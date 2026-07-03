Selección Mexicana regresará los relojes del influencer Steve Will Do It

Lo que necesitas saber: Poco después de que se viralizara la publicación del influencer, la Selección Mexicana dijo que los jugadores regresarán ese regalo.

Al final, la Selección Nacional de México (SNM) informó que los jugadores decidieron regresar los relojes que el influencer Stevewilldoit les regaló y cuya rosa generó una conversación en redes sobre la implicación de este tipo de acciones.

Todo empezó con unos regalos —o regalotes, más bien— que el influencer @stevewilldoit les llevó a los jugadores de la Selección Mexicana después de ganar su partido contra Ecuador. Y acá les contamos más.

Foto: @miseleccionmx

Acto 1: “Steve Will Do It” dijo que apostó a México vs Ecuador y ganó

El martes 30 de junio, el mero día del México vs Ecuador, el youtuber Steve Will Do It publicó en Instagram el comprobante digital de la apuesta millonaria que dijo que hizo.

Steve explicó que vive en México por ratos, que su perro se llama Juan Carlos y que los mexicanos son “su raza favorita”. Así que no había más dudas para apostar que la Selección Mexicana clasificaba a los octavos de final.

Foto: @stevewilldoit

¿Y cuánto apostó? @stevewilldoit no le tuvo miedo al éxito y, supuestamente, apostó 2 millones de dólares.

Al ganar, la plataforma le dio 1.56 dólares por cada dólar apostado. Así, se llevó 3 millones 120 mil dólares en total, con una ganancia neta de 1.2 millones de dólares.

Acto 2: ¿Qué hizo @steviewilldoit?

Por lo que se ve en su cuenta de Instagram es un ávido apostador que sabe por dónde moverse. Así que, seguramente, dinero no le falta. Con ese dinero presumió que compró relojes para regalárselos a cada jugador de la Selección Mexicana y miembros del cuerpo técnico.

Foto: stevewilldoit

Un detallito: esta marca de relojes es suiza y de alta gama. Al-tí-si-ma. Algunos magnates hasta se dan el lujo de incrustarle diamantes y el valor se calcula en millones y millones de pesos por un solo reloj.

Acto 3: Steve Will Do It se lanzó con los relojes

La cuenta @steveempire_ en X —que dice ser el “clipper” de @steviewilldoit, o sea, su editor de videos y contenidos para redes sociales— publicó el jueves 2 de julio el video donde se veía al youtuber con la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Y mientras lo rodeaban algunos jugadores y más viendo los relojes. Stevie Will Do It dijo “sentirse como Oprah”.

Claro, a la Selección Mexicana le pareció lo más normal aplicarle el famoso “quiere volar, quiere volar” al buen samaritano @steviewilldoit. Y ahí, al parecer, terminó la cosa.

Acto 4: ¿Qué implicaría?

Luego, en redes y más se recordó el Código de Ética de la FIFA. ¿Qué dice? Que los jugadores, árbitros, técnicos o directores sólo pueden ofrecer o aceptar obsequios si cumplen con estos criterios:

Que tengan un valor simbólico o irrelevante.

Que no se acepten como medio de influencia en sus actividades oficiales.

Que no se acepten en contravención de sus obligaciones.

Que no generen beneficios económicos indebidos.

Que no causen un conflicto de interés.

Este documento de la FIFA señala también que, en caso de duda, NO se debe aceptar el regalo. ¿El castigo?

Cualquier selección puede recibir una multa mínima de 10 mil francos suizos, o sea, 217 mil 500 pesos mexicanos.

Foto: FOX

Además, enfrentaría la prohibición de sus actividades durante un periodo máximo de dos años. También dice que “la cantidad recibida indebidamente” se sumará al cálculo de la multa.

Acto 6: Selección regresará los relojes

Poco después de que se viralizara la publicación del influencer y ya con la conversación en redes, la Selección Nacional de México publicó este mensaje:

“La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado”.