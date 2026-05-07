Hayley Williams anunció un concierto en la Ciudad de México para el 23 de noviembre del 2026 en el Auditorio Nacional. Para poder acceder a la preventa, hay que hacer un pre-registro en un sitio web especial.

Lo que necesitas saber: Hayley Williams viene a la CDMX con show renovado al Auditorio Nacional. Checa los detalles y cómo comprar boletos.

Desde que Hayley Williams retomó su etapa solista y lanzó el genial Ego Death At a Bachelorette Party, anduvimos con el pendiente de si vendría a México. Y finalmente se armó el plan.

Así lo anunció al también vocalista de Paramore en sus redes sociales, destapando que vendrá en noviembre de este 2026 a la CDMX.

Imagen ilustrativa. Foto: Zachary Gray.

Fecha del próximo concierto de Hayley Williams en la Ciudad de México

Sí, sabemos que al leer ‘noviembre’, lo primero que se les viene a la mente es Corona Capital… pero no. O bueno, al menos por ahora, podemos descartar su aparición en el festival.

El asunto es que Hayley Williams señaló que tendrá un concierto en la Ciudad de México el 23 de noviembre en el Auditorio Nacional. Checa el anuncio oficial…

Flyer oficial del concierto de Hayley Williams en México. Foto: OCESA.

Ahora, el rumor de Hayley Williams estaba fuerte para el Corona Capital 2026… así que no descartamos que en una de esas, aplique la de Paul McCartney que en el 2024 tocó en el Estadio GNP Seguros y luego en el festival.

Y ya que andamos en esas… checa acá la entrevista que tuvimos con ella por el lanzamiento del disco Ego Death At a Bachelorette Party.

Cómo conseguir boletos para los shows de Hayley Williams en México

De acuerdo con las redes de Hayley Williams, será un proceso especial para poder conseguir boletos.

Paso 1. Registrarte del jueves 7 de mayo al sábado 9 en el sitio hayleywilliams.club.os.fan/thws

Paso 2. El proceso de registro te pedirá número de teléfono y correo electrónico, por donde te enviarán un código ‘Ticket Unlock’.

Paso 3. El código antes mencionado te llegará a más tardar el lunes 11 de mayo, y con él podrás acceder a la preventa de la gira.

Según especifica Hayley, el pre-registro no garantiza que podrás conseguir boletos. De igual forma, se dice que puedes escoger hasta tres shows distintos (de México y otros países), y la venta está limitada a 4 boletos por persona.

La preventa se dará el martes 12 y miércoles 13 de mayo, para abrir la venta general el jueves 14 de mayo.

Un show diferente de Hayley Williams para México y Latinoamérica

Y para que lo tengan en cuenta, estos shows serán distintos de los que Hayley Williams tocó en la primera mitad del año en Estados Unidos.

De acuerdo con información oficial, los shows de otoño (donde se ubica el de México) no solo tendrán canciones del disco Ego Death…, sino también de sus dos álbumes pasados: Petals For Armor y Flowers for Vases / Descansos.

También se dice que ‘habrá muchas sorpresas’… lo que se puede interpretar como la posibilidad de que Hayley agregue a su setlist canciones de Paramore, versiones especiales de estas últimas o material inédito. Así que habrá que esperar.