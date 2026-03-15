Lo que necesitas saber: Love of Lesbian tocó lo que puede ser su último Vive Latino, te contamos sobre su show en la edición 2026.

Love of Lesbian volvió al Vive Latino 2026 con algo más que un concierto más en un festival: nos dieron la sensación de estar viviendo uno de los últimos capítulos de una historia larguísima entre la banda y el público mexicano. Y es que hace apenas unas semanas Love of Lesbian anunció que, después de su agenda de shows en 2026, entrará en una pausa indefinida tras 25 años de carrera.

Un último Vive Latino antes de la pausa

Quizá por eso el show tuvo un aire distinto. No necesariamente de despedida, pero sí de conmemoración. Desde los primeros minutos quedó claro que el setlist iba a ser una especie de recorrido emocional por su historia: pasamos por rolotas como “1999”, “Qué vas a saber” y “Cuando no me ves”, que sonaron como himnos compartidos entre miles de gargantas.

Santi Balmes nos guió por un recorrido nostálgico en el Vive Latino 2026. Foto: Freddy Sáinz para sopitas.com.

En medio de esa nostalgia colectiva llegó uno de los momentos más especiales de la noche: para “Contradicción”, el escenario recibió a Rigoberta Bandini, quien se sumó por primera vez a la banda, algo que nos dijo Santi “no se ha dado ni en España”.

Entre canción y canción, Santi Balmes y compañía se tomaron varios momentos para agradecer al público mexicano. Julián Saldarriaga, el guitarrista, nos explicó parte de su decisión: “Después de 25 años, decidimos parar esta máquina llamada Love of Lesbian”.

Love of Lesbian ya juega de local en México

Santi Balmes nos agradeció tantos años: “Gracias México, este público es un milagro”. Ese cariño se sintió de regreso desde la audiencia, que respondió con coros gigantes y una energía que parecía decir: “no se vayan todavía”.

El cierre fue pura catarsis colectiva. “La Hermandad” y “Allí Donde Solíamos Gritar” sonaron enormes, como si cada verso tuviera un peso emocional distinto ahora que sabemos que el futuro de la banda está en pausa. La gente gritaba una y otra vez: “¡ESA NO!”, seguido de gritos y vimos lágrimas cuándo anunciaron un “último baile” en el Auditorio Nacional el 25 de noviembre.

Julián se rifó en los coros y la guitarra en el Vive Latino 2026. Foto: Freddy Sáinz para sopitas.com.

Un setlist que equilibró los clásicos y lo nuevo de Love of Lesbian

Los españoles se sienten como una banda de casa, la gente domina su catálogo y ellos saben qué tocar para complacernos. Se aventaron “Los irrompibles” seguida de “Club de fans de John Boy” para terminar el concierto, pero también hubo espacio para rolas nuevas del Ejército de Salvación y el V.E.H.N.

Otro de los momentos que terminó de sellar el espíritu del concierto fue la manera en la que la banda fue encadenando canciones como si estuvieran contando su propia historia frente al público mexicano. Cada canción parecía recordarnos una época distinta de la banda y también de quienes crecimos escuchándolos: de los años en que “1999” sonaba en todas partes a esas noches interminables, hasta las canciones de redención de Ejército de Salvación.

Love of Lesbian regresará a México en noviembre de este año. Foto: Freddy Sáinz para sopitas.com.

Santi Balmes nos habló con esa confianza que sólo tienen los artistas que han regresado una y otra vez al país durante años. Al final, más que un concierto nostálgico, lo que vimos fue una celebración de todo lo que la banda ha construido durante más de dos décadas: canciones que se volvieron himnos, shows que siempre encontraron en México a uno de sus públicos más fieles y una historia compartida que no se borra aunque venga una pausa.

Si este termina siendo el último Vive Latino de Love of Lesbian, lo cierto es que se despidieron como se despiden las bandas que realmente importan, tocando impecable frente a un público cantando cada palabra como si fuera la última vez.