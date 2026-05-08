Lo que necesitas saber: Tras 9 años de su último concierto en México, BTS volvió al país y fue tan glorioso como ARMY lo esperaba.

Nueve años de espera desde el último concierto de BTS en México que para ARMY se sintieron como toda una vida esperando por este momento.

Lo que pasó en el primer concierto del BTS World Tour ARIRANG en nuestro país fue lo que ARMY llevaba años imaginando, y al mismo tiempo algo que ningún video o transmisión puede prepararte para vivir en persona.

Verlos en vivo es una experiencia que no tiene comparación real, incluso para quienes los disfrutaron desde afuera del Estadio GNP Seguros. El impacto y la influencia de BTS con ARMY es de lo más real y por algo son uno de los actos más grandes y mediáticos de la actualidad.

Crédito: BIGHIT MUSIC

Lo que hay detrás de ARIRANG y BTS “2.0”

El tour se llama ARIRANG, que es una canción (o cántico) tradicional coreana que habla de regreso y reencuentro y un puente entre la identidad cultural coreana y su audiencia global.

No es un nombre al azar, y el show entero lo refleja con máscaras tradicionales, proyecciones de danzas típicas y hasta la forma del escenario replicando la bandera coreana. Hay toda una narrativa corriendo por detrás de los 7 miembros, en las pantallas, efectos, ambientación y hasta en el lenguaje de los bailarines.

Bajo ese eje de orgullo y confianza en su origen y en el camino que han trazado, regresan con este BTS “2.0”, explorando otro tipo de presencia, madurez, e incluso ya sin esa exigencia y presión característica de los grupos en crecimiento.

Dejan atrás el BTS que se cuestionaba su propio impacto y que quizás se sentía con necesidad de probar algo y se reconocen con más confianza pero con la misma pasión de siempre.

BTS en México… sacando la energía acumulada de 9 años

La energía acumulada de estos nueve años del encuentro de BTS con ARMY, se proyectó desde el inicio del show con “Hooligan” y le siguieron “Aliens” y “Run BTS”.

Desde esos primeros minutos algo en la energía se sentía distinto al formato de concierto de k-pop que muchos conocen. Más suelto, retador y diferente hasta en la manera de cómo ocupaban el espacio.

Estas tres canciones no son más que una reafirmación de que los “Paved the Way” regresaron con la confianza que vino después de explorar su visión artística en solitario y de los aprendizajes que experimentaron durante el periodo de su servicio militar.

Que un grupo de 13 años de carrera regrese completo, en sí es una fortuna y una anomalía en la industria.

Crédito: BIGHIT MUSIC

El bloque de “they don’t know ´bout us”, “Like Animals”, “FAKE LOVE”, “SWIM” y “Merry Go Round” nos dejan verlos sumergidos en temas emocionales que abordan en su último álbum.

Canciones que hablan de dar vueltas sin parar, de fans que quieren tanto a sus ídolos que a eso a veces no les permite crecer. En medio de un show espectacular, este fragmento nos deja ver a través de ellos.

Si ARMY te parece un fandom intenso y apasionado, es porque BTS también lo es

“2.0”, “NORMAL” y “Not Today” fueron solo un preámbulo para reventar el Estadio con “MIC Drop”, “FYA”, “Burning Up (Fire)” y “Body to Body” en un combo de verdad explosivo.

Si algún artista ha bajado bien el concepto de realmente rodearse de sus fans y buscar llegar a literalmente todo el rincón del estadio con su presencia y con su energía son ellos mientras dan la vuelta al venue con “IDOL”.

Fue uno de los momentos más emocionantes del show, la canción en sí es un himno de BTS y es una de las partes más esperadas de este tour.

Y hablando de Idols, por si lo notaste, BTS ya no se presentan con sus nombres uno a uno en sus shows (como es lo clásico en formatos de k-pop), porque simplemente ya no es necesario.

Se nota que en esta era están explorando más el salirse del molde y de las etiquetas y reconocer el camino que ya trazaron.

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La personalidad de los miembros de BTS es su sello

Con “Come Over”, “Butter” y “Dynamite” trajeron uno de los segmentos más sueltos y divertidos para ARMY. Pudimos ver el BTS que introdujo a una gran mayoría de fans en 2020 y verlos divertirse con esa personalidad de cada miembros que los hace ser tan queridos.

Después vinieron las canciones sorpresa, que en este tour ARMY sigue show por show para ver qué sacan en cada país, cruzando los dedos para que les toque escuchar su favorita en vivo.



“Boy in Luv” y “So What” fueron las canciones elegidas para la primera fecha de BTS en México (de entre su catálogo de más de 300 canciones, sin contar los proyectos como solistas).

ARMY aquí se descolocó pues diríamos que casi para la mayoría de asistentes, fue la primera oportunidad de escuchar una canción de la “vieja era” de BTS en vivo. Una sección del tour que ha puesto de nervios a los fans de todos los países donde darán conciertos.

Crédito_ BIGHIT MUSIC

El lore de BTS en México no hace más que crecer

ARMY México sí que ha vivido momentos surreales (buenos y no tanto), pero eso sí, momentos que han marcado conversación en la sociedad. Entre los más recientes está la visita de BTS en el Palacio Nacional de México.

Nadie pensaría que eso hubiera pasado ni en los sueños más random, pero pasó y pasó también que en este show BTS habló en español bastante fluido, durante casi todos los descansos. Esto dijeron al despedirse:

“Han pasado 9 años desde que venimos. Qué felicidad verlos después de tanto tiempo… Los amo, te quiero, está chingón México” – RM “La verdad estuve muy preocupado porque tiene muchísimos años que no venimos y qué tal que ustedes ya nos olvidaron… Pero desde el día de ayer que fuimos al Palacio Nacional y viendo su pasión de hoy, no queremos dejarlos fuera de nuestras giras desde ahora” – Jin “Me da muchísima lástima que no hayamos podido venir en tanto tiempo. En la siguiente gira México les prometemos que va a estar en la lista” – SUGA “Nunca olvidaré Hope on the Stage. Estoy tan feliz de que nos queden dos fechas más. Son increíbles, te amo” – j-hope “¡México! ¿Escuchan mucho nuestras canciones verdad? Gracias, de corazón. No sabía que eran tan increíbles. Ustedes sí saben disfrutar. Nos vemos pasado mañana. ¡Viva México!” – Jimin “Aprendí un poco de español. Quiero decirles en español lo feliz que estoy en este momento. Eres la razón de mi vida. Eres mi todo, te quiero” – V “Esta noche ustedes fueron más de lo que esperaba. Son personas increíbles, que realmente saben cómo divertirse” – Jung Kook

BTS y ARMY. Artista y fan, “juntos hasta el sol“

El cierre del show llega con un BTS relajado que se despide mirando hacia todos lados del venue, mientras da vuelta la plataforma central del escenario.

Con “Please”, “Into the Sun”, fuegos artificiales y una plataforma girando despacio, cerraron una noche que el ARMY México tardó nueve años en vivir.

Un show que no sigue el formato clásico del k-pop, que muestra un BTS explorando otra forma de hacer las cosas y que de paso, sigue jalando a más gente a curiosear sobre su música y descubrir qué hay más allá de algo que no dimensionaban fuera tan enorme.

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