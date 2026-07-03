Maná tendrá un show de medio tiempo en el partido de México vs Inglaterra del Mundial 2026, mismo que ocurrirá el domingo 5 de julio.

Lo que necesitas saber: Maná se rifará un show de medio tiempo en el partido de México vs Inglaterra. Ahí para que le coreen "Oye mi amor" a todo pulmón.

Lo que empezó con un tuit de Liam Gallagher diciendo que Inglaterra le ganará a México 5-0, terminará en un show de medio tiempo de Maná en el partido del Mundial… o al menos eso se dice.

Bueno, chance nos la volamos un poco con lo de Liam, jeje… pero lo de la presentación de la banda mexicana en el partido no es descabellado.

Foto: redes sociales e Maná.

Maná tocará en el México vs Inglaterra

Será un momento especial para el Estadio Ciudad de México (Azteca para los nostálgicos) porque, de entrada, el México vs Inglaterra será el último partido del Mundial que se celebre en la capital mexa.

Entonces, hay que despedirse de la que fue la fortaleza de la Selección. Y bueno, como “Oye mi amor” fue una de las canciones que anduvo viral durante el torneo, era de esperarse que Maná tuviera el honor de ponerle el toque musical a lo que será un show del medio tiempo en este juego.

Como diría el buen Fher Olvera: para que se ubiquen los ingleses… pura cábula.

¿Maná vs Oasis?

Ha sido bastante surreal, a decir verdad. Y obvio, sabemos que es ese tipo de rivalidad que se da en redes con ciertas tendencias. Pero lo de Liam Gallagher diciendo que Inglaterra le va a clava el 5-0 a México, fue inesperado.

Y más inesperado fue que Fher Olvera, líder de Maná, le respondiera al vocalista de Oasis “no manches, ubícate, wey”. Pero bueno, son esas joyas random del Mundial que extrañaremos mucho cuando termine el torneo.

Imagen: Captura de pantalla de X.

México vs Inglaterra: ¿A qué hora se juega el partido?

Y ahora, más allá de Maná… de acuerdo con diversos informes, el juego de México contra Inglaterra se adelantará de horario. Inicialmente, el partido está programado para las 7PM del domingo 5 de julio.

Sin embargo, Alberto Lati y otros periodistas deportivos informan que cambiará de horario a las 12PM el mismo día. Sin embargo, al momento de escribir esta nota, no ha habido un anuncio oficial de parte de la Federación Mexicana de Futbol o la Selección Mexicana.

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