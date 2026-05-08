Lo que necesitas saber: Ceci y su hija acudieron a las afueras de Palacio Nacional para, mínimo, saludar a sus ídolos. Ahora las dos presenciarán el show de BTS en el Estadio GNP Seguros.

El poder de conexión que BTS tiene con sus fans y el amor que genera entre ellas quedó evidente con una conmovedora imagen que corrió por redes, luego de la visita de la banda a Palacio Nacional: una madre e hija fundiéndose en un abrazo, emocionadas por haber conseguido ver a sus ídolos.

Madre e hija fueron captadas por ver a lo lejos a BTS

El breve clip fue grabado tras la visita de BTS al Palacio Nacional y, aunque no había contexto de él, no hacía falta. Como varias personas que pertenecen al ARMY, la mujer y su pequeña hija no tenían boleto para los shows que la banda surcoreana ofrecerá en México. Verlos desde el balcón del inmueble en donde despacha la presidenta Claudia Sheinbaum era la oportunidad única que tenían para estar cerca de sus ídolos.

Y lo consiguieron. De ahí la alegría desbordante y conmovedora que quedó plasmada en el video que rápidamente fue difundido en redes como prueba de todo lo que genera BTS entre su fandom. “La felicidad abrumadora de madre e hijo al ver a BTS me emociona. Un sueño hecho realidad para ellas”, se señaló desde una de varias cuentas dedicadas a la banda coreana.

Imagen ilustrativa. Foto: Gobierno de México.

El deseo era único entre el ARMY: que madre e hija tuvieran la oportunidad de asistir al concierto de BTS. Algo que impulsaron incluso aquellas fans que no tenían boleto para ellas, lo que dice mucho de la nobleza y compañerismo del fandom que se cargan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

“Una vez más se prueba que el ARMY es el fandom más chido de todo el mundo”

Y bueno, pues… ¿qué creen? El deseo echado al “aire” en redes fue cachado por una fan que, al ver el viral clip, no dudó en emprender la búsqueda de la madre e hija para regalarles la posibilidad de ver a BTS en vivo y a todo color… no de lejitos y nomás saludando, sino en uno de sus shows en el Estadio GNP Seguros.

La búsqueda no duró mucho. De inmediato fue respondido el llamado de la chica que en redes se identifica como Pao Valencia… se logró: “No puedo creer la rapidez con la que lo logramos, ya pudimos contactar a la mamá y la hija del Zócalo. La señora Ceci y su hija. Ya las contacté, se van a ir al concierto del sábado“

“Una vez más se prueba que el ARMY es el fandom más chido de todo el mundo”, presumió Pao Valencia en el video en redes en el que confirma que ella se encargará de que Ceci y su hija asistan al show de BTS del 9 de mayo, en el Estadio GNP Seguros. Gran historia con el final inesperado que todos esperaban.

“Gracias estoy sin voz por todo esto mil gracias a todos”, escribió la mujer quien, según contó, iba caminó al Estadio GNP Seguros… no para entrar al primer show de BTS, sino para para regalar FREEbies al fandom. “Ojalá veamos a muchos de ustedes“.