejores documentales musicales vol. 2. La verdad es que valen muchísimo la pena y pueden ser una gran opción para disfrutar en casa durante este fin de semana.

Los dejamos con el nuevo episodio:

