Lo que necesitas saber: Es la primera vez que Paul McCartney y Ringo Starr hacen un dueto. Además, en "Home to Us" las vocalistas de The Pretenders y Texas hacen los coros.

Se avisó de esta canción desde hace tiempo, pero lo que urgía era escucharla… y ya está aquí: “Home to Us”, el tema que reúne de nueva cuenta a Paul McCartney con Ringo Starr… y de una manera inédita: por primera vez haciendo dueto vocal.

Paul McCartney y Ringo Starr / Foto: facebook.com/PaulMcCartney ( Linda McCartney)

“Home to Us”, la canción que Paul McCartney escribió especialmente para Ringo Starr

“Home to Us” es el segundo sencillo del próximo disco de Sir Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane… y si desde que se anunció este nuevo álbum y se escuchó “Days We Left Behind” (su primer sencillo) no se podía percibir nada más que nostalgia, imagínense ahora, que se trata de una canción con su excompañero de banda.

No se la imaginen. Aquí está, “Home to Us”:

“Home to Us” es una canción que Paul McCartney escribió especialmente pensando en Ringo Starr. Según cuenta Macca, Ringo fue un día al estudio de Abbey Road y tocó algo en la batería… fue entonces que decidió escribir una canción en la que hablara de los orígenes de él y su excompañero en The Beatles, pensando que Ringo creció en Dingle, un rudo barrio de Liverpool.

Chrissie Hynde de The Pretenders y Sharleen Spiteri de Texas hacen coros

“Compuse la canción basándome en esa idea y se la envié a Ringo”, recuerda Paul en el comunicado citado por medios. Luego la mandó a Ringo y éste le metió mano a la letra. “Así que pensé que quizás no le gustaba. Lo llamé y me dijo que creía que yo solo quería que cantara una o dos líneas, y le dije que me encantaría oírlo cantar la canción entera”.

Paul McCartney y Ringo Starr / Foto: facebook.com/PaulMcCartney (MJ Kim)

Y eso es lo que escuchamos en “Home to Us”: Paul y Ringo haciendo un emocionante dueto, alternando voz entre verso y verso. “Nunca habíamos hecho eso”, agrega Paul McCartney, demostrando que, por muchos años y material que haya, todavía existen cosas con las que puede sorprender a sus millones de fans.

Y bueno, por último y no menos importante, queda agregar que por ahí se escuchan unas espectaculares voces femeninas… éstas son de “un par de amigas”: nada menos que Chrissie Hynde de The Pretenders y Sharleen Spiteri de Texas para los coros. Una locura de colaboración.

La canción más “Beatle” del nuevo disco de Paul McCartney

“Ringo nunca ha hecho un dueto con uno de los Beatles “ cita Billboard a McCartney. “No es de extrañar, pues probablemente sea el tema más al estilo Beatles del álbum, con cambios de tempo, de tonalidad y voces superpuestas, con la colaboración de Chrissie Hynde de The Pretenders y Sharleen Spiteri de Texas”

Letra “Home to Us”